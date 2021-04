Obyčejný pošťák dal potají dohromady úctyhodnou sbírku aut, odhalila ji až jeho smrt před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: VanDerBrink Auctions

Jsou lidé, u kterých vás vášeň pro sbírání aut nepřekvapí, u některých by vás to ale ani nenapadlo. Člověk, který roznáší poštu, na majitele úctyhodné kolekce aut nevypadá, tento jím ale byl.

Jméno Bernarda Larsona bylo donedávna jakékoli širší veřejnosti zcela neznámé, však na první pohled nešlo o nijak významného člověka. Situaci ale nyní úspěšně mění aukční síň VanDerBrink, jejíž tisková zpráva roznáší po světě informace o utajované zálibě pana Larsona. Tento muž dal totiž dohromady neobvyklou sbírku aut dnes označovanou jako „Hordy Pontiaků“, jejíž rozsah odhalila až jeho smrt. Než se k ní ale dostaneme, vraťme se na chvíli do minulosti.

Larsonova láska k jedné značce odstartovala poté, co se v 60. letech vrátil ze služby ve válečném námořnictvu a poprvé si vyzkoušel Pontiac GTO osazený paketem The Judge, jehož součástí byl výkonnější motor, širší pneumatiky či zadní spoiler. Od té doby Pontiakům propadl, jejich shromažďování ale naplno propadl až ve chvíli, kdy po 30 letech pověsil na hřebík své civilní povolání a s ním i pošťáckou uniformu. Od té chvíle se účastnil pomalu každé aukce, která se zaměřovala na muscle cars. A nezřídka z ní odjížděl s novým vozem, zvláště pokud šlo o vozy jako Firebird či Trans Am.

Jak jsme nicméně zmínili, loni Bernie odešel na věčnost a rozprodej jeho pozůstalosti dostala na starosti firma VanDerBrink. Ta tak na letošní 12. červen chystá neobvyklou dražbu hned devatenácti aut v různorodém stavu, stejně jako jedné náhradní karoserie a jednoho motoru. Náhradních dílů je nicméně k dispozici daleko více, koneckonců svou sbírku měl Larson ustájenou hned ve třech stodolách. Aukční síň nicméně na internet posílá jen to nejzajímavější a nejhodnotnější, a dodává, že zájemci o ony komponenty se mají dostavit do Kansasu osobně, kde si mohou vybrat, co přesně hledají.

Jaké vozy přitom je možné dražit? Jak jsme již zmínili, jde o modely Firebird a Trans Am zejména ze 70. let. Většina jich je osazena 6,6litrovým nebo dokonce 7,5litrovým osmiválcem, jež v závislosti na datu výroby produkují mezi 260 a 350 koňmi. Spárovány jsou pak povětšinou se třístupňovými automaty, v několika případech nicméně mezi předními sedadly trůní hlavice čtyřstupňového manuálu. Je nicméně třeba dodat, že řada vozů je v nepojízdném stavu a vyžaduje jistou péči.

Tomu ve výsledku odpovídají i aktuální nabídky v předběžné online dražbě, které se u většiny aut pohybují spíše ve stovkách než tisících dolarů. Zatím nejvýše je Pontiac Super Duty Trans Am z roku 1974, který dostal do vínku jak onen objemnější agregát, tak i manuál. Ppodstatnější pro zájemce ale asi bude skutečnost, že vůz ještě nedisponuje katalyzátorem, který přišel v roce 1975, a tudíž není „přiškrcený“. Pro fanoušky tak jde vlastně o Svatý grál, jenž si aktuálně cení na 8 500 USD (cca 182 tisíc Kč).

Do června je nicméně ještě daleko, ceny tedy nejspíše dále narostou. To platí zejména pro onu karoserii modelu Firebird z roku 1969, za kterou je v současné době nabízeno jen 12 dolarů (260 Kč). Tedy v podstatě výrazně nižší částka, než jakou běžně aukční síně požadují za tištěný katalog.

Utajovaná sbírka zesnulého pošťáka Bernieho Larsona zahrnuje především Pontiacy Firebird a Trans Am. Ty si můžete pořídit vcelku levně, poté však budete muset zapracovat na jejich zprovoznění. Foto: VanDerBrink Auctions

Zdroj: VanDerBrink Auctions

Petr Prokopec