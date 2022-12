Oslavy titulu mistrů světa v Argentině se zvrhly, šampióny musel z autobusu vytáhnout vrtulník před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Gustavo Garello, AP

Argentina vyhlásila toto úterý národním svátkem, a tak se v ulicích Buenos Aires sešlo na čtyři miliony příznivců fotbalu, které hráči zdravili z autobusu. Nakonec musela Messiho a spol. z vozu vysvobodit helikoptéra pobřežní stráže.

Fotbal je nejpopulárnějším sportem světa, a tak není překvapivé, že jakmile se koná nějaké mistrovství, prohání se v ulicích vozy ověšené národními vlajkami a před televizní obrazovky usedají miliony fanoušků. Nejinak tomu bylo i v případě nedávného šampionátu v Kataru, třebaže v Česku kvůli absenci naší reprezentace zase takový ohlas neměl. Finále, ve kterém nakonec zvítězil argentinský národní tým, si ale nechal ujít málokdo, zejména pak v Argentině.

Z Lionela Messiho a ostatních hráčů jsou teď národní hrdinové, přičemž prezident země Alberto Fernández vyhlásil úterý národním svátkem, aby fanoušci mohli přivítat své idoly. Oslavy se nicméně poněkud zvrhly, neboť do ulic Buenos Aires zamířily zhruba čtyři miliony příznivců fotbalu. Fanoušci zaplavili ulice a dálnice, díky čemuž ve městě propukl chaos. To ale byl jen začátek.

Původně bylo plánováno, že tým se vydá v otevřeném autobusu napříč městem, aby se hráči mohli s fanoušky pozdravit. Po čtyřech hodinách beznadějného prodírání se nadměrným davem nicméně organizátoři zaveleli ke změně. Příznivci týmu totiž začali na autobus skákat z mostů, přičemž jeden se dostal na palubu, zatímco druhý skončil na silnici, jak můžete vidět níže.

Situace se tak začala komplikovat a v místech oslav došlo k mnoha zraněním. Bylo tedy rozhodnuto, že akce skončí poněkud předčasně a fotbalisté budou doslova vysvobozeni s pomocí vrtulníku Eurocopter AS 365 N2 Dauphin 2 ve službách pobřežní stráže. I to můžete vidět níže. Fotbalisté s vrtulníkem pouze přelétli několik dalších klíčových bodů a vrátili se do ústředí argentinské fotbalové asociace, které se nachází mimo Buenos Aires. Fanoušci se ovšem následně nevrátili do svých domovů, místo toho se řada z nich ve večerních hodinách - a tedy zjevně s alkoholem v krvi - vlámala ke slavnému Obelisku, ze kterého je následně museli sundavat hasiči.

Mluví se také o „izolovaných střetech“ s policií, což ale při tak obrovském davu není nikterak podivné. Na zisk třetího titulu mistrů ve své historii - a prvního od roku 1986 - tedy Argentinci budou opravdu dlouho vzpomínat. Ostatně ani veškerý zmíněný chaos není vnímán negativně. „Líbí se mi způsob, jakým lidé zaplavili ulice, aby uctili náš tým,“ uvedl prezident Fernández poté, co přehlídka byla zkrácena. Inu, Jihoameričané...

Fotbalový tým způsobil při svém návratu z Kataru v ulicích Buenos Aires chaos, zisk titulu totiž přišlo oslavit na čtyři miliony fanoušků. I tak trochu před nimi nakonec musel hráče zachraňovat vrtulník. Foto: Ricardo Pristupluk, Julian Bongiovani a Gustavo Garello, AP

Siempre aparece algún idiota que le arruina la fiesta a todos.

Alguien se tiro desde un puente al bus de la selección y eso cortó el desfile. Los jugadores siguieron en helicópteros pic.twitter.com/hjZ05Xjyol — Andres Agulla (@aagulla_TV) December 20, 2022

Los jugadores en el helicóptero! pic.twitter.com/LvzyLMZ0Ag — Esteban Edul (@estebanedul) December 20, 2022

Zdroje: AP, Andres Agulla@Twitter, Esteban Edul@Twitter

Petr Prokopec

