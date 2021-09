Nejetou Škodu Rapid lze i dnes koupit v ideální verzi, je to nový vůz za lidovou cenu před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Autohaus Georgio und Sohn, publikováno se souhlasem

Jak jistě víte, Škoda Rapid to má na trzích Evropské unie spočítané a v nabídce ji nahradila méně žádaná Scala. Jen truchlit a závidět Rusům nebo Číňanům ale není nutné, stačí hledat.

Jsme přesvědčeni, že pár lidí ze škodovky si za poslední rok dva vyrvalo několik chomáčků vlasů z hlavy za to, že z nabídky v zemích Evropské unie vypustili model Rapid. Jistě, po koroně je každý generál a vzhledem k předchozím úspěchům Škody celkem chápeme, že automobilka nepovažovala model s nepříliš průbojným designem, který byl postaven okolo dávno zaplacené techniky, za dvakrát reprezentativní. A že chtěla nabízet jen „lepší” auta. Faktem ale je, že ji v této době v nabídce zoufale chybí cokoli pro lidi hledající co nejlepší poměr výkonu a ceny a co nevyžaduje milion čipů, aby se tomu alespoň odemkly dveře.

Mít Rapid dále v nabídce, mohla s ním dnes bodovat a vynahradit si obrovské prodejní výpadky oněch „lepších” modelů. Že to není jen teorie, dosvědčují data z trhů, kde se Rapid dále udržel - jak v Číně, tak především v Rusku je to jediný model Škody, který jinak strádající českou značku drží alespoň nad vodou. Představa, že by obyčejní Češi o něco takového už nestáli, je iluze.

Na Rapid ale nakonec není nutné jen vzpomínat a závidět Rusům, že ho dál mohou mít nový. Prakticky nový si jej můžete pořídit i zde, a to dokonce ve verzi, kterou jsme kdysi testovali, kde to jen šlo a nikdy nás nezklamala - 1,2 TSI se 105 koňmi a manuální šestistupňovou převodovkou. To je skutečně ideální Rapid, který dokáže být svižný i úsporný, tichý i uživatelsky příjemný, umí pobavit, odvézt i velkou rodinu... Nebylo to skvělé auto v žádném ohledu, ale byl to vynikající univerzál za výborné peníze.

Takový typ se nyní objevil v prodeji u německého dealera ve verzi Spaceback. V bazarech žádná rarita, tento kousek má ale na tachometru přes rok výroby 2014 (o mnoho později už verzi 1,2 TSI koupit nešlo a tříválcový litr autu jen ublížil) pouhých 5 689 km. Prodávající říká, že to není auto jako nové, ale prostě nové - naprostou většinu času stálo v garáži, vypadá netknutě a první a jediný majitel jej jen velmi občasně vyvenčil za dobrého počasí. To vypadá na přesně ten poklad bazarů, který člověk hledá, když netouží po nutně nejlevnějším autě, ale po vysoké hodnotě za peníze.

Tady je jí hromada - je to zánovní auto nižší střední třídy se vším výše zmíněným i relativně bohatou výbavou, ve které nechybí třeba ani xenonové světlomety, to byl u Rapidu docela luxus. Cena? 12 300 euro, tedy asi 312 tisíc Kč. Na dnešním trhu parádní nabídka, srovnatelná Scala s horším motorem bude stát dvojnásobek a na tachometru bude mít jen o 5 689 km méně...

Zdroj: Mobile.de

