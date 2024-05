Obliba legendárního BMW M3 E46 zašla tak daleko, že lidé za 20 let staré auto s vadami platí víc než za novou M3 před 8 hodinami | Petr Miler

Na jednu stranu to chápeme, jde bez nejmenších pochyb o jedno z nejlepších, pořád ještě „normálních” vozů historie automobilismu. Přesto jsme ohromeni tím, jak vysoko se cena zrovna tohoto kousku šplhá.

Řekli jsme to mnohokrát a dnes to musíme zopakovat. BMW podle nás dosáhlo vrcholu své evoluce někdy v polovině předminulé dekády a od té doby se úrovni svých tehdejších produktů znovu nepřiblížilo. Nebudeme tomu dávat zbytečný emotivní podkres, jakkoli nás to mrzí. Sama automobilka za to totiž může jen do určité míry - stalo se tak i dílem okolností, které nemohla ovlivnit, byla to zkrátka jiná doba.

Tržní regulace tehdy stále dovolovaly výrobcům dělat po technické stránce v podstatě cokoli, v Mnichově cizelovali svůj tehdejší designový přistup založený na nenucené eleganci, byla to ještě dost malá a hlavně na Evropu a USA zaměřená značka, aby vycházela vstříc nadšencům. A pracovali pro ni lidé, kteří měli za sebou dekády zkušeností s vývojem techniky pro nejvyšší patra motorsportu. Technika BMW tomu odpovídala a v některých ohledech byla míle před konkurencí. Právě tehdy vznikla dodnes mimořádně ceněná M3 E46 a marně od doby jejího vzniku pátráme po autě, které by se jí v celé komplexnosti podstatných vlastností vyrovnalo.

Nechápejte nás špatně, dnešní auta budou lepší tisíci a jednom dílčím ohledu - od rychlosti po komfort. Sladit celé auto do jednoho téměř dokonale fungujícího celku ale vyžaduje víc než recept na dobrý dort z dílny pejska a kočičky - můžete do kýble naházet milion nejlepších pochutin a stejně v nikom nevyvoláte pocity srovnatelné s tím, když někdo pár obyčejnějších ingrediencí vyladí do jednoho úchvatně fungujícího celku.

V tomto M3 E46 byla a je mimořádná - dostala krásný a nadčasový design, opojnou techniku včetně nádherně znějícího, mimořádně dobře fungujícího a efektivního motoru 3,2 R6, byla ještě velmi kvalitní a trvanlivá, relativně lehká, dostala podvozek schopný fungovat i na seberozbitější okresce, uměla se stát dálničním cruiserem a přesto nezklamat na okruhu... Nebyla ve všem skvělá, to ani náhodou, ale byla ve všem tak dobrá, že vás prostě těšil každý den ježdění s ní. Tohle dnešní M3 neumí, bude vás dost často rozčilovat mnoha ústupky věcem, na které s ohledem na své zaměření neměla brát ohled.

V tomto kontextu vlastně není divu, že se stala na trhu ojetin velmi ceněným zbožím, některé prodeje nás ale přece jen překvapí. Jeden z těch aktuálně probíhajících na Bring A Trailer patří mezi takové - předmětem aukce se stala M3 E46 z roku 2004 lakovaná modrou barvou Laguna Seca s koženým skořicovým interiérem a nájezdem 46 670 km. Hezké auto, také relativně výjimečné (takto specifikovaných M3 E46 mělo vzniknout jen 19, ale to bude platit skoro o každém autě, které nemá stříbrný lak a černo-šedý interiér), ale pořád docela ježděné a s několika zjevnými vadami typu okopané výplně dveří.

Že někdo občas o výplň zavadí nohou, u kupé s dlouhými dveřmi chápeme, tohle ale vypadá, že do ní majitel musel kopat pětkrát denně a večer jí jít do garáže přidat. Navíc to zjevně nebyl jediný problém, jen tohle se současnému prodávajícímu nechtělo řešit, v nabídce přiznává výměnu obložení stropu a několik dalších částí obložení interiéru. Tohle auto prostě nebyl žádný garážový „chouchou”, s vozem se nikdo moc nemazal a před nabídkami takových aut býváme obezřetní.

„Sázející” na Bring A Trailer to ale vidí jinak a cenu vozu dotlačili až ke 111 000 USD, tedy asi 2,53 milionu Kč. A to do konce dražby chybí ještě dva dny. Už zmíněná částka by bohatě stačila na novou M3 i u nás (od 2 437 500 Kč), natož pak v USA (od 76 000 USD, asi 1,73 milionu Kč). Není to už trochu moc za takovou M3 E46? Posuďte sami. My to na jednu stranu chápeme, na tu druhou nemáme pocit, že by si zrovna tento kousek zasloužil až takovou přízeň.

Jistě hezká M3 E46, ale za 2,53 milionu dva dny před koncem aukce nám přijde předražená už teď. Foto: Bring A Trailer, tiskové materiály

