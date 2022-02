Nově odhalený kód Tesel pokládá otázku, komu vlastně patří její auta, majitele omezují i v banalitách

Máte pocit, že když si koupíte nějaký vůz, je po zaplacení pouze váš a můžete si s ním dělat, co uznáte za vhodné? Pokud má automobilka možnost kdykoli aktualizovat řídicí software bez vašeho vědomí, pak nikoli. Tesla takto omezila ovládání sedadel.

Auta byla svého času vnímána jako symbol svobody. Pokud pomineme mnohá omezení související s někdejší komunistickou érou, pak povětšinou nebyl problém usednout za volant a vyrazit, kam vás srdce táhlo a co peněženka dovolila. V posledních letech se nicméně z aut stává spíše jakýsi třídní nepřítel, proti kterému je třeba bojovat všemi myslitelnými prostředky. Pro mnohé aktivisty přitom již ani není podstatný pohon, jde tu o auta jako taková, místo nichž přece mohou posloužit třeba jízdní kola. Že na světě existují třeba také matky s dětmi či důchodci, kteří již nemají energie na rozdávání, si řada těchto lidí ani nepřipouští.

My se nicméně momentálně zaměříme ještě na jeden měnící se aspekt automobilové branže. Dříve auto po zaplacení kupní ceny patřilo jen a pouze vám a mohli jste si s ním dělat doslova cokoli - na své vlastní riziko, popř. k tíži výrobce, pakliže jste nepřekročili záruční podmínky. Dnes to ovšem již přestává platit, přičemž do budoucna výrobci počítají s tím, že vám de facto prodají pouze hardware a část softwaru. Pokud ovšem budete chtít zpřístupnit některé funkce, budete muset na jejich konto převést další peníze. Mnohdy navíc opakovaně, neboť dané předplatné bude třeba jen jednorázové či měsíční, určitou věc prostě nepůjde mít napořád.

To už jsme ale probírali, ještě trochu jinam posouvá věc svým posledním a vskutku kontroverzním krokem Tesla. Jak totiž zjistil hacker s přezdívkou Greenonly, americká automobilka nabízí pro Model 3 a Y tzv. prémiová sedadla, jejichž součástí je i elektrické ovládání, které vám umožní nastavit ideální jízdní pozici. Nic zvláštního, Tesla ale nově začala omezovat, jak dlouho si jej můžete nastavovat. Jakmile to budete dělat déle, než automobilka připouští, auto vás dále nebude poslouchat, tedy alespoň po definované časové rozmezí.

Jak zmíněný hacker uvádí, pokud si se sedadly budete v rámci pětiminutového intervalu hrát minimálně 90 sekund, přijde nejprve varování. Jakmile ovšem ve své činnosti neustanete a budete strojky zaměstnávat po dobu 120 sekund, dojde na deaktivaci ovládání, přičemž opětovná aktivace bude možná až za dalších pět minut. Je krajně nepravděpodobné, že by někdo něco takového vůbec dělal, tím spíše je ale třeba se ptát, proč automobilka takové omezení vůbec zavádí.

Podle některých chce tímto způsobem zamezit přehřívání systému, což mohou někteří označit za chvályhodné. Nicméně je první, kdo k takovému omezení přistupuje, přičemž je otázkou, proč vlastně. A nic jiného než nekvalita nás nenapadá - ovládání sedadel u jiných výrobců takové limity nemá, Tesla je zde odhalila a místo toho, aby zjednala nápravu či byla připravena nést následky, pokud se ovládání rozbije, z věci udělala váš problém. Komu tedy auto vůbec patří, pokud výrobce může takto, tedy i po jeho koupi, tímto způsobem změnit podmínky jeho používání?

Problémem tady není ani tak krok sám, však kdo si bude hrát dvě minuty s nastavením sedadel? Jde tu o jeho podstatu, takto může Tesla či kterýkoli jiný výrobce jednou také přijít s tím, že vaše auto v uplynulých pěti minutách příliš zrychlovalo, a proto je třeba mu omezit výkon. Že je to absurdní? To ano, ovšem stejně tak jde o reálnou hrozbu. Ostatně ještě před pár lety si nikdo nedokázal představit, že by s vlastním sedadlem nemohl manipulovat dle libosti. Nové pořádky jsou ale tady.

ha, they are also introducing "seat abuse" metrics complete with disabling of seat moving for busers with helpful messages like "Excessive use of seat track motor detected""Seat track motor unavailable due to excessive use" and "Wait 5 minutes to adjust seat track position again"