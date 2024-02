„Nový” tým F1 se ve své domovské zemi nesmí jmenovat tak, jak si sám zvolil, bylo by to nelegální. Aspoň ale nebude znít tak hloupě před 4 hodinami | Petr Prokopec

Tohle je další z bizarních kauz, které jako by musely rámovat poslední týdny před začátkem letošní sezóny Formule 1. Jako by nestačilo, jak se tým Sauber jmenuje po odchodu Alfy Romeo, nesmí švýcarská stáj nové jméno používat ve své domovině. A zřejmě nejen tam.

Letošní sezóna Formule 1 ještě ani nezačala, přesto se o královně motorsportu mluví pomalu na každé rohu. Nikoli jen kvůli přestupu Lewise Hamiltona od Mercedesu k Ferrari, Red Bull aktuálně řeší údajné nevhodné chování šéfa týmu Christiana Hornera, což by mohlo vyústit v jeho odchod. Že by si tím rudí býci dost možná vykopali vlastní hrob, dnes jako by málokomu docházelo. Bez Hornera by Red Bull jen stěží byl tím, čím je, ostatně by neměl ani Adriana Neweyho.

Není to nicméně jediná nová kauza hýbající paddockem. Tu další má na kontě stáj Sauber, která v letech 2019 až 2023 fungovala pod hlavičkou Alfy Romeo. S příchodem roku 2026 se pak stane továrním týmem Audi, které se rozhodlo do Formule 1 tímto způsobem vstoupit. Než se tak ovšem stane, Sauber si zajistil sponzorství od firem Stake a Kick. Oficiálně se tak pro letošní rok jmenuje Stake F1 Team Kick Sauber, což je jedno z nejbizarnějších jmen závodní stáje, které jsme kdy poznali.

Zelená barva spojená s druhou zmíněnou společností se již propsala do vizáže monopostu C44. Kick nabízí streamovací služby a důvodem problémů není, na rozdíl od firmy Stake. Jde totiž o společnost, která provozuje online kasina a sázkařské služby postavené okolo kryptoměn. Jako taková ale není evidována u švýcarské Federální komise kasin. A protože Sauber je švýcarská firma a hazard je v zemi sýrů, čokolád a hodinek silně regulovaným byznysem, nemůže stáj ve své domovské zemi používat své celé jméno. A pod označením Kick F1 Team bude působit i při některých závodech, kde by stáj mohla mít stejné problémy. Problém? No, aspoň to nezní tak hloupě.

Ale zpět ke Staku. Pikantní totiž je, že tato společnost sponzorovala Sauber i dosud, komisi ale nevadila, neboť byla jen malým sponzorem. Po odchodu Alfy Romeo a zvýšení její reklamní plochy však najednou vyvstal problém. A ani přejmenování pro Švýcarsko nemusí stačit, třebaže šéf Sauberu Alunni Bravi tvrdí, že všechno je v pořádku.

„V současné době jsou značky Stake a Sauber až příliš propojeny dohromady, případně je termín Stake tak silně zakořeněn v myslích sledujících, že pravděpodobně překročili červenou čáru a dostali se na pole nepovolené reklamy,“ uvedl profesor Patrick Krauskopf, jenž na univerzitě v Curychu vyučuje obchodní právo. Stáji tak i přes přejmenování může hrozit tučná pokuta.

Jak jsme již zmínili, na hazard se bez většího nadšení dívají i další země, kde se letos jedou závody F1. Do nich má Sauber nastoupit s upraveným zbarvením, přičemž logo firmy Stake bude zakryto nejen na voze, ale i na kombinézách jezdců a mechaniků. Ani něco takového ale nemusí stačit, asociace s online kasinem je zjevně stejná jako svého času u Ferrari a tabákové značky Marlboro.

Jak vše dopadne, je vskutku ve hvězdách. Na této i Hornerově kauze se nicméně jen ukazuje, kterak se z F1 stal podnik s až přílišným množstvím pravidel, ve kterém jde spíše o politickou korektnost než o samotný sport. Přitom kvůli takovému Sauberu asi jen těžko někdo prosází svůj dům. To bude spíše dílem oné komise, neboť až dosud řada lidí ani netušila, co název Stake znamená - ani my jsme to netušili. Lepší reklamu si tak online krypto-kasino vlastně ani nemohlo přát.

Do vzhledu monopostu C44 se propsalo hlavně partnerství se společností Kick, a to zelenou barvou. Nejvíce jsou ovšem patrný název online casina Stake, a právě v tom vidí švýcarské úřady problém, i když se tým ve Švýcarsku prezentuje jen jako Kick F1 Team. Foto: Stake F1 Team Kick Sauber, tiskové materiály

Zdroj: Jalopnik

Petr Prokopec

