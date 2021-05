Nejrychlejší auto světa bouralo po cestě na místo, kde mělo stanovit nový rekord před 5 hodinami | Petr Miler

/ Foto: SSC North America

Nedá se říci, že by tomuto vozu svítilo slunce nad hlavou. Podle všeho jediný kompletní exemplář schopný zapojit se do dalšího honu na rekordy byl vážně poškozen při nehodě tahače, který jej převážel.

O tomto autě jednou vznikne film a byť zatím nevíme, jaký bude mít konec, jeho začátek i průběh bude spíše neveselý. Řeč je o SSC Tuatara, které vzniklo s cílem stát se novým nejrychlejším autem světa. Jeho téměř 1 800 koní výkonu mělo stačit na překonání magické hranice 500 km/h a zprvu se zdálo, že to skutečně dokázalo. Pak ale vyšlo najevo, že celý pokus byl jeden velký podvod a udávaných 533 km/h dosažené rychlosti zůstalo jen vlhkým snem autorů.

Ti pochopitelně nechtěli ztratit tvář, a tak se snažili pokus zopakovat. Napoprvé to nevyšlo vůbec, napodruhé se vůz rozjel na 455,2 km/h, a tak je nyní oficiálně nejrychlejším silničním autem planety. Ne, že by to nebylo obdivuhodné, zvlášť když uvážíme, jak malá firmička za autem stojí a jakou pozoruhodnou techniku používá. Ale ruku na srdce - 533 km/h a 455 km/h jsou výkony z jiných světů a i SSC je jasné, že se musí dostat ještě výš, aby smazalo onu loňskou blamáž. A prostor tu je, vůz prý při rekordním pokusu nevyužil veškerý svůj potenciál kvůli potížím s chlazením.

Automobilka tedy pokračuje ve snahách pokořit onu magickou pětistovku a po dalších úpravách chtěla auto přemístit na Floridu, kde by se o to znovu pokusila. Jenže ani tentokrát to nedopadlo, vlastně žádný pokus ani nemohl začít. Vůz byl havarován již při převozu do cílové destinace poté, co kamion jej převážející rozhodil ostrý boční vítr.

Následky celé polízanice můžete vidět na videu níže a opravdu nejsou hezké. Na voze nezůstal zvenčí nepoškozený snad jediný díl, vypadá jako vrak. Šéf SSC Jerod Shelby nicméně říká, že po rozborce není stav vozu zase tak problematický a klíčová technika zůstala nepoškozená. Oprava si tedy má vyžádat hlavně kosmetické zásahy a má trvat týdny, nikoli měsíce, než bude vůz znovu fit. Podle Shelbyho tak je jen otázkou času, kdy dojde na další pokus, cíle firmy zůstávají nezměněny.

Pochopitelně, přejeme SSC hodně zdaru, i jeho nesnáze ale připomínají, jak sakramentsky složité je posouvat dál hranice automobilismu. Toto byla spíše nešťastná náhoda, ale i na takové věci musíte být připraveni. Shelby je dalšími a dalšími komplikacemi bez překvapení zarmoucen, odhodlání jej ale zatím neopouští. Jsme tedy zvědavi na další vývoj, déle než pár týdnů na něj zřejmě nebudeme muset čekat.

SSC Tuatara už je nejrychlejším silničním autem světa, chce se ale dostat až za hranici 500 km/h. Cesta za dalším rekordním pokusem ale opět nedopadla, jak nejlépe ukáže video níže. Ilustrační foto: SSC North America

Zdroj: The Drive

Petr Miler