Novou obří jachtu majitele Astonu Martin přesouvali prťavými kanály nizozemského městečka, perle za 4,5 miliardy klestili cestu 4 dny včera | Petr Prokopec

/ Foto: Feadship, tiskové materiály

Zapotíte se, když musíte se svým velkým moderním autem zajíždět do garáže vzor 1964? Nedivíme se, přesto máme pocit, že musíte zažívat menší stresy než ti, kteří museli dostat na moře novou 80metrovou hračku Lawrence Strolla.

Naše srdce hoří hlavně pro auta, nepohrdneme ale ani jinými dopravními prostředky, lodě nevyjímaje. V jejich případě musíte každý pohyb velmi pečlivě plánovat, neboť reakce na vaše impulsy nejsou tak bezprostřední, jako je tomu u aut. Třeba zatáčet tak musíte začít dlouho předtím, než si přejete, aby se loď vydala tím či oním směrem.

Jakožto „véempéčko“ neboli vůdce malého plavidla, což je kapitánské oprávnění, jsem si již pár lodí vyzkoušel. Protože ale žádná z nich nepřesahovala na délku 20 metrů a já měl většinou k dispozici dostatek prostoru, nemám zatím na kontě žádný karambol. Byť přiznávám, že manévrování v přeplněných přístavech je velmi zdlouhavou záležitostí, při které tu a tam do něčeho ťuknete - ať již do mola, nebo do jiného plavidla. S ohledem na ochranné prvky trupu, jako jsou třeba starší pneumatiky, ale nemusí dojít ani na odření laku.

Přesně tohle zápolení se mi vybavilo ve chvíli, kdy jsem shlédnul níže připojené video, jehož středobodem je nová hračka Lawrence Strolla. Kanadský obchodník ve světě aut známý hlavně jako největší akcionář automobilky Aston Martin a dnes stejně pojmenovaného týmu Formule 1 si totiž u společnosti Feadship objednal 80metrovou jachtu, která byla po dlouhou dobu známa jakožto Project 714. Po světových mořích a oceánech se ovšem bude plavit pod názvem Faith, tedy Víra. A velkou víru musel Stroll mít v její tvůrce, neboť jachta se v uplynulých dnech musela dopravit skrze kanály nizozemského Aalsmeeru, což je městečko s pár desítkami tisíc obyvatel, až do Rotterdamu.

I když má Feadship má své loděnice také přímo u moře, dvě, které slouží hlavně k finalizaci interiérů, se nachází ve vnitrozemí. Protože je to z nich pak blíž do Rotterdamu, jsou zkompletované jachty přesunuty právě tam. Jde nicméně o velmi náročnou operaci, neboť často jde o kolosy, z jejichž paluby byste mohli snadno skočit na kterýkoli z břehů, a to i bez rozbíhání. Ostatně Strollova Faith má na šířku 13,6 metru, takový Vantage by se tak na ni vešel sedmkrát.

Fotograf Tom van Oossanen je přitom častým průvodcem cest. Podle něj na podobnou událost dochází čtyřikrát až šestkrát ročně a pro místní jde o mimořádnou podívanou. Do jisté míry ale také stresující, neboť transport z Aalsmeeru do Rotterdamu povětšinou zabere dva až čtyři dny. Průjezd skrze některé mosty pak trvá klidně i hodinu, což pochopitelně na obou jeho stranách vede k vytvoření nekonečných kolon. „Není ale zbytí, cesta je pouze jedna,“ říká Oossanen.

Feadship si na každý takový transport najímá tutéž společnost i stejnou posádku, která má dopravu na povel. V první fázi je jachta naložena na pontony, které ji nazdvihují kvůli nedostačující hloubce některých kanálů. Následně je přistoupeno k jejímu obalení ochrannou fólií kvůli laku, který si nikdo „nelajzne“ poškrábat. Poté jsou dopředu i dozadu přistaveny tažné čluny, které se starají o samotný transport. A vše koordinuje pětičlenný navigační tým.

Dost by nás zajímalo, na kolik takový transport přijde, o levnou záležitost ale jistě nepůjde. Nejspíš i proto Feadship v roce 2019 otevřel svou další loděnici přímo v Amsterdamu, odkud je cesta na volné moře snadnější. Zda ovšem její kapacity jsou plné na dlouho dopředu a Strollovi se nechtělo čekat, nevíme. Protože ale předchozí jachtu, taktéž pojmenovanou Faith, šéf Astonu Martin prodal v roce 2022, je možné, že závody v Monaku již znovu nechtěl sledovat ze souše.

Jachta má nyní před sebou poslední testy na volném moři. Poté si Stroll bude moci užívat luxusu na pěti palubách, kde se mimo jiné nachází bazén či několik barů. Mimo ně nechybí ani helipad. Loď jej měla vyjít na 4,5 miliardy korun, což je zhruba dvacetina jeho majetku. A připravit se musí i na nákladnou údržbu a provoz, který může stát až 10 procent hodnoty jachty ročně. Tady někdo opravdu nemá hluboko do kapsy...

Lawrence Stroll se již může těšit na převzetí nové jachty Faith, která má za sebou poměrně náročnou cestu po říčních kanálech mezi Aalsmeerem a Rotterdamem. Foto: Feadship, tiskové materiály

Zdroje: Dutch Yachting@Youtube, GP Fans, Feadship

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.