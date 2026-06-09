Nové nejrychlejší civilní letadlo světa se postaralo o nový rekord, když bleskově vzalo šéfa firmy z Kanady na velkou cenu Monaka
Petr ProkopecSamotný nový rekord by byl hodný pozornosti, když jej ale stanovíte ve snaze dostat se co nejrychleji na nejnoblesnější velkou cenu Formule 1 sezóny, je to ještě trochu jiný způsob ukazování svalů. Bombardier se o něj postaral se svým novým Globalem 8000.
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Nové nejrychlejší civilní letadlo světa se postaralo o nový rekord, když bleskově vzalo šéfa firmy z Kanady na velkou cenu Monaka
před 8 hodinami | Petr Prokopec
Samotný nový rekord by byl hodný pozornosti, když jej ale stanovíte ve snaze dostat se co nejrychleji na nejnoblesnější velkou cenu Formule 1 sezóny, je to ještě trochu jiný způsob ukazování svalů. Bombardier se o něj postaral se svým novým Globalem 8000.
Kimi Antonelli je ve Formuli 1 teprve druhým rokem. Během loňské sezóny se mu povedlo dvakrát získat třetí a jednou druhou příčku. To na nováčka nebyl špatný výsledek, ovšem teprve letos devatenáctiletý italský mladík s dominantní technikou ukazuje, jak velký talent v něm dříme. Úvodní závod v Austrálii dokončil jako druhý v pořadí, od té doby však dojíždí jen na prvních místech. Aktuálně vyhrál už pět podniků v řadě, čímž se postaral o nový rekord v počtu úvodních vítězství v řadě. Navíc má našlápnuto k tomu, aby se na konci roku stal nejmladším mistrem světa F1 v historii tohoto sportu.
Jeho pozoruhodně bezchybnou jízdu si v Monaku vychutnal naživo i Eric Martel, šéf společnosti Bombardier. Ta loni začala zákazníkům dodávat svůj nejnovější stroj zvaný Global 8000, který je považován za jakéhosi duchovního nástupce legendárního Concordu. Není sice až tak rychlý, přesto se dokáže pohybovat rychlostí Mach 0,95, což odpovídá 1 173 km/h. Navíc se dokáže i dostat za hranici rychlosti zvuku, neboť při testech dosáhl na Mach 1,015. Global 8000 je jediné civilní letadlo současnosti, které něco takového dokáže.
Právě tuto novinku Martel vyzkoušel, když se z kanadského Montrealu potřeboval co nejrychleji dostat do francouzského Nice, odkud to je už do Monaka kousek. A právě Global 8000 rovnou na této trase stanovil rekord, neboť více než 6 tisíc kilometrů zvládnul za něco málo přes 6 hodin. Nejrychlejším normálním letadlům přitom stejná vzdálenost zabere minimálně sedm a půl hodiny, většina však na přelet Atlantiku potřebuje spíš devět hodin.
Při svém návratu do Kanady si přitom Martel díky rychlosti letounu bude moci vyzkoušet, jak vlastně funguje takový kouzelný plášť, který si nasadíte, a on vás okamžitě přenese na jiné místo, klidně i na druhé straně planety. Montreal totiž leží v časové zóně, která má oproti Nice šest hodin zpoždění. Při přistání tedy bude mít na hodinkách prakticky stejný čas jako ve Francii během startu. Není tak divu, že Bombardier má již desítky objednávek, které bude plnit hezkou řádku let.
My už jen můžeme dodat, že Global 8000 zvládne na jeden zátah uletět až 14 816 kilometrů, pročež teoreticky při zpátečním letu do Montrealu nemusí v Nice ani tankovat. Bombardier přitom kromě rychlosti a doletu vyzdvihuje hlavně bezkonkurenční tlak v kabině, který i ve výšce 41 tisíc stop neboli 12 500 metrů odpovídá tlaku v 2 691 stopách, tedy pouhých 820 metrech. Cestující tak mají uvnitř vyšší hladinu kyslíku, načež pociťují menší hydrataci i jet lag, tedy pásmovou nemoc.
Kromě ionizovaného čerstvého vzduchu mají cestující k dispozici také osvětlení Soleil, které dokáže simulovat denní světlo, či sedadla Nuage s otočnou základnou. Ta jako vůbec první v celé branži nabízí polohu Zero Gravity, tedy takovou, kdy na vás působí nulová gravitace. Snížen je tak tlak na spodní část zad a zlepšen krevní oběh. Ve finále tak i po takřka 15hodinovém letu, kdy využijete veškeré palivo, můžete z nového letadla vystoupit odpočatější než při nastupování. Tohle ani Antonelli nemá. Tedy zatím, zatím...
Bombardier Global 8000 je jakýmsi duchovním nástupcem Concordu. Rychlostí jej sice nevyrovnává, ale aspoň se mu blíží. A ostatními vymoženostmi na palubě nejrychlejší civilní letadlo historie snadno strčí do kapsy. Foto: Bombardier, tiskové materiály
Zdroj: Bombardier
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