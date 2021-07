Osmiletá Tesla se 156 tisíci km ukazuje, jak to dopadá s „ekologičností” elektromobilů před 7 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Tesla

Šedá je teorie... No, ona elektrická auta nepůsobí bůhvíjak ekologicky ani na papíře, realita jejich používání ale může být s odstupem času ještě mnohem tragičtější.

Evropská unie tento týden představila své plány týkající se budoucnosti aut. A rozumnému člověku už snad ani nevehnala slzy do očí, spíše jej donutila chytnout se za hlavu. Není věcí názoru, ale pouhého použití selského rozumu a pár výpočtů, aby bylo jasné, že záměry EU jsou ukázkou totální ztráty kontaktu s realitou, neboť řada plánovaných opatření nemůže ani teoreticky vést ke zlepšení čehokoli.

Je to dělání něčeho kvůli tomu, aby se něco dělalo, nikoli kvůli tomu, aby bylo něčeho dosaženo. Politický tlak na extrémně rychlý rozmach elektrických aut nemá žádnou oporu ve vědě ani technice, je to ryzí rozmar, který ve své živelnosti může jen škodit, jak už dnes činí třeba v Nizozemsku. Můžeme jen zopakovat slova šéfa Stellantisu Carlose Tavarese, který před pár týdny troufale připomněl, že „vědecké rozhodnutí o volbě této technologie nebylo učiněno automobilovým průmyslem” a že vlády by „měly chápat analýzu celého životního cyklu auta - ne jen emisí z výfuků, to není to samé”.

Bohužel nechápou, zcela jsou ignorována úskalí jejich výroby a fakt, že elektřina není a nemůže být vyráběna bezemisně. A k tomu je tu ještě jeden faktor, o kterém se nemluví prakticky vůbec, protože se zdá být příliš daleko - elektrická auta nemají ve své současné podobě šanci sloužit lidem dekády, což vidinu jakéhosi vykompenzování jejich prvotního emisního batohu pozdějším provozem činí ještě iluzornější, než jaká na papíře je.

Připomíná to známý automobilový youtuber Tyler Hoover, který si koupil ojetou Teslu Model S z roku 2013. Je tedy právě 8 let a 3 měsíce stará (čili 3 měsíce po skončení záruky na baterii) a má najeto jen 97 tisíc mil, tedy asi 156 tisíc km. To je ve světě konvenčních aut velmi málo, takový VW Passat TDI z roku 2013 se 156 tisíci km je mnohými stále vytoužené auto, bazarový hit, který může sloužit snadno další dekádu a stovky tisíc km bez velkých potíží. U Tesly to tak být nemusí, a to přesto, že je technicky i vizuálně v bezvadném stavu, neprodělala nehodu, ani nic podobného.

Potíží jsou - uhádli jste - akumulátory, které už nejde plně dobít. Auto dovolí nabití pouze do chvíle, kdy dojezd ukazuje 49 mil, tedy asi 79 km a „hovoří” o tom, že maximální kapacita baterie byla omezena. To je použitelné leda pro městské přískoky, jinak pro nic, také proto se tyto staré Tesly prodávají v USA za ceny mezi 25 a 30 tisíci dolary (540 až 648 tisíc Kč), i když tento vůz stál jako nový dost přes 100 tisíc dolarů. A podobně levné dnes jsou, ať už mají podobný problém, nebo ne. Protože je jen otázkou času, než se potíže s akumulátory objeví, jak říká Tyler.

I on ostatně koupil vůz ve stavu, kdy tento problém neměl, objevil se až později. Kdyby si auto nechal opravit u Tesly, přijde jej to na 17 až 20 tisíc dolarů (368 až 433 tisíc Kč), tedy pomalu celou cenu vozu (kterou tentokrát přesně nezveřejnil, ale takto o věci hovoří). Automobilka by totiž provedla kompletní výměnu akumulátoru a cenu opravy by ovlivnilo, za kolik by si koupila ten starý podle jeho aktuální kondice. Že skoro za nic, je už z obvykle sumy opravy patrné.

Tyler tak správně poukazuje na to, jak marnotratné a plýtvající dokáží elektromobily být. Co to je za přínos přírodě, pokud auto zvládne 8 let služby a 156 tisíc najetých km, je použito nanejvýš na náhradní díly a musí být nahrazeno novým? Protože nikdo soudný nebude investovat 20 tisíc dolarů do opravy auta za 25 tisíc dolarů, to nedává smysl. Samozřejmě, Tyler zkusí opravu nestandardními, tedy levnějším cestami a předpokládáme, že uspěje, neboť to je to, co dělá kolem dokola. Správně ale říká, že takto většina lidí uvažovat nebude - auto si koupí, odjede, objeví se problém, kontaktuje oficiální servis, dá si na misky vah, co zjistí a vůz pošle na vrakoviště. Hotové, vyřízené, nevratné.

Jisté, budou existovat Tesly - či jiné elektromobily -, které vydrží více, vývoj půjde stále vpřed a baterie vydrží více. Ale znovu: Jsme ve chvíli kdy teď někdo velí, že jsou dokonale ekologickým řešením pro všechny, kdy jím zkrátka nejsou. Ukazuje se to dnes a denně a my se jednoduše nemůžeme neptat, proč přichází tak tvrdý politický diktát jdoucí proti realitě a zdravému rozumu?

Nedává to smysl, tato věc se má nechat na technickém vývoji, který nás během pár dekád dovedl od jízdy na koni masivnímu rozmachu osobní automobilové dopravy. A pokud je to možné, jistě by nás stejnou cestou vedl k lepším, efektivnějším a ekologičtějším řešením jako kdykoli dříve. Zapíchnout do něj politické vidle a říci, že v roce 2035 bude nejlepší „tohle”, zní absurdně samo o sobě. Natož pak ve stínu zjištění zdokumentovaných videem níže.

Přibližně takovouto Teslu Model S se 156 tisíci km si koupil Tyler Hoover. Tři měsíce po skončení záruky na baterii se právě tento díl stal prakticky nepoužitelným a oprava oficiální cestou by stála skoro tolik, co celé auto. O tom, že většina lidí by jej poslala na vrakoviště, nemá smysl debatovat. Tyler to neudělá a věříme, že auto opraví levněji, ale jak sám správně říká, ukazuje to, jakou marnotratností a plýtváním mohou elektromobily být. Ilustrační foto: Tesla

Zdroj: Hoovies Garage@Youtube

Petr Miler