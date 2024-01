Ruský konkurent Škody Octavia je skoro tak dobrý jako Octavia, říká novinář po testu, chybí mu jen málo včera | Petr Miler

/ Foto: Moskvič

Přímých soupeřů Škody Octavia, tedy hypertrofovaných liftbacků nižší střední třídy, se v poslední době objevilo dost, hlavně pak v Číně. Tento vůz je také čínský, v Rusku si ale říká Moskvič. A jeho 174koňovou verzi tam protáhli komplexním testem.

Namluvilo se toho o něm v poslední době dost a dost, ale jaký vlastně je? Mluvíme o druhém modelu znovuzrozeného Moskviče, který přijal za svůj v poslední době stále častější modus operandi ruských automobilových firem. Ty vezmou zajímavá čínská auta, lehce je upraví pro ruské podmínky, změní logo a označení modelu a jdou s kůží na trh. Takto se loni představil model 6, který se v mezičase začal prodávat. A teď si můžeme říci, jak funguje.

Auto se dostalo do rukou obvykle kompetentním kolegům, kteří na Youtube provozují kanál zvaný Za volantem. Pokud ovládáte ruštinu, celou recenzi si můžete pustit níže, nás zaujala i proto, že jako jedna z mála otevřeně konstatuje, čím Moskvič 6 je. Tohle auto přišlo do prodeje proto, že jde o přímého konkurenta Škody Octavia, která byla v Rusku velmi populární. Místo ní tak zaskakuje ještě větší vůz stejné koncepce, který na papíře působí velmi slibně - má slušnou techniku, hromadu výbavy a oproti Octavii je i levnější. Ale funguje vůbec?

Kdo by čekal, že Číňané si na výrobce aut pořád jen hrají, bude zklamán, tohle je zjevně pro jakéhokoli „západního” soupeře relevantní konkurent. Můžeme se ptát, jak se vám líbí designově a zda některé jeho prvky (např. ztvárnění zadních výfuků) nedělá poněkud laciný dojem, jako celek ale nepůsobí tak, že by dorazil z nižší automobilové ligy. Vzhled je moderní a co fungovat má, to funguje, např. velkoryse pojatá přední LED světla s více jak dvěma stovkami diod.

Ještě lépe působí interiér, který znovu nejen moderně vypadá, ale podle recenze je i kvalitně sestavený a používá dobré materiály. Je také mimořádně dobře vybaveníý a „octavioidně” (to je slovo, že?) prostorný, vzadu si dospělý člověk může hovět. Též kufr je s 540 litry objemu prostorově velkorysý, místo v něm je ale hlavně dlouhé a nízké, což nebude vyhovovat každému. Elektrické zavíraní kufru jednou bude, zatím ale není k dispozici ani za příplatek.

Pojetí zavazadelníku se stará také o mizerný výhled dozadu, standardně dodávaná parkovací kamera to ale řeší. Co už moc řešení nemá, je pouze jednoose (výškově) stavitelný volant, krátký sedák jinak příjemných sportovních sedadel a leskle černé plochy v kabině, na kterých snadno zůstanou stopy. Ale to jsou relativní drobnosti - jako celek interiér opět funguje, a to včetně palubního systému s dotykovým ovládáním, pod nímž se najde dokonce i hrstka klasických tlačítek.

Jízda je vlastně podobná písnička - dobré auto, jen s pár drobnými neduhy. Jeho 174koňový motor jede, decentně dodává spoustu síly, když se hezky zvedá i z nejnižších otáček. Na stovce je auto za 8 sekund a otravné je jen nedokonalé sladění pohonné jednotky s dvojspojkovým automatem, který s tímto motorem ani nemůžete nemít. Podvozek není naladěný tak dobře jako u menšího SUV Moskvič 3, když se nervózně projevuje na větších nerovnostech typu příčné prahy. Podvozek je také celkově hlučnější ve vyšších rychlostech, ovladatelnost a jízdní vlastnosti jsou ale na výši, byť žádný hot hatch (hot lift?) pochopitelně není.

Lidé ze Za volantem tak říkají, že nový ruský soupeř Škody Octavia je skoro takový jako sama Octavia. A to je uznání, dnešní Octavia moc nedostatků nemá. Moskviči z Číny chybí skutečně jen pár drobností v naladění a dotažení sladění některých prvků, jinak žádá ostuda. Uvážíme-li, že tohle auto stojí v Číně od 65 800 CNY, tedy asi 210 tisíc Kč, a srovnatelná specifikace vyjde asi na 85 800 CNY, tedy asi 275 tisíc Kč, je to skoro zázrak.

Moskvič 6 nevypadá zle a ani nefunguje zle, jak vidno. Škoda se rozhodně má čeho obávat, čínský originál JAC A5 Plus alias J7 Plus se klidně jednou může prodávat i u nás. Foto: Moskvič

Zdroje: Za volantem@Youtube, Moskvič

