Nový polský prezident nechtěl obrněné auto po svém předchůdci, a tak si poručil nové. Tohle je ono

Pokud nový polský prezident sliboval v kampani víc lidskosti, skromnosti či jiných podobných, politiky s oblibou skloňovaných vlastností, hned po svém nástupu do funkce to tak úplně nesplnil. Mercedes jeho předchůdce už mu nebyl dost dobrý.

před 9 hodinami | Petr Miler

Foto: BMW

Pokud nový polský prezident sliboval v kampani víc lidskosti, skromnosti či jiných podobných, politiky s oblibou skloňovaných vlastností, hned po svém nástupu do funkce to tak úplně nesplnil. Mercedes jeho předchůdce už mu nebyl dost dobrý.

Ani u nás si nešlo nevšimnout pro mnohé překvapivého vítězství Karola Nawrockiho v letošních polských prezidentských volbách. Relativně mladý muž (narodil se v roce 1983), původním povoláním historik, ve volbě těsně porazil Rafala Trzaskowskiho a jako kandidát dnes opoziční strany Právo a spravedlnost víceméně zachovává kontinuitu dosavadního prezidentství Andrzeje Dudy. Podobné politické pohledy ale nutně neznamenají podobné pohledy na auta.

Duda při svém mandátu používal obrněný Mercedes Benz S generace W140, dnes už dost staré auto. Tento vůz ale podle polského Auto Swiatu nechtěl dál používat a místo toho si vyžádal zbrusu nové BMW.

Jde o řadu 7, nepřekvapivě ve verzi Protection, kterou měl úřad pořídit asi za 2 miliony zlotých (asi 11,5 milionu Kč). A Nawrocki už byl v autě nafocen, takže zcela jistě nejde o spekulaci. Zda je ovšem příběh za touto změnou skutečný, zůstává otázkou, nevíme, zatím se nám nepodařilo ověřit detaily. Je totiž třeba dodat, že BMW auta tohoto ražení vyrábí typicky na zvláštní objednávku, takže je není možné dodat v řádu týdnů po nástupu do funkce.

Buď tedy o změně bylo rozhodnuto už dříve bezpečnostním aparátem bez ohledu na prezidentovu vůli a k výměně došlo shodou okolností krátce po nástupu nové hlavy polského státu. Anebo bylo nutné rychle koupit některý z existujících vozů. Ne, že by to nebylo možné, jak BMW, tak prodejci podobných specialit obvykle mají nějaké exempláře k dispozici - aktuálně jen v Německu vidíme nejméně jeden skladový vůz ve verzi 760i xDrive M Sport Protection. A přesně takový má mít Nawrocki ve flotile.

Dodejme, že jde o slušnou pevnost na kolech, které jsme se v různých provedeních v minulosti nejednou věnovali. Auto odolá palbě z kulometů, výbuchům i chemickým útokům. Limuzína je vybavena neprůstřelným sklem a systémem filtrace vzduchu. Pod kapotou černé sedmičky v brnění je osmiválec o výkonu 530 koní, který mu umožňuje navzdory vysoké hmotnosti (přesný údaj není znám) zrychlit na 100 kilometrů za hodinu za 6,6 sekundy.


Santa navštívil polského prezidenta s předstihem a nadělil mu tento kanón. Tedy spíš ochranu proti kanónům... Foto: BMW

Zdroje: Auto Swiat, BMW

Petr Miler

