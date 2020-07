Obří sběrna surovin sloužila jako ještě větší pračka peněz, uvnitř našli i cenné Ferrari před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Openbaar Ministerie

Nejen Ferrari, ale i Porsche, Maserati, statisíce euro v hotovosti, stovky kilo zlata či spoustu cenných hodinek byste na takovém místě asi nečekali. Celá sběrna sloužila jen jako zástěrka pro praní špinavých peněz.

Občas přijdete do nějaké firmy, ve které sotva narazíte na zákazníka, společnost pořádně ani umí udělat, co sama hlásá a přesto zahlédnete majitele, kterému se velmi dobře daří a s ničím ze zmíněného si nedělá hlavu. Člověku se v takovou chvíli dere na mysl slovo „pračka”, tedy společnost, která nevytváří ekonomickou hodnotu tím, co údajně dělá, ale tuto činnost pouze předstírá a vykazováním nikdy neprovedených služeb legalizuje příjmy z trestné činnosti, které pochopitelně vykázat nelze.

Jistě, nebude to tak vždy, snad i většinou, někdy třeba jen majitel úspěšný v jednom oboru méně obratně zkouší prorazit v jiném. Podobné zástěrky ale existují a dnes vám ukážeme jednu opravdu vykutálenou. Šlo o sběrnu surovin ve Venlu v nizozemské provincii Limburg, která měla vykupovat a zpracovávat již použité kovy a profitovat z jejich dalšího prodeje. Skutečně to dělala, do firmy jste mohli přijít a vykoupila od vás třeba... vyřazenou lokomotivu, nic dalšího ale s vykoupenými surovinami nedělala a příjmy z údajného dalšího zpracování byly jen fikcí sloužící k legalizaci příjmů, které majitelé nabyli úplně jinde.

Fungovalo to roky a fungovalo to dobře, dotyčným ale zlomilo vaz, že vykoupené suroviny už jaksi neměli kam dávat. Za ploty firmy se tak začaly vytvářet obrovské, až deset metrů vysoké hromady vykoupeného materiálu, které byly viditelné i z dalekého okolí. Tím na sebe dotyční trochu nešikovně upozornili, neboť zkraje byli vyšetřování pouze kvůli nebezpečnému nakládání s odpadem a hrozícím ekologickým škodám. Úřady si ale postupně daly dvě a dvě dohromady a vzniklo podezření, že dotyční tak úplně nepodnikají tak úplně v tom oboru, ve kterém se tváří, že podnikají.

Dalším vyšetřováním tato podezření jen zesílila a když byla nařízena prohlídka nebytových prostor, šli už policisté a úředníci tamní služby pro daňové informace a vyšetřování najisto. A uvnitř teprve pochopili, o jak obří pračku muselo jít. Svědčil o tom už zabavení majetek - 450 tisíc euro v hotovosti, stovky kilogramů zlata, deset střelných zbraní, spousta drahých hodinek značek jako Rolex nebo Audemars Piguet a v neposlední řadě několik drahých aut. Vedle moderních Porsche či Maserati šlo nejzajímavěji o vskutku krásně vypadající Ferrari Testarossa.

Dnes už klasický dvanáctiválcový sporťák v hodnotě snadno dosahující 5 milionů Kč v klasické červené Rosso Corsa s černým interiérem je asi to poslední, co byste uprostřed hromad šrotu čekali, ale jak vidno, i to se najde. Veškerý majetek byl zabaven a dá se očekávat, že v průběhu dalšího řešení celého případu bude vydražen ve prospěch státu. Pokud byste tedy po podobné Testarosse zatoužili, sleduje web nizozemské instituce Domeinen Roerende Zaken, která se dražbami takto získaného movitého majetku zabývá. Předpokládáme, že s ohledem na charakter případu se tam objeví dříve než později.

Nizozemští zločinci si nechali pračku špinavých peněz v podobě sběrny surovin doslova přerůst přes hlavu, i proto u nich policie objevila spoustu cenností, mj. krásné Ferrari Testarossa. Foto: Openbaar Ministerie

Zdroj: Openbaar Ministerie

Petr Miler