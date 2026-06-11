Novinář se zeptal šéfa Toyoty, čeho se v případě budoucnosti aut nejvíc bojí. Řekl, že jsou to elektromobily
Petr ProkopecNejvýše postavený člověk v dnes jasně největší automobilce světa byl v rozhovoru až trochu osobní, když uvedl, že se ve svém boji proti slepému sázce na jedinou budoucnost cítí být osamocen. Neznamená to ale, že by couvl, z představy jen elektrických aut je mu smutno.
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Novinář se zeptal šéfa Toyoty, čeho se v případě budoucnosti aut nejvíc bojí. Řekl, že jsou to elektromobily
včera | Petr Prokopec
Nejvýše postavený člověk v dnes jasně největší automobilce světa byl v rozhovoru až trochu osobní, když uvedl, že se ve svém boji proti slepému sázce na jedinou budoucnost cítí být osamocen. Neznamená to ale, že by couvl, z představy jen elektrických aut je mu smutno.
Toyota se loni už pošesté v řadě stala největší automobilkou světa. Zbytek pelotonu jí navíc už ani nedýchá na záda, neboť třeba druhý Volkswagen překonali Japonci po jedenácti měsících a v celkové bilanci mají k dobru miliony prodaných aut.
Nestalo se to jen tak, za své výsledky vděčí Toyota dlouhodobě racionálnímu přístupu k věci. Jakkoli je už od 90. let minulého století průkopníkem na poli hybridních technologií, ryzí elektromobilitu jako magnet na zákazníky rozhodně nevnímá a nezaplevelila svou nabídku takovými vozy. A loňské prodeje to jen potvrdily, elektrickým pohonem totiž disponovalo pouze 1,7 procenta z celkových 11,3 milionu aut. A v Česku byla situace podobná, loni tu šlo o rovná 2 procenta všech prodaných vozů.
Každý soudný akcionář firmy by tedy měl být Akio Toyodovi, dlouholetému výkonnému řediteli a nyní prezidentovi Toyoty, vděčný, že jako jediný šéf tak velké automobilky nepodlehl elektrické mánii. Jenže někteří se proti němu i tak bouří s tím, že automobilka zaostává za zbytkem branže. Je ale špatné zaostávat za někým, kdo nabízí produkty, jež jej jednoznačně táhnou ke dnu? S elektromobily totiž není spojen růst prodejů a zisků, ale pravý opak. Toyota naopak stále prodejně roste, a byť vůči všem problémům Toyota imunní není, její zisky neschytaly až takové rány.
Co na to sám Akio Toyoda? S tím si na slovíčko sednul Mat Watson z Car Wow, který se šéfa japonské značky dotázal, čeho se v souvislosti s budoucností branže nejvíc bojí. A odpověď vlastně nepřekvapila, stejně jako reakce mnohých médií, která jeho slova interpretovala po svém.
„Všichni se přiklání k elektromobilům, toho se bojím nejvíc. Před třemi nebo čtyřmi lety jsem byl jediným, kdo řekl médiím, že miluje vůni a zvuk spalovacích motorů. Zároveň jsem uvedl, že chci zachovat pracovní místa u dodavatelů těchto jednotek. Zdá se mi ale, že v této misi jsem jediný. Cítím se velmi osaměle,“ uvedl na Watsonův dotaz velmi osobně Toyoda.
Někteří lidé bijící se za bateriový pohon ve dne v noci to pochopili jako stesk nad tím, že se japonská automobilka k oné mašinérii nepřidala. Jenže realitou je pravý opak, Toyoda se zjevně bojí toho, že většina ostatních své elektrické záměry dotáhne do konce. Sám si takový svět nepřeje.
„Auto je moje hračka. Chci vyrobit takové, které si budu chtít nechávat doma v garáži. Pokud bych musel vyrábět jen uhlíkově neutrální auta, nebude to nijak vzrušující,“ uvedl dále šéf Toyoty, který opakovaně zmiňoval i to, že elektromobily uhlíkově neutrální ani nejsou a jejich skrytá emisní stopa je nezanedbatelná.
Šéf Toyoty se tedy bojí toho, co dělají ostatní, co může navzdory jeho snahám přijít. Nebojí se toho, co Toyota nedělá a co jí ani nyní zřetelně nechybí. My mu rozumíme, léta bojujeme za stejně racionální přístup k věci. A osaměle se ve svém boji též cítíme velmi často...
Akio Toyoda je nadšenec každým coulem, pod pseudonymem Mr. Morizo se ostatně účastní celé řady závodů. I proto se ovšem mezi současnými automobilovými šéfy cítí osamocen v boji proti sázce na jednu kartu, kterou s ním odmítá i zřetelná většina zákazníků. Foto: Toyota
Zdroj: Car Wow
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