Nový šéf FIA řekl svůj upřímný názor na aktivismus kolem diverzity a inkluze v F1, pak záhadně otočil

/ Foto: Mercedes-AMG Petronas F1 Team

Jsme pochopitelně proti jakýmkoli formám diskriminace, jedna věc je ale na tomto poli něco dělat, druhá na něm šaškovat. Šéf FIA se proti tomu druhému ostře postavil, pak byl zjevně umlčen.

Je dobré, když se lidé bijí za to, aby si všichni byli rovni, považujeme ale za naprosto pomýlené překládat tento přístup v umělé zvýhodňování těch, kteří platí za dříve znevýhodňované. To je pořád stejná diskriminace, jen obrácená naruby. Skutečná rovnost je věcí rovnosti příležitostí, každý se pak musí poprat za sebe sám tak, jak skutečně dovede. Pokud řekneme, že půlka lidí tam či onde bude „násilně” černá nebo ženská, je to absurdní popírání snahy o efektivní fungování čehokoli.

Pokud se bez jakéhokoli upřednostňování stane, že jsou tam či onde všichni bílí, černí, růžoví, ženy, lidé se změněným pohlavím, cokoli takového, protože jsou prostě dobří, je to v pořádku. Pokud ale jakékoli jiné zastoupení vznikne tak, že to tak musí být, je to jednoduše špatně. Ostatně, jak by asi vypadala NBA s povinným podílem bílých hráčů? Lepší sport by to prostě nebyl.

Proto jsme poněkud citliví na aktivismus na tomto poli, neboť - byť není špatný per se - obvykle vede právě k tomu. Včera byl Lewis Hamilton na tiskové konferenci před Velkou cenou Ázerbájdžánu tázán v souvislosti s chystaným filmem o Formuli 1 s Bradem Pittem v hlavní roli, v němž figuruje jako producent, jaké bude jeho zapojení. Redaktor jasně mířil směrem k tomu, zda Hamilton přijme nějakou malou roli nebo bude dohlížet na technickou věrohodnost. A on s vážnou tváří řekl, že se bude starat o to, aby štáb i herecké složení bylo správně diverzifikované. Miliony hlav na celém světě padlo v tu chvíli do dlaní v zoufalství.

Podobně se na věc dívá i nový šéf FIA Mohammed Beny Sulayem, který podobný aktivismus v rozhovoru pro GrandPrix247 odsoudil jako naprosto nadbytečný. A řekl, že když už o to někomu jde, má na tomto poli v prvé řadě sám jednat. „Niki Lauda a Alain Prost se zajímali pouze o řízení. Vettel teď jezdí na duhovém kole, Lewis se může přetrhnout v boji za lidská práva a Norris se zabývá duševním zdravím. Každý má právo si myslet cokoli. Z mého pohledu jde o to, zda bychom měli sportu neustále vnucovat svou víru v cokoli,” řekl Ben Sulayem a pokračoval.

„Pocházím z arabské kultury. Jsem internacionál a muslim. Vnucuji své přesvědčení ostatním? V žádném případě! Nikdy. Když se podíváte na moje aktivity v Emirátech, máme tam 16 národností! Jmenujte mi jednu federaci, která má tolik národností. Navrch zaměstnává více než 34 procent žen a zastoupeno je v něm sedm náboženství. A dokonce bychom napočítali více křesťanů než muslimů. Jsem na to hrdý, protože tohle vytváří důvěryhodnost,” dodal.

Ben Sulayema moc neznáme, ale tohle působí velmi věrohodně. Nikomu nevnucuje své přesvědčení, ale jedná tak - nekouká se, kdo je muslim a muž, pokud křesťanská žena dělá svou práci nejlépe, pak ji má. Vytvořit v muslimském světě organizaci s takovým zastoupením žen a jiných náboženství je obdivuhodné. A nepotřebujete k tomu duhové kolo a tiskové konference propagující světové dobro. Jakkoli ale takový názor vnímáme jako korektní, v současné době a barevném měsíci lásky za něj šéf FIA zjevně dostal od někoho za uši.

Po pár dnech tak zveřejnil prohlášení, které snad ani není z jeho hlavy, je jako by jej napsal nějaký právník: „Jako řidič jsem vždy věřil ve sport coby katalyzátor pokroku ve společnosti. Proto je podpora udržitelnosti, rozmanitosti a začlenění klíčovou prioritou mého mandátu. Stejně tak si cením odhodlání všech jezdců a šampionů pro lepší budoucnost,” uvedl.

Tomu se říká obrat.

Znovu můžeme říci, že jsme proti jakýmkoli náznakům diskriminace, stejně tak ale podle nás není ničím špatným kritizovat ve výsledku snadno kontraproduktivní aktivismus, ostatně právě jím se třeba Lewis Hamilton mnohým zajídá a pochybujeme, že zrovna v jejich myslích něčemu pomáhá. Otevřená výměna názorů ale není tím, co by definovalo dnešní dobu, a tak i tak bohatý a mocný člověk jako Ben Sulayem musí „držet linii”.

Zejména Mercedes s Lewisem Hamiltonem v týmu nemůže stát mimo aktivistický proud, a tak teď soutěží s duhovou hvězdou. I George Russell je samozřejmě pro, šéf FIA už méně. Tedy teď už je také pro, zcela pro. Foto: Mercedes-AMG Petronas F1 Team

Zdroje: GrandPrix247, Sky Sports

