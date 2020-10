Osmdesátiletý důchodce stále jezdí svým Ferrari F40, jedno má i na denní ježdění před 2 hodinami | Petr Prokopec

Osmdesátiletý muž si i v takto požehnaném věku dále užívá ježdění maranellskou legendou. Za svůj život vlastnil hned 16 Ferrari, běžné záležitosti tak vyřizuje ve Spideru 16M.

V osmdesáti letech má řada lidí problém vyjít pár schodů, tedy za předpokladu, že se takového věku vůbec dožijí. O to větší respekt si zaslouží John Clower, který i po završení významného životního jubilea usedá za volant. Nikoliv však proto, aby následně ostatním motoristům posloužil jako mobilní šikana. Právě naopak bude mít většina řidičů vůbec problém, aby mu stačila. Na běžné denní dojíždění totiž John užívá Ferrari Scuderia Spider 16M. A když si chce udělat radost, usedá do svého Ferrari F40.

Ano, čtete správně, osmdesátiletého Brita nejen že baví řízení stejně jako zamlada, ale ještě si přitom užívá hned dvou maranellských vozů. Celkově jich přitom John během svého života vlastnil šestnáct, stejně jako si pořídil také několik Lamborghini a McLarenů. Ferrari F40 je nicméně středobodem jeho sbírky, přičemž stejně jako mnozí další majitelé jej koupil jakožto investici. Nicméně na rozdíl od zbytku světa vůz mimo to i používá, a jak dokládá níže přiložené video, nebojí se ani zašlápnutí plynu.

Hledání ideálního exempláře John odstartoval v roce 2009. Poněkud překvapivě odmítal kusy s nízkým nájezdem, neboť jednoduše toužil po voze, který by mohl i používat. A u aut s málo kilometry na kontě by k něčemu takovému nesvolil, jejich hodnota by totiž razantně zamířila dolů. Nakonec se na něj ovšem štěstí usmálo, přičemž vůz si John převzal na okruhu Silverstone. A rovnou si s ním střihnul i pár ostrých kol. Jak ale dodává, ta byla vůbec poslední toho druhu.

„Od té doby jsem se okruhových dní již nezúčastnil, náklady na ně jsou enormní,“ vzpomíná John s tím, že po pouhých pěti kolech musel čerstvě převzaté Ferrari poslat okamžitě do servisu. Ani poté však F40 nezamířilo natrvalo do garáže, místo toho s ním Brit vyráží na různá setkání příznivců sportovních aut. Na rozdíl od mnoha dalších majitelů však svůj klenot nepřiváží na podvalu, nýbrž po vlastní ose. Na místě je tedy bouřlivý aplaus i nemalý obdiv.

John Clower si i v osmdesáti letech stále aktivně užívá Ferrari F40, jako je toto. Ilustrační foto: Ferrari

