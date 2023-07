Nový elektrický Mercedes shořel v garáži zákaznice, která ho měla půjčený jako náhradní, ani ho tedy nedobíjela před 8 hodinami | Petr Miler

Ještě se dá pochopit, že elektrické auto vzplane v průběhu nabíjení, neboť je připojené na síť, zahřívá se, probíhají v něm chemické procesy... Ale aby vám auto zapálilo dům po desítkách hodin stání v garáži?

Obhájci „elektrické revoluce” mají ve zvyku bagatelizovat požáry jimi milovaných automobilů relativně malou pravděpodobností jejich vzniku ve srovnání se všemi spalovacími auty bez rozdílu. A když se o nich víc píše, argumentují tím, že média si těchto událostí všímají spíš, protože jde o relativně novou věc přitahující pozornost. Mnohým pak dokázali vrýt tento pohled pod kůži, i když je nesmírně zavádějící.

Tedy, obojí zmíněné je skutečností - celková pravděpodobnost je nízká a média si toho jistě všímají více -, je to ale hanebně vytržené z kontextu. Je to jako byste se utěšovali tím, že vsi, kde bydlíte, loni vyvraždili 10 lidí z 20 obyvatel, ale je to v pohodě, protože na celou zemi s 20 miliony lidí připadá jen 20 vražd za rok, takže pravděpodobnost je nízká. No není, alespoň dokud se nepřestěhujete.

V případě požárů elektrických aut totiž platí, že hoří více či méně nové vozy, u kterých jsou podobné události v případě spalovacích vozů krajně neobvyklé. V automobilovém světě s pohybuji dekády a pominu-li pár malosériových supersportů, v životě jsem neslyšel o požáru zánovního auta, pokud nebylo nabourané či jinak poškozené. Mnohokrát jsme také zmiňovali statistiky pojišťoven, které upozorňovaly na to, že obvykle hoří stará spalovací auta. A pokud tedy do hry zahrneme věk, je pravděpodobnost vzniku požáru srovnatelná bez ohledu na typ pohonu.

Rozhodně to tedy není tak, že elektrická auta nehoří skoro vůbec a média si pár izolovaných případů všímají jako senzací. Pravda, nehoří ani častěji než spalovací vozy, požáry jsou ale potenciálně nebezpečnější a především - tato auta vůbec nemusí jet, nemusí se ani nabíjet, aby se divoce vzňala. A to je faktor, který si přinejmenším zaslouží pozornost.

Připomíná jej událost, která se odehrála ve městě Nocatee na Floridě, kde zákaznice Mercedesu během servisu svého spalovacího vozu dostala jako náhradní elektrický model EQE modelového roku 2023. Nedělala s ním v podstatě nic - dojela domů a čekala, až její auto opraví. Vůz tak zaparkovala v garáži, kde takto nehybně stál skoro 24 hodin. A vzhledem k tomu, že šlo o náhradní auto, ani nebyl dobíjen. Přesto se vzňal a shořel na uhel.

Jennifer Ruotolo s manželem pak v jednu chvíli pouze uslyšeli syčení a praskání a zjistili, že jejich dům je plný kouře. Zavolali pochopitelně hasiče, kteří událost řešili jako požár vnitřních prostor. Rychle zjistili, že příčinou je požár elektromobilu v garáži, který dokázali podle svých slov rychle uhasit. Z auta ale nezůstalo skoro nic a dům už také zažil o dost lepší časy. Nikomu živému se naštěstí nic vážného nestalo.

„Cítím se požehnána, že můj manžel je naživu,” řekla dáma, která si pro elektromobil ke svému dealerovi zítra asi nepoběží. „Muž byl přímo na druhé straně zdi garáže. Mohl by být, měl by být mrtvý a je naživu, takže jsem za to vděčná. Mohlo to být zničující, život devastující, ale v tuto chvíli je to jen výzva,” dodala.

Centrála Mercedesu se k incidentu zatím odmítá blíže vyjadřovat. Ujišťuje pouze, že takovou událost bere vážně, s ohledem na probíhající vyšetřování ale podle svých slov není v pozici, kdy by mohla věc blíže komentovat. Do vyšetření celé věci k tomu nelze říci o mnoho více ani z naší strany, ale... Kdy naposledy jste slyšeli o spontánním vzplanutí nového konvenčního auta po asi 20 hodinách od chvíle, kdy jste jej zaparkovali v garáži? Pochybujeme, že se něco takového vůbec někdy stalo.

Auto je na troud a dům k tomu neměl daleko. Používat elektromobily byť jen jako náhradní auta může být zjevně ošidné. Foto: St. Johns Fire Rescue, CC0 Public Domain

