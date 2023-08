Novinář vyzkoušel robotický taxík bez řidiče, na hrůzostrašnou jízdu dodnes nemůže zapomenout

Michael Liedtke dal šanci budoucnosti a do hotelu se chtěl nechat dopravit Chevroletem Bolt osazeným autonomní řízením Cruise z dílen koncernu GM. Nakonec do cíle dorazil na několikátý pokus raději po svých a se značným zpožděním.

Autonomní řízení je vedle elektrického pohonu druhým stěžejním pilířem, o který by se měla opírat mobilita budoucnosti. Jakkoli tu ale v obou případech máme příslib změn k lepšímu, realita za očekáváními značně zaostává. I přestože se třeba taková Tesla Model S začala prodávat již před jedenácti lety, nadále si ji mohou dovolit jen lépe situovaní lidé. Podobné je to také u zbytku nabídky nejen Tesly, i kdyby ale ceny klesly, pořád budou vykoupeny mizernou použitelností či rychlou ztrátou hodnoty. Ideální řešení pro budoucnost si představujeme jinak.

Velké naděje byly spojovány také s autonomními vozy. Elon Musk ostatně již léta slibuje, kterak Tesly budou jejich majitelům dokonce vydělávat. Ve chvílích, kdy je sami nebudou potřebovat, mohou taková auta sloužit jako robotické taxíky. Něco podobného, jen s odlišným logem, se ostatně stalo už skoro koloritem v San Francisku. Individuální dopravu totiž ve městě kromě jiného obstarávají také elektrické Chevrolety Bolt osazené autonomní technologií Cruise. Jejich chování je bohužel spíše odradí než nadchne, technologie si tak již na úvod podřezává větev, na které sedí.

Zmíněný Bolt si totiž loni v září přivolal náš americký kolega Michael Liedtke. Zpočátku se zdálo, že elektrický hatchback zvaný trochu legračně Peaches dostane na konci cesty vyznamenání. Bez problémů totiž dodržoval předepsanou rychlost a ani v kopcích, které honičkou ve Fordu Mustang GT 390 proslavil Steve McQueen, nevykazoval známky zmatení. A zdálo se, že snadno dosáhne místa určení, jímž byl hotel Fairmont. Jenže ve chvíli, kdy vůz vyzval kolegu, aby si sbalil své věci a připravil se k výstupu, došlo na něco neočekávaného.

Robotické taxi totiž nezastavilo u obrubníku, nýbrž nabralo rychlost a začalo se od někdejšího cíle vzdalovat v opačném směru. Na dotazy Liedtkeho vůz neodpovídal, kolega proto zavolal zákaznickou linku Cruise. Na té se dozvěděl, že auto bylo něčím zmateno. Ovšem ono opomenutí mělo být naprosto ojedinělé, za což se zástupce společnosti upřímně omluvil. Kolegovi pak sdělil, že robotický vůz již byl přeprogramován, a znovu tak míří k Fairmontu. Bohužel jen pár metrů od hotelu došlo na opakování stejné situace.

Liedtke tedy znovu kontaktoval zákaznickou linku, kde se dozvěděl, že robotické taxi má nějakou podivnou poruchu. V té chvíli auto znenadání zastavilo uprostřed silnice a odmítalo se hnout. Kolega měl to štěstí, že se v San Franciscu vyzná, a proto z vozu vystoupil a do hotelu raději došel pěšky. Během cesty se pak zabýval otázkami, co by asi v danou chvíli dělal turista. Nebo co by nastalo v jiné lokalitě, která je prezentována jako nebezpečná a kde byste nechtěli dobrovolně vystoupit ani ve dne, natož uprostřed noci.

Kolega pak dodal, že během nedávného rozhovoru jej šéf divize Cruise Kyle Vogt ujistil, že problém, na který došlo loni v září, je definitivní minulostí. Důkazem pak měly být hned dva robotické taxíky Cherry a Hollandaise, které Liedtkeho svezly letos. Ovšem ani v jejich případě nebylo vše bez problémů. Přičemž kolega není jediným, kdo je zaznamenal, jen za prvních pět letošních měsíců totiž San Francisco eviduje více než 240 stížností na chování autonomních vozů Cruise či Wayma. A čerstvé záběry níže vám ukáží, co také taxíky Cruise dělají dnes.

Stejně jako s elektromobilitou je tedy i s autonomním řízením spojeno velké množství nesplněných slibů. A mnohé z nich splněné být ani nemohou. My zůstáváme na straně zakladatele Applu, který říká, že skutečně funkční autopilot za současného stavu vývoje techniky vyvinout prostě nejde. Potenciálně problematických aspektů je bezpočet, každý ve výsledku může zabíjet a odstranit jeden po druhém dost dobře nejde. Strom života je zelený, přináší nové a nové neočekávané situace a vždy se najde něco, s čím autoři autopilotů nepočítali a počítat ani nemohli. Co člověk za volantem vyřeší bez otálení ve zlomku sekundy, se pro tzv. umělou inteligenci stává neskousnutelným oříškem. Stejně jako při nezapomenutelné jízdě Michaela Liedtkeho.

@Cruise self-driving operations had a complete meltdown earlier in North Beach. We overheard on the scanner that all Cruise vehicle agents were tied up at the time (not literally) and so North Beach was going to get a delayed response. But wow, WTF!pic.twitter.com/D89xrSxAdu