Obří loď s tisíci auty dál hoří v Severním moři. Těch elektrických je nakonec na palubě 498, i proto se nedá uhasit

/ Foto: Kustwacht Nederland, CC0 Public Domain

Podezření, že požár vznikl spontánním vzplanutím jednoho z elektromobilů, je stále na stole. I kdyby ale příčina byla jiná, o potíže s hašením se elektrické vozy starají stoprocentnĚ, zvlášť pokud je jich na palubě nakonec násobně víc.

V průběhu tohoto týdne jsme vás informovali o požáru loni Fremantle Highway, kterou podle prvotních závěrů záchranných složek mělo způsobit vzplanutí jednoho z elektrických aut na palubě. Tehdy dostupná oficiální čísla hovořila o tom, že obří nákladní plavidlo převáželo 2 857 vozů, z čehož 25 aut tvořily elektromobily. Jak se ale nyní ukazuje, realita je trochu jiná.

Japonská firma K Line, která si loď patřící společnosti Shoei Kisen Kaisha pronajímá, v mezičase upřesnila, že aut je nakonec na palubě 3 783, přičemž elektrifikované modely představují 498 automobilů. To pochopitelně podstatně mění situaci, jakkoli z vyjádření K Linu není zcela zřejmé, zda se jedná vždy o ryzí elektromobily či jde též o dobíjecí hybridy nebo jiná elektrifikovaná auta. Na vysvětlení zatím čekáme.

Ve výsledku to ale není až tak podstatné, třebaže akumulátory ryzích elektromobilů jsou pochopitelně větší, což riziko dalších patálií jen zvyšuje. I ty dosavadní jsou ale enormní - požár se stále nedaří uhasit, riziko potopení lodi stoupá a za pozitivní lze označit jen tolik, že teplota požáru podle nizozemské pobřežní stráže klesla a loď se podařilo připřáhnout za jinou. Je tedy možné ji odtáhnout do příhodnějších míst pro případ, že by bezprostředně hrozilo naplnění nejčernějšího scénáře.

Z dalších informací víme, že vedle Mercedesů (přesněji 350 jeho vozech) se na palubě nacházely také stovky aut od BMW a dceřiného Mini. Opel na palubě žádné vozy neměl, to už víme, Volkswagen na žádost o poskytnutí detailů v tomto ohledu stále konkrétně nezareagoval, situace je prý předmětem řešení. BMW a Mercedes pak přiznaly také to, že mezi jimi přepravovanými vozy byly automobily s elektrickým pohonem.

O osudu plavidla rozhodnou následující hodiny a dny, kdy se buď podaří dostat požár pod kontrolu a loď do bezpečí, nebo loď půjde ke dnu vinou samotného požáru či marných snah jej uhasit. Zopakujme, že na palubě lodi bylo 23 členů posádky, z nichž jeden bohužel zemřel a dalších 16 bylo zraněno při evakuaci. Situaci dále sledujeme a podstatné novinky doplníme, jakmile je budeme mít k dispozici.

Loď Fremantle Highway je stále v plamenech i proto, že elektrických či elektrifikovaných aut nakonec převážela na pět set. Uhasit takové kvantum bateriových vozů je ještě větší oříšek než hasit jakoukoli jinou loď. Foto: Kustwacht Nederland, CC0 Public Domain

Zdroje: K Line, Kustwacht Nederland, BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen, Stellantis

Petr Miler

