Odlehčené manuální BMW M3 je okamžitě vyprodané a lidé ochotně platí až půlmilionové přirážky, tolik k údajnému nezájmu
Petr ProkopecTeď už je naprosto zřejmé, že ručně řazené převodovky ve sportovních modelech nikdo nechce. Premiéra této verze nevzbudila žádný zájem, dealeři mají problém tu hrstku aut rozprodat a musí přicházet se slevami. Tak by to podle některých mělo být. Jenže je to přesně naopak.
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Odlehčené manuální BMW M3 je okamžitě vyprodané a lidé ochotně platí až půlmilionové přirážky, tolik k údajnému nezájmu
před 6 hodinami | Petr Prokopec
Teď už je naprosto zřejmé, že ručně řazené převodovky ve sportovních modelech nikdo nechce. Premiéra této verze nevzbudila žádný zájem, dealeři mají problém tu hrstku aut rozprodat a musí přicházet se slevami. Tak by to podle některých mělo být. Jenže je to přesně naopak.
Současné BMW M3 G80 bylo odhaleno 23. září 2020. Jeho příchod provázely nemalé kontroverze, neboť mnichovská automobilka mu nadělila obrovské vertikálně orientované ledvinky, pro které se vozu ihned začalo přezdívat „Bobr”. Mimo to přihodila pouťově vypadající výdechy za předními koly, zatímco dozadu se nastěhoval nárazník působící jako našpulené rty, které ještě zasáhlo žihadlo vosy. Sedan navíc narostl na 4 801 milimetrů do délky, což se negativně projevilo i na hmotnosti - ta narostla u zajímavějších verzí na víc než 1 800 kilogramů jako nic.
Na M3 generace G80 tak zpočátku spousta lidí koukala skrz prsty, během necelých šesti let na trhu se ale okolnosti změnily tak, že se dnes vůz jeví docela jinak. Jakkoli pořád nejde zrovna o krasavce a už vůbec ne šlachovitého atleta, zachování motoru bez hybridní asistence, zadního pohonu nebo pohonu všech kol, dostupnost ručně řazené převodovky a nakonec i díky oné hmotnosti, která třeba vedle polotovaru jménem Audi RS5 působí jako muší, působí najednou tato em-trojka velmi lákavě.
I zbylá konkurence - nejen Audi - se racionálnímu pojetí takto koncipovaného auta vzdálila, a tak pro pravověrné řidiče dnes M3 představuje prakticky poslední možnost, jak se za volantem pobavit. Anebo aspoň netrpět. Automobilka ale v případě výchozí řady 3 chystá mezigenerační obměnu, což znamená, že na počátku příštího roku skončí také výroba šestiválcového sedanu. U jeho nástupce pak dost možná již nedojde ani na návrat manuálu, ani na možnost koupě zadokolky.
BMW přitom soustavně zmiňuje, že hlavně u převodovky jde o volbu, kterou si v podstatě vyžádali zákazníci, kteří po „fofrklacku“ netouží. Je to už trochu ohraná deska, kterou lze snadno označit i za ryzí lež, ze které automobilku usvědčují registrace. Globálně má sice manuál na celkových prodejích jen zhruba 10procentní podíl, to je však dáno tím, že není k dispozici u jiné než základní varianty. A na mnoha trzích se vůbec nenabízí. Ovšem třeba v USA jej u volí skoro polovina lidí. Zájemci tedy existují, navíc jsou ochotni za něj platit.
Automobilka totiž před dvěma týdny vyrukovala se severoamerickou rozlučkou s generací G80, tedy s variantou M3 CS Handschalter. Také ta vychází ze základu, a tak i v jejím případě třílitrový agregát S58 produkuje „jen” 480 koní. Došlo však na přeladění techniky vozu po vzoru dosavadní „automatické čtyřkolky” CS a 30kilovou dietu, obojí by jízdní dynamiku i celkový projev vozu mělo citelně vylepšit. BMW dosud mluvilo jen o limitované edici, konkrétní čísla však nezveřejnilo. Nově však upřesnilo, že k dispozici bude 800 až 900 kusů.
Běžná dealerství tedy mají dostat přidělen pouze jeden exemplář, u certifikovaných prodejců divize M by mělo jít o dva kusy. Ceny pak startují na 107 100 dolarech neboli 2,23 milionech korun, což je o 27 800 USD (579 tisíc Kč) víc, než na kolik ve Státech vychází základní sedan se 480 kobylami a manuálem. Ovšem i tak je prakticky vyprodáno, na fórech fanoušků si zájemci vyměňují informace o dostupnosti „CS HS” u jednotlivých dealerů, a obvykle říkají jedno o to samé - byly, nejsou a nebudou.
Ti chytřejší tak nechají se o vůz přetahovat víc zájemců, což pramení v cenové přirážky až 25 tisíc dolarů, což je pár stovek přes 520 tisíc korun. A i ty lidé ochotně platí. Je to opravdu znak toho, že zákazníci nad ručně řazenými převodovkami ohrnují nos?
Je zjevné, že zvlášť v situaci, kdy se nabídka takových aut tenčí, je zájem o manuály ve sportovních autech nemalý. A pro výrobce může jít v dnešní době snadno o zlatý důl, když si můžete na stovkách aut na jednom trhu říkat v podstatě o milion navíc oproti základu, ze kterého vůz vychází. BMW se ale evidentně hodlá přidat k ostatním „zlatokopům“, kteří ho nechtějí ani tak vytěžit, ale spíš zasypat.
Verze CS Handschalter je americkou rozlučkou se stávající generací BMW M3. Pro automobilku i její dealery jde evidentně o zlatý důl, můžeme se jen znovu divit tomu, že automobilka chce poslat manuál na věčnost. Foto: BMW
Zdroje: Carscoops, BMW
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