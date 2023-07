Obyvatel jinak klidné ulice se pokusil zpomalit rychlé řidiče falešným radarem, policie s úřady to zatrhly před 5 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Jenoptik, tiskové materiály

Bereme to jako úsměvnou věc, nakonec i z povahy celého „radaru” je patrné, že autorovi nechyběl smysl pro humor. Ten ale chyběl policii i úřadům - pokud falešný radar, pak jen z jejich vůle.

I české a evropské silnice jsou plné falešných stacionárních měřičů rychlosti. V takovém Rakousku je naprostá většina měřících „budek” prázdná (neznamená to, že nemohou měřit, potřebné „vnitřnosti” se mezi nimi ale čas od času stěhují), spousta českých „úsekovek” je dávno nefunkčních a některé obce nemají problém dát nad silnici ukazatel rychlosti s falešným bleskem. To už je úplná komedie. Jistě se to neděje náhodou, snahou je s minimálním úsilím a dalšími náklady zklidnit dopravu. Ne vždy je to chytré, ale obecně vzato, proč ne?

Něco podobného nemusí dělat nutně jen úřady či policie, v minulosti jsme zaznamenali případ dámy, která začala vysedávat vedle silnice s fénem, aby simulovala měření rychlosti. Tehdy si za to prý vysloužila obdiv policie, ale to byl jiný kraj a jiný mrav. V USA, konkrétně v Silver Spring v Marylandu se o něco podobného pokusil obyvatel tamní McComas Avenue, obdiv policie si ale rozhodně nezískal.

Řekli bychom přitom, že na to šel pěkně po česku. U silnice vybudoval knihobudku plnou titul§ jako „New Driver's Guide to Thing to Not Crash Into”, snad nemusíme překládat (dobře, je to něco jako: „Nový průvodce řidiče po věcech, do kterých bude lepší nenabourat”), kterou ale stvořil v podobě stacionárního radaru. Nad to přidal ceduli upozorňující na měření rychlosti a světě div se, řidiči využívající tuto jinak klidnou ulici jako zkratku prý začali ubírat.

Obecně vzato nejsme fandové toho, když někdo bere zákon do vlastních rukou, tohle je ale jasná nadsázka. Policie ovšem smysl pro humor tradičně nemá. Policie okresu Montgomery tak uvedla, že místo nebylo schváleno pro rychlostní radar, a to i kdyby měl být falešný. Úřady okresu se pak přidaly s tím, že použití cedule také nebylo schváleno, takže ji nechal sundat. A knihobudka také nemůže zůstat na daném místě bez povolení, takže také zmizela. A je po problému, ne?

Místní jsou nepřekvapivě zklamaní. „Nemám ponětí, kdo to tam dal, ale přišlo mi to vtipné,” řekl k věci trefně Matthew Fairbank, který žije na McComas Avenue. Smůla Matthew, knihobudka prostě nesměla projet, a tak nikdo nezkoušel ani přemýšlet nad tím, co tam dělá a čemu vlastně vadí. Na jednu stranu chápeme, že značka na sloupu byla přes čáru a situace by byla snazší, kdyby radarová knihobudka stála na soukromém pozemku. Ale stejně - není to zas jednou vítězství úředně-policejního šimla nad lidskou hravostí a kreativitou?

Stacionární měřiče rychlosti, i kdyby byly falešné, může instalovat jen policie. A to způsobem, který schválí úřad, tak to prostě musí být. Ilustrační foto: Jenoptik, tiskové materiály

Zdroj: WUSA9

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.