Odvážně specifikované Bugatti DJ Afrojacka je na prodej, uvnitř vypadá jako BVP

Foto: Carlink Outlet

Na dodání vozu ve velmi osobité specifikaci čekal spolu se svým přítelem a druhým kupcem skoro věčnost, pak si jej ale nechal jen polovinu této doby. Nyní může být vaše, pokud tedy máte zbytečných 85 milionů.

Psal se říjen roku 2015, když jsme psali o tom, že si tehdy čerstvou novinku Bugatti, model Chiron, poněkud nezvykle objednali společně známý hudebník Nick van de Wall alias DJ Afrojack a obchodník s auty Jeroen van den Berg. Zvolili velmi svéráznou specifikaci s konečnou cenou okolo 95 milionů Kč, přesto ani tento přístup nevedl k rychlému dodání. Bugatti je Bugatti, peníze u něj nerozhodují asi proto, že jich všichni zákazníci mají spoustu. A tak automobilka při dodání dává klientům přednost podle svých kritérií, podle nichž van de Wall s van den Bergem skončili na samém chvostu preferovaných kupců.

Na auto si tedy počkali až do března roku 2019, skutečně 3,5 roku. Mohla to být velká radost a jak se zdálo, alespoň jedno Bugatti se konečně dočkalo normálního zacházení, s odstupem času je ale zjevné, že to zase taková radost nebyla. A že ani s tím běžným používáním to nebylo tak žhavé.

Superauto zámožných Nizozemců se nyní objevilo v prodeji u společnosti toho méně známého, což znamená, že do světa míří už po dvou letech - po skoro polovičním čase, než jaký byl třeba na jeho dodání. A na tachometru má jen 3 500 km, což možná není málo ve světě Bugatti, ale bez najetí alespoň 10 tisíc kilometrů za rok nejde o jakkoli běžném využití mluvit.

Díky prodeji ovšem nevíme jen to, můžeme si také do detailu prohlédnout odvážnou specifikaci vozu. Zvenčí je velmi decentní, auto vypadá skoro čistě černé, i když je z velké části tmavě zelené. Právě zelený karbon kontrastující s černým lakem zbytku vozu je docela pozoruhodnou kombinací, ještě zajímavější je ale vůz zevnitř. Většinou interiéru se nese stejné, černo-zelené téma, několik částí ale dostalo maskáčovou úpravu a více než superluxusní GT připomíná BVP, bojové vozidlo pěchoty.

Tak či onak unikátní vůz, který je nyní na prodej za 3 250 000 Eur, tedy asi 85 milionů Kč. Spousta peněz na ojetinu i na ojeté Bugatti, jako nové ale tohle auto stálo ještě o 10 milionů víc, takže nizozemským kupcům se jeho pořízení jistě finančně nevyplatilo. Na nárůst ceny nad tu původní, pořizovací by museli být o dost trpělivější.

Bugatti Chiron Nicka van de Walla alias DJ Afrojacka a obchodníka s auty Jeroena van den Berga dokáže zaujmout už od pohledu, zejména pak zevnitř. Teď je na prodej. Foto: Carlink Outlet

Zdroj: Mobile.de

