Oficiální dealer Opelu prodává dodnes nejetou legendu 80. a 90. let, skoro všechny sežrala rez

/ Foto: Autohaus Heitele, publikováno se souhlasem

Člověk si nutně bude připadat, jako by právě vystoupil ze stroje času, až vkráčí do showroomu tohoto německého prodejce. Místo nových modelů aut jej jako první praští do očí prakticky nová Omega A 2,0i.

Opel je dnes rád, když prodá přes 400 tisíc aut za rok, na přelomu 80. a 90. let byl ale nejúspěšnější automobilkou starého kontinentu. Auta prodával po milionech ročně a bodoval i ve třídách, ve kterých dnes vůbec nepůsobí. Mohl si tak dovolit nabízet dnes pomalu zapomenutého matadora vyšší střední třídy, model Omega, který ve své první generaci dorazil na trh už v roce 1986.

Sedan a později i kombík vydržely v prodeji obvyklých sedm let, během nichž se do historie zapsaly jako nenápadné, spolehlivé, ale ke korozi velmi náchylné automobily. První iterace označovaná písmenem A oslovovala až přes 100 tisíc zákazníků ročně, což je při pohledu na současná prodejní čísla Opelu skoro neuvěřitelné, jen malá Corsa se s ním dnes může rovnat. Ale bylo to tak - nenápadné, praktické a vedle vozů jako BMW řady 5 dostupné auto bylo něco jako ještě před pár lety Škoda Superb, tedy dobrou hodnotou za peníze.

Renomé německého stroje ale kazila zmíněná koroze rozšiřující se po každé zimě na další a další místa. Majitelé jezdící v solených oblastech měli smůlu, nejlepším řešením bylo od podzimu vůbec nevyjíždět. Není tedy divu, že ze statisíců prodaných aut dnes neexistují skoro žádná, například ve Velké Británii (kde se vůz prodával jako Vauxhall Carlton, ale jinak šlo o to samé auto) přežívá pár desítek strojů všech variant, zlomek promile dříve registrovaných exemplářů.

Přežily zkrátka jen vozy, jejichž majitelé následovali výše popsanou cestu boje s korozí a mezi nimi se našel i první majitel hnědého sedanu na fotkách níže. Ten si jej pořídil krátce po začátku výroby v roce 1988 ve verzi 2,0i, moc si jej ale neužil. I když autu je dnes 35 let, na tachometru má pouhých 36 427 kilometrů. Vůz tedy nejezdil o moc víc než 1 000 km za rok, což je až neuvěřitelně málo, je ale těžké tento příběh jakkoli rozporovat. Omega byla po celou dobu garážovaná a vypadá jako nová. Nemá tedy na sobě jedinou známku koroze, bezchybný stav stvrzují pravidelné servisní prohlídky i vždy řádně absolvované STK. Všechny viditelně části vypadají pořád perfektně, taková Omega A už se v bazarech opravdu nevídá.

Ani tahle nakonec nestojí v bazaru, přímo na showroomu s novými vozy ji nabízí oficiální dealer Opelu z německého Treuchtlingenu. To dává celé věci ještě pozoruhodnější rozměr, neboť mezi novými vozy stejné značky působí prakticky nová Omega A jako zjevení. Člověk se po vstupu na plac bude muset ohlédnout za sebe, zda náhodou nevystoupil ze stroje času.

Pod kapotou trůní svého času docela silný, 2,0litrový benzínový čtyřválec o výkonu 85 kW (116 koní), který je spojen s manuální pětistupňovou převodovkou. Bez zajímavosti pak jistě není, že výjimečný stav není moc znát na požadované ceně 2 999 Eur (asi 71 tisíc Kč), kterou lze dnešní optikou považovat za nízkou. Samozřejmě to není láce na Omegu A, je to ale už sběratelský vůz ve stavu nového auta s plnou servisní historií. Za jeden z jistě nejzachovalejších Opelů Omega první generace na současném trhu to vážně není mnoho.

Opel Omega A 2,0i z roku 1988 žádá za svůj prvotřídní stav s jen 36 tisíci najetými km přijatelných 71 tisíc Kč, minimálně pro sběratele to může být velmi zajímavá nabídka. Foto: Autohaus Heitele, publikováno se souhlasem

Zdroj: Autohaus Heitele@Autoscout24

