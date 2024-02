Odchod Lewise Hamiltona z Mercedesu do Ferrari nedává absolutně žádný smysl, může to být fiasko pro všechny před 5 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Mercedes-AMG F1 Team

Pomineme-li cirkus kolem tohoto kroku a z něj pramenící zviditelnění se, co pozitivního může komukoli z hlavních aktérů přinést? Problematickým se jeví z pohledu Ferrari, Hamiltona, Leclerca a nakonec i Mercedesu, o Carlosi Sainzovi ani nemluvě.

Původně jsme se tomuto tématu vůbec nechtěli věnovat, ale když už je to oficiální, je obtížné ho ignorovat. Na úvod jen pár stručných faktů pro ty, kteří to včera hodně brzy zalomili: Lewis Hamilton si u Mercedesu sbalil své elektrické koloběžky a odjíždí směrem k Ferrari. Nestane se to ovšem hned, pilotem Scuderie se stane až od roku 2025, kdy nahradí Carlose Sainze. Kontrakt má oficiálně na „několik let”, neoficiálně se hovoří o dvou letech s možností přidat jeden další rok navíc. O detailech smlouvy se ale jistě více dozvíme časem.

Je to šokující zpráva, bomba, překvapení... To všechno přes opakované spekulace právě o tom během uplynulých let platí, zvláště když Hamilton teprve koncem loňského roku podepsal s Mercedesem smlouvu na další dva roky. Nakonec se ale z kontraktu vyklubala dohoda na 1+1 rok, britský jezdec využil možnosti předčasného ukončení a už před sezónou 2024 oznámil přechod k Italům. Fajn, je to dobré koření na pekáč zájmu o současnou Formuli 1, ale co dál? Jaký krok tento smysl dává přinejmenším ze sportovní perspektivy?

Nevidíme absolutně žádný. A to ani z pohledu Hamiltona, ani z pohledu Ferrari.

Kdyby Hamilton odešel k Ferrari ihned, což jeho vlastní, výše popsaný postup fakticky znemožnil, měl by ještě aspoň dva roky před zásadní změnou technických pravidel Formule 1. Těm současným se Mercedes moc dobře nepřizpůsobil a Hamilton zřejmě ztratil víru, že se to ještě někdy stane. Se zkušenostmi, expertízou a aktuálně vlastně i do jisté míry nevyužitými kapacitami týmu s třícípou hvězdou ve znaku je ale docela dobře možné, že sezóna 2026 opět zatopí pod kotlem šancí na jeho úspěch. Hamilton už u toho nebude a naopak mohutně hází žetony do rulety jménem Ferrari, která nevytočila opravdu dominantní techniku skoro 20 let.

Na druhé straně je Ferrari, které rozhodně nemá problém s kvalitou jezdců. Leclerc i Sainz jsou schopni vyhrávat kvalifikace a závody, Leclerc je považován za jednoho z nejlepších pilotů stávající generace. Tým trápí zejména organizační problémy, od vývoje techniky až po strategii během závodů. Umět uchopit tyto aspekty lépe, může stvořit světového šampiona z kdekoho, z Leclerca i Sainze určitě. Bez toho mu ale nepomůže ani sedminásobný mistr světa.

Někteří tímto krokem malují analogii k příchodu Michaela Schumachera do týmu v 90. letech, který jej znovu postavil na nohy. Ale Schumacher byl úplně jiný typ jezdce, technicky mnohem více fundovaný člověk, který dokázal zásadním způsobem pomoci vývoji, který tehdy neprobíhal skoro jen na počítačích. Hamilton tuto pověst nemá, neplatí za tahouna a organizátora, spíše se veze. Schumi s sebou navíc přivedl organizační i technická esa (Todt, Brawn, Byrne...), Hamilton si veze jen ony koloběžky a barevné hadříky. To nebude stačit.

Další věcí je, že Hamiltonovi je 39 let, až s Ferrari začne závodit, bude mu 40, pak 41, 42... Neztratil jako pilot relevanci, o tom žádná, ale je za zenitem, to je také zjevné. Znovu - je tohle to, co Ferrari potřebuje? A je tohle, co Hamilton po čtyřicítce potřebuje? Nevidíme vítěze ani v jeho srovnání s Leclercem, ať už dopadne jakkoli. Buď ho Leclerc bude překonávat, pak tím Hamilton akorát nahází špínu na své předchozí úspěchy, které (resp. jejich míru) mnozí beztak zpochybňují kvůli tomu, že měl nejlepší auto a až na výjimky mizernou konkurenci uvnitř týmu. Anebo bude Hamilton překonávat Leclerca a šrámy na pověsti utrží pro změnu monacké knížátko nové generace.

V jeho případě jde vůbec o komplikovanou situaci. V zimě se hodně mluvilo o tom, že uzavření nového kontraktu Ferrari se Sainzem vázne kvůli tomu, že Ferrari chce z Leclerca udělat číslo 1, zatímco Sainz by nosil vodu. A teď Leclercovi hodí pod nohy jednoho z nejlepších pilotů historie? Ani to nedává smysl. A to ani nemluvíme o samotném Sainzovi, který pro Ferrari odvedl kus dobré práce, či Mercedesu, který svůj tým kolem Hamiltona doslova postavil. A teď má prázdné ruce.

Je samozřejmě možné, že to je hlavně osobní, že Hamilton prostě chce do Ferrari, Italové touží být lépe vidět, na Sira Lewise už po víc jak dekádě v jednom týmu „všechno padalo”... Budiž, ale pak je tu ještě jedna věc - Hamilton a jeho progresivistické chování. Mercedes je asi jediný tým, který byl zvědavý (či se spíš „naučil být zvědavý”) na jeho genderovou, rasovou, zelenou a jinou agendu a nějak ho v tom podporoval. Italové takoví nejsou, tifosi tohle chování nemají rádi a na Hamiltona v jejich domácích závodech pravidelně bučeli. Co nyní bude Lewis H. dělat? Přestane volat po ženské týmu F1, létání rogalem a baštění kořínků? S Ferrari opak není kompatibilní a popření této části jeho „já” znovu neudělá dobrou službu jeho image. Do týmu nezapadne ani jakou fanoušek křiklavé módy, Ferrari má rádo disciplínu a týmové uniformy.

Opravdu v celém krok nevidíme žádný smysl, přijde nám velmi rizikový pro všechny zúčastněné. Může to být slušné fiasko pro Ferrari, Hamiltona, Leclerca i řadu jiných, aniž by přineslo víc než pověstných pár minut pozornosti navíc. Uvidíme, co přinese čas, v tuto chvíli jsme ale k budoucím pozitivním dopadům skeptičtí z pohledu kohokoli z jeho hlavních aktérů. Zvlášť při načasování tohoto kroku právě na tento moment.

Lewis Hamilton si letos v Mercedesu sbalí fidlátka a přesune se do Ferrari. Jaký pozitivní smysl v tom vidí kdokoli z hlavních aktérů, nemáme tušení. Foto: Mercedes-AMG F1

Zdroje: Mercedes-AMG F1, Scuderia Ferrari

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.