Nový nejdelší let světa bude pro pasažéry teprve noční můra, poděkovat mohou Rusům

/ Foto: Cathay Pacific

Za vším hledej ženu? Kde jsou ty časy, dnes za vším hledejte spíše Rusko. Spojitost má i s novým nejdelším linkovým letem na světě, který sice může působit dobrodružně, pasažéři jej ale stěží ocení.

Je těžké se dnes v článcích vyhnout rusko-ukrajinskému konfliktu, je to další věc, která obrací dění ve světě naruby. Všemožné přímé i nepřímé dopady se zdají být probrané horem dolem, ony se ale objevují další a další. A tušíme, že se ještě nějaký čas objevovat budou, pokud se tedy vůbec kdy objevovat přestanou.

I jeden z těch posledních má spojitost s dopravou, byť tentokrát ne automobilovou, ale jinou nám nikoli vzdálenou - tou leteckou. Právě kvůli následkům dění na Ukrajině, které znamená i značná omezení pro letecký provoz, vznikl nový nejdelší linkový let světa. Touto zprávou se tak trochu potichu pochlubila společnost Cathay Pacific a nevidíme se. Ačkoli rekordy jsou tím, čím se obecně dá získat pozornost, nikdo asi nechce trávit v letadle více času, než je nutné.

Tady to ale bude nezbytné, neboť let z New Yorku do Hongkongu se nově zcela vyhýbá ruskému území a místo 15 hodin a 55 minut bude trvat 17 hodin a 50 minut. Místo 13 tisíc kilometrů tak budou muset pasažéři urazit 16 668 km, tedy citelně více. Místo dálného východu povede let nově přes Atlantik a jižní části Asie. Dosud nejdelší linkový let tak bude citelně překonán, neboť ten měřil „jen” 15 343 km.

Rekordní let se uskuteční poprvé 3. dubna mezi 0:25 newyorského času a 6:15 toho Hongkongského. Obslouží jej Airbus A350-1000, což je pozoruhodné, neboť jeho maximální dolet činí 16 100 km - patrně dostane trochu paliva navíc. Ceny letenek začínají v přepočtu okolo 27 tisíc korun a velký zážitek to zřejmě nebude, aspoň ne v pozitivním smyslu těchto slov. Dříve jsme psali o tom, jak probíhal ještě delší let na dnes už neobsluhované trase a „velká noční můra” byla asi těmi nejpřívětivějšími slovy, jakými jej šlo častovat. Pokud to cestující novou linkou uvidí stejně, děkovné dopisy mohou zasílat do Kremlu...

Letecká společnost Cathay Pacific začne v neděli obsluhovat nový nejdelší linkový let světa. Pasažéři se z letadla nedostanou skoro 18 hodin v kuse. Foto: Cathay Pacific

Zdroje: Cathay Pacific, AFP

Petr Miler

