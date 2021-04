Obří loď Ever Given je znovu zaseklá v Suezu, i když už ji neblokuje najetí na břeh před 39 minutami | Petr Miler

/ Foto: Suez Canal Authority

Autoři internetových memek by mohli začít této lodi přimalovávat hlavu psa Falca z Nekonečného příběhu, neboť právě tím sled událostí začíná být. I když od původního zaseknutí Ever Given uběhlo přes 14 dnů, je pořád v Egyptě.

Nehoda obrovské kontejnerové lodi Ever Given, která 23. března způsobila zablokování nejdůležitějšího obchodního průplavu světa, je nepochybně jednou z nejpozoruhodnějších událostí letošního roku. Trvalo týden, než se loď podařilo vysvobodit, což zkomplikovalo cestu dalším stovkám křižníků všeho druhu a rozhodně neulehčilo život už tak trápenému automobilovému průmyslu.

Dnes to vypadá jako historie, však Ever Given se dala znovu do pohybu 29. března a o pár dnů později éterem probleskly zprávy o odbavení všech dalších čekajících lodí. Takže všechno dobré? Ne tak docela. Pokud se totiž právě teď podíváte na polohu lodi na Vessel Finderu, zjistíte, že už několik dnů nehybně stojí jen o několik desítek kilometrů severněji uprostřed Velkého Hořkého jezera a nehýbe se nikam.

Člověka napadne, zda loď netrpí nějakým poškozením, kvůli kterému by musela čekat na opravu, ale tak to není. Je fit, její 25členná posádka by jistě chtěla pokračovat v cestě, ale nemůže. Je znovu zaseklá v Suezu, jen tentokrát ne kvůli tomu, že by najela na břeh či mělčinu, ale proto, že ji Egypťané blokují v dalším pohybu.

Podle Wall Street Journal je to tím, že Egypt požaduje po majitelích lodi kompenzaci za škody způsobené nehodou. To je na jednu stranu logické, na tu druhou ale zarazí, o jakou částku má jít. K věci se pro egyptskou státní televizi vyjádřil Osama Rabie, šéf společnosti provozující průplav. A zněl nekompromisně: „Loď zůstane na svém místě, dokud neskončí vyšetřování a nebude zaplacena kompenzace,” řekl Rabie. „Doufáme v rychlou dohodu, jakmile budou souhlasit s kompenzací, mohou jet dál,” dodal.

Zní to jako cesta k domluvě na dalším řešení, potíž je ale v tom, že Egypt podle Rabieho požaduje neskutečnou 1 miliardu dolarů (skoro 22 miliard Kč) za ušlé příjmy a náklady na vysvobození. Jakkoli ovšem nepochybujeme, že zejména to druhé muselo stát Egypt spoustu úsilí a peněz (v prvním případě nevíme o větším počtu lodí, které by zvolily jinou cestu), 22 miliard korun je absurdní suma a není divu, že se majitelé lodi neženou do jejího placení.

Pozoruhodné je, že majitel lodi, japonská firma Shoei Kisen Kaisha, sice připustila, že jednání s provozovateli Suezu probíhá, současně ale ústy svého mluvčího uvedla, že neví o tom, že by loď byla zadržována s výše zmíněnou motivací a částku požadovanou Egyptem odmítla komentovat.

Uvážíme-li, jak složitý případ to je, nečekejme, že by v dohledné době došel rozuzlení. Jde tu o peníze a o image každé strany prakticky před celým světem, což nejsou ideální podmínky pro jakoukoli kompromisní dohodu. Abychom tak ještě neslyšeli o tom, že si Japonci vlastněný obr prorazil cestu ven s pomocí svého 103tisícikoňového motoru...

Ever Given už není zaseklá s jižní části Suezského průplavu, ale o něco severněji. Drží ji tam Egypťané, neboť po majiteli požadují 22miliardovou kompenzaci za vzniklé škody. Foto: Suez Canal Authority

Zdroje: WSJ, Vessel Finder

Petr Miler