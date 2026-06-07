Nové Audi RS5 je ještě vetší šmejd, než by vás napadlo. Pořádně v něm nefunguje ani převodovka
Petr MilerNová RS5 je zdrojem zklamání od svého odhalení a v tempu zatím nepolevuje. Audi se u ní ani neobtěžovalo smysluplně dodělat ovládání automatické převodovky, a tak „funguje” jako antiřidičská auta někdy před 20 lety. A pohled na ztvárnění digitální přístrojovky děsí jakbysmet.
Home > Rubriky a sekce > Zajímavosti > Článek
Nové Audi RS5 je ještě vetší šmejd, než by vás napadlo. Pořádně v něm nefunguje ani převodovka
včera | Petr Miler
Nová RS5 je zdrojem zklamání od svého odhalení a v tempu zatím nepolevuje. Audi se u ní ani neobtěžovalo smysluplně dodělat ovládání automatické převodovky, a tak „funguje” jako antiřidičská auta někdy před 20 lety. A pohled na ztvárnění digitální přístrojovky děsí jakbysmet.
Co můžete čekat, když vezmete jeden z nejlepších sportovně-cestovních kombíků na trhu, přidáte mu 625 kg hmotnosti, namontujete do něj zbytečný hybridní pohon, který mu pouze dočasně „přifoukne” 177 koní, seberete mu jeden z nejkvalitnějších a nepropracovanějších interiérů vůbec a navrch zapomenete na spoustu věcí, které vaše auto už jednou umělo?
No, chvála to není.
Nová RS5 od Audi je tak soustavně pod palbou kritiky od všech, kteří neztratili soudnost a dali si za cíl víc než jen roztleskávat sebevětší ubohost, se kterou ta která automobilka přijde. Novinka ale nyní dostala šanci napravit si reputaci při prvních prezentacích, kdy se přece jen mohla aspoň fakticky projevit lépe než na papíře. Ani to ale nezvládla.
Nebudeme říkat, že je na tomto autě všechno špatně, to jistě není pravda, je na něm ale špatně příliš mnoho věcí, které jsou pro nadšence absolutně nepřijatelné každá zvlášť. Natož pak všechny dohromady. A přidávají se mezi ně i záležitosti, které jsou považovány za dávno vyřešené, za dávno vyvinuté, za dávno bezproblémové... Některá auta - a není to jen problém Audi - ale dnes přichází v podobě vytvářející pocit, že jejich výrobce nemá žádnou historii, jako by technici dekády ladící ten který detail zmizeli do neznáma a kdosi nový se začal prát s neduhy, které jsme v autech dekády nezažili. Manuální volba převodových stupňů v nové RS5 je jedním z nich.
Někteří možná už teď křičí, že k čemu to, však automat... No takoví si klidně mohou RS5 koupit, protože o řízení neví nic. Každý citlivý nadšený řidič dávno pochopil, že když už nemůže mít manuální převodovku, je při ostré jízdě manuální volba převodů automatu jedinou cestou, kterou lze vůz aspoň nějak ovládat a vnímat současně. Protože automat prostě neví, co bude dál, nedokáže preventivně reagovat na to, co vidíte, co potřebujete, nedokáže přidat sám o sobě řízení poslední vrstvu citu, která třeba na okruhu oddělí zrno od plev.
Za vše zmiňme banální shortshifting (má to nějaký český termín?), kdy při výjezdu z některých typů zatáček, tím spíš pak za snížené trakce, můžete lépe využít potenciál vozu brzkým zařazením vyššího stupně s vyšším zmáčknutím plynu než jemnějším zacházení s ním ve vyšších otáčkách. Je to prostě tak, dělají i to Leclerc s Verstappenem a automat to nikdy neudělá, nikdy, bude se s vámi v takovém momentě hádat o řízení. A podobných technik při akceleraci i deceleraci je nespočet, ostrou jízdu zefektivňují a činí i příjemnější.
Abyste ale takovou věc mohli dělat, automat musí poslouchat na slovo. Musí rychle řadit a hlavně rychle reagovat. Je vám s prominutím k prdu, když udělá něco sekundu poté, co mu dáte pokyn, aby něco udělal, to už jste v Praze, když se pokoušíte přeřadit u Průhonic. A automobilky to sakra dobře vědí, zefektivnit tímto způsobem manuální ovládání automatu se pokouší už hodně dlouho.
Některé jsou v tom opravdu dobré, takové PDK Porsche v režimu Sport Plus přeřadí už v momentě, kdy u snídaně přemýšlíte, kudy ráno pojedete do práce. Žert, jistě, ale je to opravdu bleskový proces, též BMW M dotáhlo reakce i hydrodynamického automatu ZF skoro k dokonalosti, taková M3 CS pádly pálí převodovými stupni jako Glock ostrými. Našli bychom víc podobných aut, přičemž Audi RS v tom nikdy až tak dokonalá nebyla. Ale jsou už dlouho dost dobrá - poslední RS4 nebo RS6 se stejným automatem, jaký používá BMW M3, fungují tak, že by vás nenapadlo vnímat to jako problém.
