Nové Audi RS5 schytává od lidí těžkou bídu, jedním z důvodů jsou i jeho výfuky. Podívejte se, jak je karikují

Petr ProkopecNa nové Audi RS5 nejde koukat jinak než nevěřícně, a to i když nerozumíte marnosti jeho technické podstaty. Obecně dobře přijatý vzhled má též své mezery, zejména v případě zadních partií. Některým ale nesedí ani ty přední.
5.3.2026 | Petr Prokopec
Na nové Audi RS5 nejde koukat jinak než nevěřícně, a to i když nerozumíte marnosti jeho technické podstaty. Obecně dobře přijatý vzhled má též své mezery, zejména v případě zadních partií. Některým ale nesedí ani ty přední.
Před dvaceti lety se Audi pochlubilo druhou generací modelu RS4. Ten byl k dispozici jako sedan, kombík a kabriolet, přičemž poslední zmíněná verze musela kvůli ztrátě pevných střešních panelů dostat dodatečné vzpěry. To ovšem zvedlo její hmotnost na 1 845 kg, což z této varianty udělalo jen okrajově nakupované zboží, přesto měla své kouzlo. Ostatně kabriolety nejsou tím typem aut, které by někdo týral na okruhu od rána do večera, v prvé řadě si v nich lze vychutnat projev motoru, kterým zde byl velmi znělý 4,2litrový osmiválec s atmosférickým plněním.
Stejný motor dostala i následující generace B8, která už dorazila jen jako kombík. Hmotnost vozu se ovšem i tak držela pod metou 1,8 tuny. A podobně tomu bylo také u nástupce, který ovšem kvůli papírové spotřebě zamířil k přeplňovanému šestiválci. S tím je pak spojené i nové provedení RS5, kterému ovšem Audi mermomocí muselo dodat na palubu také plug-in hybridní techniku. Kvůli tomu tomu ovšem kombík nemá daleko k tomu, aby strhal veškeré váhy, na které ho postavíte - dle oficiálních údajů má totiž na kontě 2 370 kg, tedy o 600 kilo víc než předchůdci.
Právě tato obezita vedla k mohutné kritice, samo Audi ale má klapky na očích a dokonce zmiňuje, že přijetí vozu bylo pozitivní. Tak tomu možná na živé premiéře u pár novinářů, kteří raději drží ústa a krok, aby je i příště pozvali na chlebíčky a colu, ale jinak je internet plný drtivé, často i posměšné kritiky. Ukazuje to ostatně i dění na Redditu, kde je RS5 jedním z klíčových automobilových témat posledních dnů. A v dobrém to opravdu není.
Vůz dostává pořádně naloženo. A není to jen kvůli jeho hrozivé hmotnosti a vpravdě nesmyslné, u auta tohoto ražení nepochopitelné technice. Další z oblastí, na kterou se valí pořádná kritika, jsou koncovky výfuku. Či možná spíše roury od kamen na zádi novinky.
Protože dnešní grafické nástroje jsou natolik pokročilé, že bez pohledu na digitální stopu již pomalu nerozeznáte originál od „fejku“, působí některé kreace skoro až autenticky (hlavní fotka je nijak neupravený originál od Audi, kdybyste pochybovali...). U jiných se ovšem uživatelé s velikostí koncovek vůbec nepářou, pročež nové Audi s nimi vypadá jako mobilní dvojitý vstup do kanalizace či tunelu. S čímž vlastně souvisí i kritika čelních partií, neboť obrovská mřížka chladiče působí jako mříž strážící podzemí. Lidem ovšem kromě velkého množství plastu vadí i laciné nové logo značky, které částečně zasahuje do čelní kapoty, k čemuž došlo poprvé.
Výrazná maska a koncovky jsou přitom jedněmi z poznávacích znaků modelů RS, jenže Audi dosud drželo designéry poměrně sympaticky na uzdě. Pokud tedy něco bylo předchozím generacím z vizuálního hlediska vytýkáno, byla to přílišná střídmost. Němci se tak v podstatě přesunuli od jedné zdi ke druhé. Přitom stačilo, aby se řídili radou z pohádky Byl jednou jeden král. Tedy aby všeho přidali jen přiměřeně. Maska se tak mohla zvětšit jen o chlup, stejně jako koncovky výfuku. A pod kapotu mohla zamířit nanejvýš mild-hybridní, a tedy výrazně lehčí technika, kterou už dostala RS6. Ani nad tím jsme nejásali, zásadní problém ale nepředstavuje. Plug-in hybrid je prostě tragédie.
Když si pak uvědomíme, že totéž, s čím je spojena RS5, chce Ingolstadt nadělit také RS6, pak je zjevné, že Audi opravdu přestalo naslouchat svým zákazníkům a jede si podle svých ideologických notiček. To je ovšem nejlepší recept leda na výsměch, ne na úspěch, kterého Němci mají málo už teď. Důvod, proč pokračovat po stejné trajektorii, nevidíme. Ale kdo chce kam...
Vypadá to, že na novém RS5 není mnoho věcí, za které bychom mohli Němce pochválit. Celkově design prochází, řešení zejména zadních partií je ale velký bizár. Technika a použitelnost jsou pak velká tragédie. Foto: Audi
The new RS5 is starting to grow on me
by u/john4844 in Audi
Here are some of my ideas about the new RS5 exhaust! Please rate each one of them!!!!!
by u/McDerwish in Audi
Zdroje: Reddit poprvé, podruhé a potřetí
