Nové Audi Q3 v úplném základu působí neuvěřitelně uboze. Tohle za 1,1 milionu korun?

/ Foto: Audi

Až si tohle auto zaparkujete před tím „fancy” domečkem v pořadí, sousedi asi puknou smíchy. Německá automobilka úspěšně pokračuje v tradici nabízení stále méně atraktivních aut za stále vyšší ceny, tohle je snad až ostuda.

Nikdy jsme nebyli těmi, kdo se bůhvíjak divil relativní „oholenosti” základních provedení aut německých prémiových značek. Ne snad, že bychom byli méně nároční než jiní, ale dávno jsme si na to zvykli a akceptovali vysvětlení výrobců, kteří za nimi stojí. Auta jako BMW řady 3, Audi A3 nebo Mercedes třídy C toho nabízely v základu vždy hodně málo, a to nejen výbavově, ale i motoricky.

Jistě tu šlo i o všechny ty věci hraničící s vyčůraností a chamtivostí - od snahy dostat co nejníž „cenu od” až po snahu inkasovat od zákazníků co nejvíc za maržově příhodné příplatkové prvky. V Česku tím pochopení lidí obvykle končí, ale - paradoxně - na západ od našich hranic, zejména pak v samotném Německu mají slušně rozvinutou tradici kupování takových variant jako alternativ obyčejnějších značek. BMW 316i E46 se „švidahly” vzadu a manuální klimatzací? A proč ne, když někomu toto vyspělé auto bylo bližší než třeba VW Passat B5. Nakonec ani ten v základu víc nenabídl...

Nebylo to nic k chlubení, nebyla to krása, trvali bychom ale na tom, že to nebyla ostuda. Navíc šlo o opravdu relativně levné auto. V posledních letech se ale automobilky pod tlakem různých regulací zejména EU, které si na sebe pomáhaly ušít, dostaly do situace, kdy nabízí stále ošizenější auta za stále větší peníze. Nejde tu už jen o pár výbavových prvků, ale od pohledu laciné vozy s nepřesvědčivými materiály mizerným zpracováním - zejména u Audi se o tom vypráví legendy.

To, co dnes zažijete třeba v nové A5, je kulturní šok. Znovu - už předchozí A4 B9 dokázala být v základu pěkné holátko, s kolegy v redakci jsme ale dobře poznali verzi 40 TDI v nijak oslnivé výbavě a byl to pořád kvalitní a útulný vůz. Současná B10 je ale pocitově opravdu tragická, a to ani nemusí být v úplném základu. Mysleli jsme si, že automobilka tím narazila na dno, zvlášť nedávno přiznala, že auta šidila na špatném místě. Ale to je znovu jakýsi „petrofialismus” - řeknu cokoli, ale stejně si dál dělám, co chci.

Důkazem budiž nová Q3, která zarazila už svou náhradou páček pod volantem, to jsme se ale pořád bavili o jednom „detailu” v jinak aspoň vyšperkovaných autech. Novinka čtyř kruhů se nyní dopracovala do online konfigurátoru včetně svého úplně základního provedení. A to, co vidíme před sebou, bere dech.

Mlčet při pohledu na povahu základního provedení nedokázali ani jindy k Audi loajální kolegové z Auto Bildu, který základ označili za staromódní či zastaralý, my říkáme, že je prostě ubohý. Podívejte se na to sami níže - auto v základu stojí přes 43 tisíc Eur, tedy přes 1,1 milionu Kč, a levné tedy není ani omylem. Přesto nemá doslova nic - 17" kola vypadají jako chyba v konfigurátoru, jediná bezpříplatková bílá barva autu službu nedělá, černé plasty bez lakování či ozdobných prvků vypadají neskutečně levně, stejně jako základní světla bez líbivých OLED.

Interiér vypadá dost neatraktivně v jakékoli verzi, jen s černými matnými plasty ale působí ještě hůř. Vždy kontroverzní dvojice obrazovek takto láká ještě méně, stejně jako čalounění z látky, která i na CGI obrázcích dělá dojem struhadla. Chybí šeď aspoň trochu osvěžující barevné ambientní osvětlení. A podívejte se na základní volant s tenkým věncem, komu to připomíná Ford Model T?

Motor je tu 1,5 s pohonem předních kol, výbava veškerá žádná - rádi musíte být za čtyři okna v elektrice, jednozónovou klimatizaci, elektrické víko kufru (ovšem bez keylessu) a tempomat. Finito basta, zbytek dostanete i do Dacie.

Nechápejte nás špatně, základní verze někdy mají své kouzlo, jindy je lze ospravedlnit dostupností. Ale tohle za 1,1 milionu korun? Vážně? To snad ne, Audi.

Základní Q3 je auto jako z obludária, navíc nenabízí skoro nic ani technicky a výbavově. Za svou cenu představuje vážně absurdní nabídku. Foto: Audi

Zdroj: Audi přes Auto Bild

