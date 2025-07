Nové dno: VW začal na svá auta za víc než milion montovat z výroby levné čínské pneumatiky, ani jeho dealeři to „nedávají” před 5 hodinami | Petr Miler

Není těžké pochopit, že firmy hledají stále nové způsoby, jak dosáhnout vyšší efektivity, stejně tak ale není těžké pochopit, že existují hranice, za kterými jde o z principu nepřijatelné šetření na nesprávných místech. VW je překračuje pravidelně a teď našel nové dno.

Když už máte pocit, že něco nemůže padnout níž, přijde nové dno. Tak lze shrnout vývoj Volkswagenu posledních let, který se do takové situace dostal opakovaně. Pomineme dnes ekonomickou situaci firmy i veškeré další interní patálie včetně propouštění desítek tisíc lidí a zavírání továren v Evropě i mimo ni. Nic z toho nakonec nemusí zákazníka zajímat, i podobně problematicky fungující firma může do poslední chvíle vyrábět excelentní produkty. Právě ty ale dělá VW méně a méně.

Německý koncern roky totiž přichází o ohromné peníze nekonečnými investicemi do vnucování nechtěného typu produktu všem, to musí být ohromně neefektivní proces. Však se podívejte, kolik elektromobilů vyvíjí, vyrábí, nabízí či intenzivně propaguje a jak mizerné prodeje z toho pak „kápnou”. Zejména v zemích jako Česko musí jít o ohromný provar. VW ale na tomto poli přesto neubírá, a tak musí se všemi ostatními žádanějšími produkty dělat první poslední, aby je lidé kupovali co nejdráž, a Němce jejich výroba přesto stála co nejmíň. Jinak by spadl do ztráty.

Proto je nabídka nových spalovacích VW stále ošizenější. Co u elektrické části nabídky automobilek bohatě stačí na roky udržování v okrajovém prodeji, ve spalovacím spektru ani v mnohonásobně větší podobě na totéž nestačí. Proto nepřichází některé jinak úspěšné modely v novém, ty zachované nejsou skutečně nové, ale spíš rozsáhle faceliftované, přichází o karosářské verze (Passat sedan), řadu motorů (do čeho dnes dostanete něco jiného než jednotky 1,5 a 2,0?), převodovky (automat je nutnost skoro ve všem), pohony kol (pestrost kombinací je dávno v háji) apod.

Jak moc na dřeň VW jde, je vidět při zkoumání některých čísel. Například u převodovek manuály u některých typů sahaly na klíčových trzích po polovině všech prodejů, přesto manuál z nabídky zmizel. U takového Passatu tvořily prodeje sedanu pořád desítky tisíc aut za rok, ani to nebylo dost, drobné zvýšení efektivity výroby směrem k zachování jediné karosářské verze pak padlo na oltář zachování nabídky nežádaných elektrických modelů - na takový VW ID.5 (loni v Evropě 11 458 prodejů) nebo ID.Buzz (11 259 prodejů) by nikdo nesáhl.

VW tak dál a dál šetří na tom, co ho živí, a cpe peníze do toho, co jej stahuje ke dnu. Je to geniální strategie, která zjevně nemá konce, jak ukázal přímo jeden z dealerů značky na LinkedInu. Dorazil mu totiž přímo z fabriky nový Tiguan pro zákazníka obutí na levných čínských pneumatikách značky Linglong. A to si opravdu nepřejete vidět.

Nebuďme předpojatí, Číňané dnes umí vyrobit spoustu věcí správně, pneumatiky Linglong to ale zjevně nejsou. Jde o vskutku lacinou volbu s řadou kompromisů, neboť použitý typ Sport Master je spíš Price Masseur. V testu letních pneumatik ADACu z roku 2024 získala tato pneumatika skóre pouze 3,3 a skončila na chvostu pořadí. V jiných případech Volkswagenem používané Continentaly PremiumContact naopak s výsledkem 1,7 zvítězily. Ale co už, jsou moc drahé, a tak se Continentaly pakovaly a přišly Linglongy, o kterých ADAC říká: „Při ovladatelnosti na hranici možností tato pneumatika nedosahuje hodnocení nad přijatelnou úroveň.”

Kdyby takové obutí dostala Dacia Sandero, dá se to chápat, tady se ale bavíme o VW Tiguan, který dnes s cenou startuje na víc než 1,1 milionu korun. U takového auta nechce vidět šetření pár stovek či tisícovek na tak důležité věci, ale došlo na něj. Ostatně celý současný Tiguan vypadá neskutečně lacině už zvenčí v jakýchkoli jiných než špičkových verzích, o interiéru lze říci to samé. Takže se šetřilo, šetřilo, řezalo, řezalo, až nezbylo než sáhnout na pneumatiky. Gratulujeme.

Nadšený je zjevně i onen dealer, který si ve své poznámce nazvané trefně „Nízkonákladovost jako sériová výbava?” stýská: „Už léta bojujeme s levnými modely pneumatik z celého světa, které jsou v testech obvykle roztrhány na kusy, ale které se zejména pro cenově orientované zákazníky zdají být dobrou alternativou. Nyní se někdo u VW rozhodl nám práci ještě ztížit,” a sarkasticky dodává: „Však proč nenamontovat levnou pneumatiku na nový prémiový model, že? Koneckonců, i v základní konfiguraci stojí přes milion, takže náklady je třeba při výběru pneumatik řádně zvážit.”

Tušíme, že VW se za nos nechytí, to notoricky nedělá, spíš půjde dealerovi po krku stejně jako novinářům, kteří ještě zkouší dělat svou práci „normálně”. To naopak dělá velmi rád. Automobilku jsme požádali o komentář a potvrzení či vyvrácení, zda je je nasazení Linglongů z výroby realitou a bylo nám řečeno, že VW s touto značkou spolupracuje už od minulé dekády, do roku 2024 ale Linglongy mířily pouze na čínské modely VW. Od loňska mohou být montovány i na evropskou produkci, aktuálně je najdeme na části vyrobených VW Tiguan a Cupra Terramar. Není to tedy zdaleka standard pro všechny vozy, ale realita to je. A co dnes není, může zítra být...

Levné čínské pneumatiky propadající v testech na novém Tiguanu za 1,1 milionu korun a víc asi nechcete. Ale přesto je můžete dostat, VW našel nové dno šetření na všem. Foto: Volkswagen

