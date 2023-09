Opuštěnou legendu BMW po 20 letech vytáhli z garáže s 59 najetými km, nový majitel chce vzkřísit její slávu před hodinou | Petr Miler

/ Foto: BMW

Naprostá většina majitelů podobné stroje hýčká v klimatizovaných garážích, tento ale někdo hned po koupi v roce 2004 odstavil a nikdy s ním znovu nevyjel. Až nyní se dočká patřičného zacházení.

Je to vlastně fascinující, ale nejvíce neuvěřitelné příběhy píše sám život. Autoři různých fiktivních zápletek mívají bujnou fantazii, ani je by ale nakonec nenapadlo pustit do éteru neuvěřitelnější příběh, než jaký se skutečně odehrál. Vzpomínám na knihu Johna Grishama nazvanou The Innocent Man (v češtině Nevinný), která je jeho jediným nebeletristickým dílem. Jinak si zkrátka vše vymyslel, tohle je „jen” dokument. Proč? Sám říká, že příběh, který vypráví, je tak šílený, že kdyby jej podal jako román, každý to označí za příliš fantaskní slátaninu. Přesto se stal.

Neuvěřitelné příběhy ale život píše nejen lidem, sepisuje je i některým autům. Jeden takový jsme nedávno vyprávěli, neboť se opravdu nezdá být možné, že by si někdo hned v roce 2004 koupil dnes legendární BMW M3 CSL, jedno z pouhých 1 383 takových aut celkem a 542 s pravostranným řízením. Už tehdy bylo jasné, že půjde o něco mimořádného, co jednou bude mít historickou hodnotu a bude se prodávat za miliony i v nepřesvědčivých stavech. Přesto na vůz rychle zanevřel.

Aby byl příběh ještě bizarnější, vůz po ujetí jen 59 km odstavil ve veřejné garáži. Tam se na něj prášilo, párkrát byl i poškozen okolními vozy, dostal několik „botiček” a přes občasnou pozornost okolí se v tomto stavu „dožil” až roku 2023. Teprve letošní várka poněkud smutných fotek, která obletěla svět, ale přinesla jeho záchranu.

Popravdě řečeno nevíme, čím si auto vysloužilo tento osud, jakkoli útržky příběhu známe - v pozdějších letech se měl vůz stát předmětem dědického řízení a jeho záchranu zkomplikovaly i nevyrovnané poplatky za parkování. Přesto moc nedává smysl, aby jej už v době jeho zrodu někdo takto opustil. Leč stalo se a auto si muselo počkat až do letošního září, aby jej někdo vysvobodil a znovu mu dopřál patřičnou péči.

Dozvídáme se o tom vlastně náhodou, neboť zjevně totéž auto bylo nafoceno na přívěsu při převozu Londýnem. Podle autora fotek se jej i s jeho minimálním nájezdem zmocnil nový vlastník, který chce vzkřísit jeho slávu a vrátit mu lesk, jaký si zaslouží. Netušíme, za kolik auto koupil, muselo ale jít o spoustu milionů korun. A další minimálně statisíce snadno spolkne jeho dílčí technická i vizuální renovace. Pak ale půjde o jedno z nejúžasnějších CSL na světě se vskutku pozoruhodným životním příběhem za zády. Vlastně náhodou, dílem okolností... Podívejte se na jeho aktuální kondici na fotkách níže.

M3 CSL E46 v britské specifikaci je ještě vzácnější než jakákoli jiná. Její světově asi nejslavnější kus se nyní konečně dočkal záchrany. Ilustrační foto: BMW

Zdroj: London Barn Find@Instagram

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.