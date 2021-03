Důvěra Němců v elektromobily se přes rostoucí prodeje propadá, důvodů je několik před 5 hodinami | Petr Prokopec

Jsou označovány za jediné řešení budoucí mobility, tu současnou ale zvládají zabezpečovat velmi nepřesvědčivě. A zdaleka dobře na tom nejsou ani z hlediska ekonomiky jejich vlastnictví.

Rozmachu elektromobilů stojí v cestě hned několik překážek. Jednou z nich je vysoká cena těchto aut pramenící hlavně ceny baterií, které jsou pro tyto vozy stěžejním komponentem. Mnozí vkládají nemalé naděje do trhu s ojetými vozy, ten však elektromobilitě poněkud vráží nůž do zad. Jakkoliv dosud možná kupce lákal, aktuálně začíná spíše odrazovat. Stojí za tím hned několik faktorů, na které poukázala letošní zpráva německého DAT. Z té navíc vyplývá, že Němci i přes stále vyšší vládní pobídky jsou vůči alternativnímu pohonu stále rezervovanější.

Začněme přitom u problému, který působí jejich soustavný vývoj a faktická nekonkurenceschopnost. Jak jsme nedávno detailně probírali, nové elektromobily nabízí stále více za stále menší cenu, současně ale zdaleka nejsou s to v některých ohledech konkurovat srovnatelně drahým vozům se spalovacím motorem. To je smrtící kombinace, která má za následek jediné - extrémní, u jiných typ aut neopakovatelný pokles hodnoty.

Ačkoli byl takový už dříve, postupem času se stále zrychluje a propast mezi tříletými vozy se spalovacím a elektrickým motorem se podle DAT jen za poslední rok prohloubila o 5 procentních bodů. Krom rychlého vývoje a obtížné konkurenceschopnosti se o to zasluhují i dotace, které mají zakořenění elektrických aut pomáhat. Právě v Německu se kvůli obrovské státní podpoře cena mnohých nových elektromobilů rázem dostala v podstatě na stejnou úroveň, za jakou jsou nabízeny ty ojeté. Není tedy divu, že o ně navzdory nízkým cenám prakticky nikdo nestojí. A to ve výsledku znamená další tlak na snížení ceny.

Na paměti je navíc třeba mít i to, že životnost auta se spalovacím motorem je při omezeném nájezdu prakticky nekonečná. Známe bezpočet moderních vozů, které najezdí i přes 1 milion km s jedním motorem a jednou převodovkou, což jsou jediné opravdu drahé položky, které by další užívání mohly zhatit. Jenže elektrickým autům postupem času klesá kapacita jejich baterií, které jsou tak drahé, že provoz i sedmiletých aut činí dále ekonomicky nesmyslným. A co ceny ojetin, hádáte správně, znovu tlačí dolů.

Nedostačující infrastruktura dělající peklo i z 600kilometrové cesty k moři též nepomáhá. I když se se sice rozrůstá, flotila elektrických vozidel se rozšiřuje mnohem rychleji. Jejich prodeje se v Německu jen za loňský rok zvedly trojnásobně na 194 613 kusů, zatímco počet dobíjecích bodů činí pouze 39 588. Z toho 90 procent připadá na dobíječky u někoho doma či ve větších podnicích, tedy pro většinu veřejnosti zcela nepřístupná místa.

Z toho důvodu si již 46 procent Němců nemyslí, že by elektromobilita v budoucnu nahradila spalovací pohon. Loni se jednalo pouze o 31 procent respondentů, skepse tedy narůstá. Za zcela vyhovující dopravní prostředek totiž elektromobil nyní považuje už jen pouze zhruba pětina dotázaných. Naopak půlka lidí zpochybňuje environmentální přínos, zvláště v souvislosti s výrobou a těžbou vzácných kovů.

Je samozřejmě otázkou, kterak se tyto měnící nálady projeví na přístupu automobilek a politiků. Zatímco v prvním případě nemůžeme až tak prudkou otočku očekávat, zvláště v souladu s miliardovými investicemi, které již byly do alternativního pohonu napumpovány, zákonodárci konají ve stylu „kam vítr, tam plášť“. Ostatně ještě nedávno horovali pro diesely, které nyní nahradili elektrifikací. Je tak dost možné, že zakrátko bude stejnou měrou oslavováno něco úplně jiného.

Ojetý Nissan Leaf lze dnes pořídit již za nějakých 150 tisíc korun, což je o 150 tisíc korun vyšší cena, než jakou Němci musí zaplatit za nový Renault Zoe. Ten lze za současných dotací mít na dva roky i zcela zdarma, navíc s vyšším dojezdem.

