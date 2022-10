Oligarcha dráždí úřady jachtou zvanou „válečná loď v obleku“, uniklé záběry interiérů přilily olej do ohně včera | Petr Prokopec

Tento stroj za asi 16 miliard korun nemá obdoby, ať už s ohledem na design, obsah garáže či luxus na palubách. Její majitel by se vzhledem ke své situaci měl raději skrývat, s jachtou ale evidentně dál křižuje celý svět.

O jachtách se v posledních měsících zmiňujeme hlavně v souvislosti s mezinárodními sankcemi namířenými proti Rusku a některým tamním byznysmenům. Ne všichni jsou oligarchové v původním smyslu tohoto slova, pro dnešek je ale nechme všechny v jednom pytli. Mezi takové patří i Roman Abramovič, který se nicméně rozhodl, že nebude jen nečinně koukat, jak mu kdosi zabavuje majetek. Jachtu Solaris tak sice dostal do bezpečí, ovšem zároveň se měl postarat také o to, aby její identifikační systém AIS naznačoval, že plavidlo míří do přístavu Anchorage na Aljašce. Zda kvůli tomu byla vzburcována pobřežní stráž, policie či FBI, nevíme. Jachta ale ve skutečnosti neměla opustit Turecko.

K podobným hrátkám se nyní měl uchýlit další z oligarchů, ocelářský magnát Alexej Mordašov. Ten je vůbec nejbohatším Rusem na sankčním seznamu, kam se dostal proto, že měl sponzorovat projekty ruského prezidenta Vladimíra Putina a zároveň štědře obdarovávat jeho blízké spolupracovníky. Jaká je realita, nevíme, sám Mordašov něco takového popírá, stejně jako odmítá své spojení s protiukrajinskými aktivitami - Ukrajince prý považuje za bratrský národ.

Samotnému oligarchovi se nicméně věnovat nechceme, místo toho si posvítíme na jeho jachtu Nord, která je skutečně mimořádná. Teprve před rokem mu byla dodána společností Lürssen Yachts, přičemž každý již dopředu očekával, že 141,6 metrů dlouhá loď bude napěchovaná luxusem. Realita nicméně byla ještě extrémnější. Loď má totiž hodnotu okolo 16 miliard korun, přičemž třeba v její „garáži“ najdeme kromě několika černých SUV také čtyřkolky, vodní skútry, ponorku Triton a vznášedla.

Jeden z designérů studia Nuvolari Lenard přitom jachtu nazval „válečnou lodí v obleku“, za čímž stojí hlavně pojetí jejího hávu. Pod ním se skrývá pět palub a dvacet kajut, jenž jsou určené šestatřiceti hostům. Loď s nimi dokáže plout rychlostí až 20 uzlů (37 km/h), za čímž stojí čtveřice motorů MTU. Výfukové ústrojí přitom společnost Lürssen osadila specifickým tlumičem se systémem katalytické redukce, díky čemuž byly emise oxidů dusíku zredukovány o 97 procent.

Mordašov by tedy o jachtu měl pečovat jako o oko v hlavě, načež nebylo podivné, že ji krátce po zavedení sankcí přesunul z Seychel do Vladivostoku. Tento přístav přitom na plavidla tohoto typu není zvyklý, jachta Nord tak způsobila nemalé pozdvižení, zvláště když prosáklo přiložené video z její prohlídky bezpečnostních složek, které zachycuje výše popsaný luxus. Další překvapení přišlo ve chvíli, kdy jachta zakotvila v Hongkongu. To jen přililo olej do ohně mezi tamní vládou a Spojenými státy, neboť USA pochopitelně chtěly jachtu zabavit. Správce Hongkongu John Lee ale označil sankce jednostranný akt Američanů, který pro Hongkong není závazný.

Před pěti dny nicméně jachta Nord opustila i tento přístav a nyní míří do Afriky, přičemž na začátku listopadu by měla dorazit do Kapského města. Ani tento kontinent se přitom k sankcím nepřipojil, úřadů se tedy Mordašov zjevně neobává. Dráždí tak ještě více než Abramovič svými fiktivními cíli - s jachtou se skutečně přesouvá po světě a zjevně si užívá stejný život jako před eskalací rusko-ukrajinského konfliktu.

Na předání jachty Nord došlo loni. Ruský miliardář Alexej Mordašov si ji i dnes užívá plnými doušky, a to přesto, že figuruje na sankčních seznamech EU i USA. Že to západní mocnosti dráždí, nemusíme dodávat. Foto: Lürssen Yachts, tiskové materiály

