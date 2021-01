Nový vrchol mezi cenovými propadáky pozbyl na hodnotě 5,3 milionu za dva roky před 2 hodinami | Petr Miler

/ Foto: BMW

Spali jste dobře? Pokud jste si dopřáli zdravých 8 hodin, asi ano, majitel tohoto vozu se ale za stejnou dobu musel vypořádat s tím, že ztratil přes 2 tisíce Kč z jeho hodnoty. Sešup je v tomto případě opravdu mimořádný.

Pokud nevíte, co s penězi, kupte si luxusní německou limuzínu. Ale pozor, je třeba vybrat opravdu vysokou specifikaci a přidat do ní maximum výbavových prvků, pak teprve budou mizet peníze před očima. Pochopitelně žertujeme, základ v realitě ale výše zmíněná slova mají. Bohužel pro ty, kteří taková auta kupují jako první. A bohudík pro ty, kteří se do nich zadívají jako druzí.

Auto nabízené na zdrojovém odkazu je BMW M760Li, od konce loňského roku už nevyráběná dvanáctiválcová verze sedmičkové řady. Je to vskutku extrémní stroj svého druhu - na jednu stranu luxusní kočár, na tu druhou 610koňová střela, která vyrazí na stovku za 3,7 sekundy a na 305 km/h přestane zrychlovat jen proto, že ji zastaví omezovač. Nelze mít v jednom autě o mnoho více z tolika světů - M760Li je auto výjimečné rychlé, prostorné, komfortní vybavené. Je to skutečně vše v jednom.

Nefalšované německé supersedany se ale neprodávají levně. Takové BMW 730d dnes sice můžete mít za 2 349 600 Kč, pokud byste ale zatoužili po M760Li, chtělo to násobně více. Cenovým limitem pak byla jen obloha - příplatková výbava dokáže u takových aut posunout výše klidně o další miliony Kč. A tak se stalo, že si jeden nizozemský zákazník koupil v červenci 2018 svou M760Li za 290 489 euro, tedy asi 7,6 milionu Kč. Ani se tím nechlubí, ale nizozemský registr prozradí vše. V tomto kontextu nutno dodat, že skoro 10 % z ceny udělaly tamní specifické daně spojené s CO2, ale na to už se historie ptát nebude.

Dnes vůz nabízí po dvou letech jako ojetý s 81 500 km. Docela si s ním tedy sjel, na tom není nic mimořádného. A prodává jej za 87 500 euro, tedy asi 2,3 milionu Kč. Ani to nevypadá mimořádně, než si uvědomíme, že obě ceny dělí rozdíl v přepočtu 5 305 000 Kč. Pět milionů tři sta pět tisíc korun - za dva roky. Ani slovo „brutální” v tomto případě nedokáže popsat, jak obrovský propad hodnoty to je.

Abychom byli zcela korektní, auto měl 29 měsíců. To znamená, že jej jeho vlastnictví stálo 182 931 Kč každý měsíc, 6 098 Kč každý den, 255 Kč každou hodinu. Vyspíte se 8 hodin a 2 033 Kč je fuč. Budete pak pracovat 8 hodin a 2 033 Kč je fuč. Musíte tedy během oněch 8 hodin vydělat 4 066 Kč, abyste měli jen na auto ten den a ouha - on má ještě dalších 8 hodin. To je skoro zničující matematika a nejlépe ukazuje, jak moc někdo musí být bohatý, aby si takový vůz mohl dovolit jako nový.

Ani jeho druhý majitel nebude moci být chudý, o 5,3 milionu za dva roky už ale nepřijde, to by si musel koupit tři podobná naráz a všechna nabourat nepojištěná. Nechceme se opakovat, ale koupit takové auto jako nové je skoro nesmyslný rozmar. Ovšem, pokud někdo vydělává miliony měsíčně, je mu to asi jedno.

Původní cena BMW M760Li právě nabízeného v Nizozemsku byla skutečně přes 290 tisíc Eur. Grafika: Kenteken Check



Vrcholná verze sedmičkové řady je mimořádné auto s mimořádnou pořizovací cenou a také mimořádnou ztrátou hodnoty. Ilustrační foto: BMW

Zdroje: Marktplaats, Kenteken Check

Petr Miler