Obří loď převážející přes 3 tisíce aut, kterou nejspíš zapálila ta elektrická, konečně dohořela. Šla ke dnu před 5 hodinami | Petr Miler

/ Foto: U.S. Coast Guard, CC0 Public Domain

Zbytky všech 3 159 vozů i samotné lodi budou od teď odpočívat hluboko na dně oceánu. Skoro tři týdny trvající příběh skončil tak, jak se od začátku zdálo být nejpravděpodobnější - veškeré záchranné práce nakonec nevedly k úspěchu a loď se kvůli utrpěným škodám potopila.

Jsou chvíle, kdy se opravdu raději mýlíme, ale tentokrát se to nestalo. Když jsme zkraje měsíce poprvé psali o požáru obří loď se 746 elektrickými auty na palubě, očekávali jsme, že bude hořet tak dlouho, dokud se nepoškodí až do té míry, než půjde ke dnu. Nemuselo se to tak nevyhnutelně stát, ne každý požár lodi vede k takovému konci, vzhledem k charakteru incidentu a místu jeho vzniku to bylo skutečně nejpravděpodobnější.

Loď totiž podle všeho zapálilo některé ze 746 elektrických a plug-in hybridních aut na palubě, což znamená velmi intenzivní požár, který se snadno rozšíří do širšího okolí. Nešlo o žádný předpojatý předpoklad, sám majitel lodi, firma Zodiac Maritime, ihned otevřeně informovala o tom, že se požár rozhostil na palubě, kde byly uskladněny právě elektromobily a hybridy. A nasvědčoval tomu i neúspěch záchranných prací zkušené posádky, která podle firmy „okamžitě zahájila nouzové hasičské postupy s využitím palubních protipožárních systémů plavidla”, požár ale pod kontrolu nedostala. Tak to při vzplanutí dnes obvyklých Li-ion baterií bývá.

Společnosti později, když loď stále hořící čekala na svou poslední hodinu, upřesnila, že je prý prakticky nemožné, aby se o takový požár postarala uprostřed plavby spalovací auta. Firma má s převozem takových vozů dekády zkušeností, na palubě je skladuje se zanedbatelným množstvím paliva v prostorách s minimem hořlavin, a pokud dojde k jejich požáru po delším čase stání, je to prý vždy beztak dáno elektrickým zkratem. I když se ale v minulosti něco takového přihodilo, poradit si s takovým požárem nebývá těžké, a nezpůsobí tak zkázu celé lodi. Právě na tu tady ale nakonec došlo, a to úplnou.

Americká pobřežní stráž včera potvrdila, že ukončila veškeré dozorování pohybu lodi, neboť se už nikam nepohybuje - šla ke dnu. O komentář jsme znovu požádali vlastnící firmu, která též potvrdila, že plavidlo téměř tři týdny po vypuknutí požáru nadobro ztratila.

Zda loď do poslední chvíle hořela, není zcela jasné, vnější znaky požáru ale nebyly pozorovány už několik dnů. Na místo tak byla vyslána dvě další plavidla, která mohla pomoci se záchranou „Midase” a jeho odtažením do přístavu, nic z toho už se ale nestane.

„Škody způsobené požárem, umocněné silným počasím a následným pronikáním vody, způsobily, že se loď Morning Midas potopila ve vodách hlubokých přibližně 5 000 metrů a 360 námořních mil od pevniny,” stojí v zaslaném prohlášení Zodiacu. Podle firmy zůstávalo na palubě zhruba 350 metráků MGO (palivo blízké naftě) a asi 1 530 metráků topného oleje. Na místě prý není znatelné viditelné znečištění a ona záchranná plavidla, lodě Garth Foss a Salvage Worker, zůstávají na místě, aby dál vyhodnocovaly situaci a případně reagovaly na vzniklé ekologické škody. Další plavidlo jménem Endeavour, které se specializuje právě na ty, je na cestě a mělo by na místo katastrofy dorazit zítra.

Připomeňme, že 22členná posádka Morning Midas byla včas evakuována a nedošlo k žádným větším zraněním ani ztrátám na životech. Rozsah škod na místním ekosystému bude zřejmý až později, na každý pád je už několikátý podobný incident zaoceánské lodi jistě nebo velmi pravděpodobně způsobený elektrickými auty další černou kaňkou na už tak hodně kropenaté holubici údajného ekologického přínosu těchto vozů.

Tak a je po Midasovi. Toto jsou poslední záběry, ze kterých si jej svět bude nějakou chvíli pamatovat. Loď se nyní nachází několik kilometrů pod hladinou. Foto: U.S. Coast Guard, CC0 Public Domain

Zdroje: U.S. Coast Guard, Zodiac Maritime

Petr Miler

