Nový vrchol mezi normálními auty je tak šíleně rychlý, že krok drží i s Bugatti Veyron

/ Foto: Audi

Jestli se nějaká auta posunula za poslední dekády o mílové kroky vpřed, pak jsou to vozy nižší střední třídy. Nejvíce konkurenční segment v Evropě se ve výsledku postaral i o tento bláznivý výkon.

Před několika málo týdny Audi představilo novou generaci modelu RS3. Německá automobilka i přes splnění přísnějších emisních norem pod kapotou znovu dostala přeplňovaný 2,5litrový pětiválec, který produkuje rovných 400 koní. Je to nulový mezigenerační posun, rychlost auta ale nedělá jen maximální výkon, nýbrž i efektivita práce s ním. Nová RS3 tak přichází s řadou nových technických i elektronických vychytávek, a tak pokoří stovku za méně než pod 4 sekundy. To je na stále normální auto, čtyř- nebo pětidvéřový kompakt, s nímž můžete vozit děti do školky, opravdu působivé.

Němci nicméně nekladli důraz pouze na zátah v přímém směru, podstatné pro ně byly i schopnosti v zatáčkách. RS3 se proto dočkalo chytrého zadního diferenciálu, s nímž zvládá driftovat na požádání. Držet se ovšem dokáže i čisté stopy, a to s vervou loveckého psa, který zavětřil kořist. Není proto vlastně až tak překvapivé, že vůz dokázal zajet rekord ve své kategorii na Severní smyčce Nürburgringu. Co již zaskočit může, je čas samotný a a jeho srovnání jeho s výsledky mnohem dražších aut nedávných let.

RS3 obkroužilo Nordschleife za 7 minut a 40,748 sekundy, čímž pokořilo předchozí Renault Mégane RS Trophy R o necelých pět sekund. Spíše než pokořením vozu ze země galského kohouta však Audi může řadě lidí zaimponovat tím, že okruh zvládlo rychleji než Porsche 911 Turbo S generace 997.2, Chevrolet Corvette C6 ZR1 či Lamborghini Murciélago SV. Výkon RS3 je ohromující v každém případě, je nicméně třeba dodat, že stejně jako jiná má i toto srovnání jisté trhliny. První dva vozy z tohoto trojlístku totiž vzal do pohoří Eifel magazín Auto Bild, s tím třetím pak tamtéž zamířil Horst von Saurma z časopisu Sport Auto.

RS3 Sedan se oproti tomu dočkal plné tovární podpory. Došlo tedy na nasazení příplatkového adaptivního podvozku, příplatkových karbon-keramických brzd na přední nápravě a příplatkových semi-slicků Pirelli P Zero Trofeo R. Stejně tak byl na místě přítomen potřebný personál, který Franka Stipplera za volantem informoval o veškerých nezbytnostech. O něčem takovém výše zmíněné magazíny mohly pouze snít, k tomu je třeba dodat, že Stipplera nemusel brzdit strach - Audi by se jistě nezbláznilo, kdyby rekordu padlo za oběť jedno rozbité auto, to si jiní dovolit nemohou.

Mimo to je třeba dodat, že na Ringu v posledních letech došlo ke změně podmínek. V prvé řadě tu máme nový povrch, přičemž vedení v rámci renovace trati některé úseky zjemnilo. Nedochází v nich tedy např. k vynášení z okruhu. Kromě toho byla většina časů spojena se zkrácenou verzí trati, jenž měřila 20,632 km namísto 20,832. A jakkoliv se jedná o pouhých 200 metrů, rozdíl je více než pětisekundový.

Pokud bychom přitom v potaz brali čas z kratší trati, pak tu máme dokonce jen 7 minut a 35,522 sekundy. Díky tomu by Audi ukázalo záda i původnímu Bugatti Veyron, jenž má na kontě čas 7:40. Ovšem hypersport z Molsheimu absolvoval kolo v rámci testu australského magazínu Wheels a onen strach tu hrál roli ještě více než jindy - pokud by redaktor rozbil Bugatti na Nordschleife, splácel by ho ještě jeho děti.

Ať tak či onak, jisté je, že RS3 zůstává pekelně rychlým vozem, a to nikoliv pouze na úvodních metrech. S příplatkovým paketem se totiž můžete v rámci maximálky můžete dostat až na 290 km/h. To jsou hodnoty, které ještě nedávno byly spojené s nejlepšími supersporty světa. Vskutku tak není divu, že právě těmto vozům nyní německý hatchback zvládá konkurovat.

Nové Audi RS3 Sedan je opravdu pekelně rychlé, zvláště na rodinný kompakt. Ovšem krok s Bugatti Veyron drží spíše díky tovární podpoře, která hypersportu z Molsheimu na okruhu Nordschleife chyběla. Foto: Audi

Zdroj: Carscoops

Petr Prokopec