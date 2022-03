Nový nejvyšší most světa se blíží dokončení, překonává čínská monstra i Eiffelovu věž před 3 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Indian Ministry of Railways, CC0 Public Domain

Pokud jsme v posledních letech slyšeli o nějaké ohromující dopravní stavbě, bylo to obvykle z Číny, kde si na takové věci potrpí. Nový nejvyšší most světa ale vzniká v Indii. A je to vážně macek.

Ukazovat, kdo má větší to či ono, je poněkud dětinským projevem rivality, nicméně to zjevně funguje nejen u dospělých lidí, ale dokonce i u celých států. Nebudeme nikomu věřit ani vteřinu, že si země jako Čína čas od času pro nějakou dopravní stavbu nevyberou variantu nikoli nejefektivnější, ale spíše nejefektnější, aby ukázaly světu, kdo je tu „king”. Jestli to byla aspoň špetka motivace stojící za vznikem stavby, kterou vám ukážeme dnes, netušíme, na každý pád ale právě z čínské jedničky dělá dvojku.

Je totiž trochu překvapivě Indie, kde vzniká jeden z nejvíce fascinujících mostů světa. Říká si Chenab Bridge nebo Chenab Rail Bridge, protože sloužit bude železnici, na jeho výjimečnosti to ale nic nemění. Jeho smyslem je překlenout údolí řeky Chenab, a to způsobem, nad kterým se nemůže tajit dech.

Ohromující je v řadě ohledů - jeho mostovka má délku 1 315 metrů, což jsou pro srovnání asi tři Nuselské mosty. Nad údolím se klene oblouk o délce 480 metrů a rozpětí 467 metrů, což je též bláznivý údaj. Světově rekordní je ale most Chenab ještě v něčem jiném. Je resp. brzy bude tím nejvyšším na světě, neboť vrchol jeho oblouku se tyčí v neskutečných 359 metrech nad zemí, přesněji nad dnem řeky (nad hladinou je to asi 322 metrů).

Indové jsou na něj patřičně hrdí a upozorňují, že kdyby se do údolí postavila Eiffelova věž, bude mezi jejím vrcholem a mostovkou pořád 35 metrů volného prostoru. Je to skutečně bláznivé dílo a jak můžete vidět na čerstvě uvolněných fotkách indického ministerstva železnic, za nižší oblačnosti se most doslova tyčí nad mraky.

Jeho stavba probíhá už od roku 2017 a jak můžete vidět z dalších snímků, hotový ještě není. To by se mělo změnit letos v prosinci, kdy by měl být otevřen pro pravidelnou dopravu. Jet po něm bude podle všeho slušný zážitek, panoramata v jeho okolí jsou okouzlující.

Dřívější záběry ze stavby mostu od firmy, která má jeho zrod pod palcem. Foto: WSP, tiskové materiály



Takto vypadá most nyní, asi 9 měsíců před plánovaným dokončením. Foto: Indian Ministry of Railways, CC0 Public Domain



Indové jsou na stavbu náležitě hrdí, samo ministerstvo se chlubí tím, že výškou překonává eiffelovku. Foto: Indian Ministry of Railways, CC0 Public Domain

Zdroj: Indian Ministry of Railways

Petr Miler

