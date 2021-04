Novináři ukradli jeho auto, chování policie při snaze ho získat zpět je nepochopitelné před 5 hodinami | Petr Prokopec

Představte si, že vám i přes veškerou obezřetnost a zabezpečení ukradnou auto. Po dvou dnech vám pak policie sdělí dobrou i špatnou zprávu - auto sice našla, ale nemá lidi, aby se jím zabývali.

Některé životní příběhy jsou natolik dramatické, že není třeba ani fantazie hollywoodských scénáristů, aby na dané téma vzniknul napínavý snímek. V tomto ohledu asi jednoznačně vede senzační útěk Carlose Ghosna ze spárů japonské justice. Jeho aktuální závěr však začíná být poměrně smutný pro všechny zúčastněné s výjimkou samotného ex-šéfa aliance Renault-Nissan, který pomalu jako jediný zůstává na svobodě. I díky tomu, že Libanon nemusí vydávat obviněné Japonsku. Piloti či někdejší zelený baret Michael Taylor a jeho syn Peter však mají smůlu.

O Ghosnovi nicméně nyní mluvit nebudeme, místo toho se ze Středního Východu přesuneme do Velké Británie k tamnímu novináři Gilesi Corenovi. Ten si pořídil elektrický Jaguar I-Pace, na který byl více než pyšný. Nicméně 10. dubna letošního roku mu vůz byl ukraden. Zloději použili stále oblíbenější trik s prodloužením signálu bezklíčového vstupu a startu, díky němuž auto otevřeli a následně s ním odjeli. Aby toho navíc nebylo málo, během několika málo minut bylo vyřazeno z provozu továrnou nainstalované sledovací zařízení.

Coren pochopitelně z krádeže nebyl zrovna nadšený, načež začal sociální sítě zásobovat opravdu jadrnými slovy. Novinář přitom nenadával pouze na samotné zloděje či nefunkční zabezpečovací systém auta, v daný moment zatracoval i životní prostředí a prohlašoval, že si raději napříště koupí šestiletou dieselovou Škodu. K takovému kroku nicméně nakonec přistoupit nemusel, místo toho má zpět svůj Jaguar. Policie se mu totiž ozvala po dvou dnech s tím, že I-Pace vypátrala. Ovšem souběžně s tím Corenovi sdělila něco obtížně pochopitelného.

„Policie nemá dostatek lidí na to, aby celou záležitost prošetřila, takže na místo mířím sám, abych si ověřil, že tam mé auto stále ještě je. Myslím, že bych zároveň měl doufat, že tamtéž nebudou i zloději,“ uvedl Coren následně na sociálních sítích. Vůz objevil nedaleko od svého domu, řádně zaparkovaný a dokonce i s dostačující kapacitou baterií. Po krátkém přemýšlení pak do něj jednoduše nastoupil a svůj majetek si opět vzal zpátky.

V tu chvíli měl Coren vlastně velké štěstí, že nebyl zastaven policisty, neboť strážce zákona se žádostí o zrušení pátrací akce kontaktoval až druhý den. V mezičase jej nicméně čekala bezesná noc, neboť se obával, že zloději se pro vůz vrátí. To se ale nakonec nestalo, místo toho si pro něj přijela odtahovka zaslaná Jaguarem, který hodlá přeprogramovat klíčky a znovu aktivovat vyhledávací zařízení, které je ale evidentně ve voze zcela zbytečné.

Coren následně „poděkoval” policii s tím, že chápe, že „musí chytat větší ryby než hledat auta bohatých lidí“. Svůj komentář myslel samozřejmě sarkasticky, neboť strážci zákona v Británii stejně jako u nás v poslední době lovili spíše lidi bez roušek než opravdové kriminálníky.

Britský novinář Giles Coren si pořídil Jaguar I-Pace, který mu byl před pěti dny ukraden. Po dvou dnech jej policie objevila, pro samotné auto však musel žurnalista vyrazit sám. Strážci zákona totiž nejspíše museli honit lidi bez roušek. Ilustrační foto: Jaguar

Horse shit. Utter horse shit. They disabled the tracker within three minutes of nicking the car. Alarm, immobiliser, tracker all useless. If insurance pay up I’ll still take a fifteen grand bath and be pretty much uninsurable thereafter. Secure tracker MY HAIRY ARSE. pic.twitter.com/wL850dB5u9 — Giles Coren (@gilescoren) April 10, 2021

This is the really useful Jaguar tracker app that tells you where your car is in all circumstances EXCEPT WHEN IT HAS BEEN STOLEN. pic.twitter.com/F75UwsN38X — Giles Coren (@gilescoren) April 10, 2021

It’s like finding the phone that you lost two days ago multiplied by about a gazillion. pic.twitter.com/5ngbxo5RHu — Giles Coren (@gilescoren) April 11, 2021

