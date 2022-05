Nové nejdražší auto světa je realitou, prodalo se za neskutečné 3,33 miliardy korun před 7 hodinami | Petr Miler

Už nejde o spekulaci, ale o oficiální realitu, někdo vážně dal za jedno jediné auto takové peníze. Pokud jste si přišli rozmařilí, když jste si objednali novou Octavii RS za milion, tento člověk si jich mohl koupit 3 tisíce a ještě by mu zbylo na 50 plných nádrží do každé z nich.

Už léta se říká, že nůžky mezi obyčejnými lidmi a těmi bohatými se rozevírají. A že „být bohatý” dnes znamená něco úplně jiného než před pár dekádami, jakkoli životní úroveň normálních lidí se zase tolik nezměnila. Máme-li soudit podle cen a vůbec množství nabízených výjimečných aut, něco na tom je.

Však vzpomeňme, že ještě když v roce 2005 - a to není žádný dávnověk - přišlo na trh Bugatti Veyron, bylo to nejdražší nové auto světa vyráběné v jakkoli větších sériích. Začínalo přitom s cenou na 1 milionu Eur (tehdy to bylo necelých 30 milionů Kč) a mělo problémy prodat celou 450kusovou sérii. Za stejné peníze si dnes troufne Ferrari prodávat nelimitované špičkové modely, na které se pomalu stojí fronty. Na novější Bugatti Chiron potřebujete několikanásobně víc a vyprodané je už léta. To samé platí o všemožných modelech značek jako Pagani nebo Koenigsegg, svého času vozech za stovky tisíc euro.

Ještě úplně jinam se ale posunuly ceny sběratelských vozů. I za moderní klasiku jako McLaren F1 se dnes platí stovky milionů korun, v roce 2005 to byly nanejvýš desítky. Ceny strojů typu Ferrari 250 GTO se přehouply přes 1 miliardu Kč už nějaký ten pátek zpátky a zdálo se to být extrémem. Teď se ale stalo něco, co měřítka znovu přepsalo.

Když se na konci minulého týdne rozkřiklo, že se novým nejdražším autem světa měl stát Mercedes 300 SLR Uhlenhaut Coupe za několik miliard korun, byla to jen spekulace, která mohla a nemusela mít oporu v realitě. Dnes už ale víme, že pravdivá byla. Pro informace o autě samotném, historickém skvostu par excellence, vás odkážeme na předchozí článek, dnes se budeme věnovat jen samotnému prodeji. Ten včetně ceny potvrdila jak automobilka, tak aukční firma RM Sotheby's, která měla celou transakci na starosti.

Vůz si koupil neznámý sběratel zastoupený britským expertem Simonem Kidstonem, který za jeho prodej lobbovat u automobilky po 18 měsíců. Ta nakonec svolila k prodeji na aukci, na kterou dostaly pozvánku jen jednotky boháčů z celého světa, přičemž přihazování začalo na 50 milionech Eur, tedy asi 1,23 miliardy Kč. Už vyvolávací cena by stačila na překonání aukčních rekordů, tady se ale šlo dál.

Lidé, pro které je milion něco jako pro vás stokoruna, se o auto doslova poprali a cenou během chvíle vyšroubovali na 135 milionů Eur. Představte si někdo jako scénu z Válek skladů, akorát místo pár „chudáků” (bez urážky, jsme prostě úplně jinde) hádajících se o opuštěný sklad s pár stovkami dolarů. Akorát tady se sešlo několik lidí s doslova bezednými kapsami, z nichž ten zastoupený Kidstonem vyplázl na stůl 3,33 miliardy Kč. To je 3 330 milionů korun, ekvivalent stovek hezkých domů i s pozemky. A nebo 3 tisíc dobře vybavených Škod Octavia RS s 50 plnými nádržemi pro každou i při současných cenách benzinu.

Jiný svět, to nelze nazvat mírnějšími slovy. Jestli za to auto na fotkách níže stojí, posuďte sami, nám zmíněná suma přes veškerou úctu k němu přijde totálně přes čáru.

Mercedes 300 SLR Uhlenhaut Coupe je fascinující auto, jedno ze dvou takových na celém světě. Foto: Mercedes-Benz



Ale dát za něj přes veškerou jeho výjimečnost přes 3 miliardy? Přijde nám to přestřelené. Foto: Mercedes-Benz

Zdroje: Mercedes-Benz, RM Sotheby's, Kidston SA

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.