Nový šéf Jaguaru hned na první pokus prováhal šanci udělat něco správně

Petr MilerO tomto muži prakticky nikdo z oboru nic významného neví, byl dosud šedou myškou finančního řízení indického konglomerátu vlastnícího Jaguar Land Rover a na aktivity britských firem v podstatě jen dohlížel. Dnes je řídí a dobře nezačal.
před 8 hodinami | Petr Miler
O tomto muži prakticky nikdo z oboru nic významného neví, byl dosud šedou myškou finančního řízení indického konglomerátu vlastnícího Jaguar Land Rover a na aktivity britských firem v podstatě jen dohlížel. Dnes je řídí a dobře nezačal.
Hned úplný začátek srpna přinesl další velký otřes ve vedení významné automobilové firmy. V pozici šéfa Jaguaru Land Rorveru náhle skončil Adrian Mardell, který tak doslova odešel od rozdělané práce. Land Rover tedy projevuje jistou stabilitu Jaguar ale vůbec. Ten přechází na úplně nově pojatá auta, nevyrábí a neprodává prakticky nic a dřívější zákazníky šokuje změnou firemní identity, která nebyla pozitivně přijata téměř nikým a nikde.
Spekulovali jsme o tom, zda Mardell odchází kvůli tomu, že za tyto razantní změny kope a širší vedení nikoli, nebo je naopak proti nim a širší vedení je chce protlačit stůj co stůj. Obojí je možné. Ještě o kus dál ale zašel americký prezident Trump, který si nezvykle vzal na mušku právě onu zpackanou změnu identity a veřejně se jí vysmál jako „hloupé” a „těžce woke” s tím, že jde o totální katastrofu, která Mardella poslala na pracovní úřad.
Pochopitelně nevíme, jaká je realita, jedno ale víme z nespočtu reakcí prakticky jistě - tento krok se nepovedl, rozlítil tradiční příznivce značky a nezdá se, že by přivábil jakékoli nové. Mardellův nový nástupce P B Balaji, dřívější finanční šéf mateřské Taty Motors, tedy dostal jedinečnou šanci s tím přestat a zkusit něco jiného. Udělal ale pravý opak a ještě ke všemu provokuje Trumpa. Marně přemýšlíme, co horšího mohl na úvod provést...
Vyjádření Donalda J. T. mu nemuselo sednout, to se dá chápat, i když v tomto případě opravdu reflektuje pohled asi 99 % lidí, kteří k celému rebrandingu zaujali nějaký postoj. Jeho hyperboly je ale zkrátka třeba brát tak, jak jsou, a pokud možno se k nim nevyjadřovat, nelze tím ničeho dobrého dosáhnout. Nový šéf podle nás měl využít příležitosti a celý nedobře přijatý nápad odpískat. Ale i kdyby se mu líbil a s Trumpovými poznámkami nesouhlasil, měl nanejvýš mlčet. A to neudělal.
V rozhovoru pro Bloomberg zaujal poměrně arogantní a od reality odtržené stanovisko, když odmítl Trumpův pohled a řekl, že nejnovější modely (jaké vůbec? Víme jen o jednom konceptu...) se setkávají se „vzrušující odezvou” od zákazníků. A dále odmítl, že by Mardellův odchod souvisel s probíhající změnami, místo toho poukázal na odolnost společnosti v prostředí, kde všichni čelí nižším globálním prodejům.
O P B Balajim prakticky nikdo z oboru nic významného neví a leckdo doufal, že bude tím svěžím větrem, který automobilka potřebuje - že půjde o prakticky uvažujícího finančníka, který z firmy vymete iracionální tendence. A on přijde s tímto? Jaká vzrušující odezva? Vzrušující je tedy velmi, potenciální kupci jsou rozzuření doběla, ale to snad nejde velebit. A odolnost Jaguaru? Myslí tu odolnost, kdy se postavil klesajícím prodejům nabízením nula aut a zvítězil s téměř nulovými prodeji?
Tohle není dobré. A dobré není ani dráždit Trumpa - je ješitný a má moc. Můžeme to značit za hloupé a dětinské, ale je to tak a každý to ví. Tak proč ho provokovat? Nemusíte mu nutně pochlebovat, ale ignorovat jeho poznámky a dělat správné věci by bylo chytré. Nedělat nic a říkat nesmysly, které Balaji vypustil z úst, působí vedle toho nekonečně hloupě.
Z Jaguaru nezbylo prakticky nic, dealeři mají k dispozici akorát ojetiny a skladové modely. A také zákazníky, kteří jen koulejí očima nad novou identitou firmy. Pro smích je skoro každému, nový šéf firmy ale říká, že způsobuje vzrušující odezvu a automobilka projíždí trhem i v době všeobecných těžkostí jako nůž máslem. Muž na svém místě, řekli bychom... Foto: Jaguar Land Rover
Zdroj: Bloomberg