U nové RS5 to najednou je problém. A pořádný.
Je skoro škoda něco dodávat k prvnímu přiloženému videu od lidí z Drivu, neboť je celé o tom, ale pokud nevládnete angličtinou, přidáme pár slov. Je zjevné, že zejména v některý otáčkách prostě vydáte povel pádlem pod volantem a... nic. Nejméně vyšší desetiny sekundy se nic nestane. Vždy je to nepříjemné, ale ve středních otáčkách se to až tak nepozná, aspoň ne z videa, protože přeřazení přijde „jen” později. Ale když přeřadíte „moc pozdě”, rozumějte příliš blízko omezovači otáček, nestane se nic tak dlouho, že do něj auto nejprve na razí, chvíli vás na něm podusí a pak rána, přeřadí a zamává s vámi jako pověstná hůl s hadrem při opětovné akceleraci.
Tohle se dá popsat jediným slovem, dámy a pánové: Šmejd. Něco takového v německém sportovním autě? Je to ostuda, ještě před pár roky to byla naprosto nepředstavitelná věc. Tohle dělaly třeba Lexusy před 20 léty, takový model IS F nás kdys rozčiloval tím, když zrovna v tomto nebyl zdaleka dokonalý. Až takový šmejd to ale nebyl ani tehdy. RS5 je šmejd, právě dnes.
Vše můžete vidět i na druhém videu (mimoděk a za lepšího pohledu na přístrojovku), kde pro změnu člověk stojící za projektem Auditography ukazuje zvuk vozu. Skoro žádný není, i když dal jeden mikrofon do motoru a druhý k výfuku, ale to pomineme. Pomineme i to, jakou otřesnou grafiku má najednou přístrojová deska, i když Audi měla dříve velmi propracované „digitální budíky” - tohle vypadá jako screenshot z videohry z přelomu 80. a 90. leta. Ale v jenom momentě se i jemu stane, jak auto najednou po přeřazení neudělá nic, dojede až do omezovače a pak něco. Tohle je při snaze bavit se v autě takovým zdrojem frustrace... A Audi právě to „umí”.
Je to neuvěřitelný nedostatek a stejně neuvěřitelné je i vysvětlení Audi. To uznává, že ovládání automatu není dokonalé, ale zatím se jim to vzhledem k použití hybridního pohonu spojujícího více motorů nepodařilo vyvinout do lepší podoby a možná to jednou bude lepší. Jak se tomu v češtině říká? Nedodělek? Tohle je Audi roku 2026, vážně Vorsprung jako vyšitý. Je to „Vorsprung durch Dodělej Doma”. A také skvělá reklama na plug-in hybridní pohon. Něco takového ve sportovním autě? Prosím už nikdy, prosím už nikdy, prosím už nikdy...
Nové Audi RS5 (zde ve verzi Avant) vypadá trochu jako nafukovací hrad a váží ještě víc. Ovšem vzhled není to, co vás na něm bude trápit, jeho „fungování”, to je ten problém. Foto: Audi
Zdroje: thedrive@Instagram, auditography@Instagram, Audi
Bleskovky
- Když hoří desítky elektrických aut, tohle je jediná fotka, kterou zveřejní hasiči, aby někdo náhodou neviděl, co vlastně hořelo
včera
- Ferrari pošle své zpackané elektrické Luce přímo do zdi
3.6.2026
- Na nenápadném místě v polském vnitrozemí stojí nedaleko od Česka ráj superaut, kde vedle sebe jen tak postávají Ferrari, Bugatti či Pagani
2.6.2026
Nejnovější články
- Rusové ukázali svou hotovou náhradu za nedovážené Mercedesy, učinili tak pyšně a se vší parádou
před 2 hodinami
- Zaměstnanci BMW si touto dobou tak trochu kopou vlastní hrob, učí humanoidní AI roboty dělat jejich práci
před 4 hodinami
- Hyundai postavilo továrnu jen na elektromobily, teď v ní raději rozjelo výrobu spalovacích aut
před 5 hodinami
- Nejetá vlajková loď Škody s nejlepším motorem za cenu nové Fabie 1,0 je dnes skoro nabídka snů
včera
- Někdo najel s moderním Rolls-Roycem 775 tisíc km, má pořád původní motor i převodovku. A dál jezdí jako o závod
včera
Tiskové zprávy
- Liftago Limousine je nově dostupné přímo v aplikaci
tisková zpráva
- Mio MiSentry 12T, tříkanálová autokamera, k níž se připojíte na dálku, pošle vám upozornění a ukládá videa do cloudu
tisková zpráva
- MIO uvedlo speciální SD karty pro enormní zátěž v autokamerách
tisková zpráva
- Mio MiVue R850T: zrcátková autokamera s 2.5K, antireflexním dotykovým displejem a zadní kamerou
tisková zpráva
- Mio MiVue C545: moderní verze 60snímkové autokamery s HDR nočním režimem
tisková zpráva
- OMV a Pražská energetika otevřely společně 40. nabíjecí stanici pro elektromobily na odpočívce Mikulášov
tisková zpráva