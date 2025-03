Ostré Audi zabavené zločinci ukazuje, jak nenápadné superauto to může být, „anonymní” specifikace je v dražbě včera | Petr Miler

„To je á-šestka s nálepkou!” řeknou si jistě mnozí. Jenže není, tohle je pravá RS6 v maximálně rychlé verzi i s „milionovými” karbon-keramickými brzdami. Jen tak nevypadá. Někdo se v ní chtěl ztratit z dohledu a neuspěl. Jeho auto teď můžete mít v neobvykle dobrém stavu.

Také v České republice jsme čas od času svědky aukcí automobilů, ve kterých stát prodává vozy, jež někomu zabavil. Obvykle jsou zajímavé leda tím, že jde o relativně výhodné nabídky, tedy alespoň optikou vyvolávací ceny, v samotných aukcích mnohdy zase tak nízkých cen dosaženo není. A je pak otázkou, zda se v případě jejich koupě je z čeho radovat.

Přece jen nižší ceny totiž skýtají mnohá rizika. Často jde o vozy ve velmi nejasném stavu s velmi nejasnou historií, u kterých je také třeba kalkulovat s tím, že si pro ně někdo může přijít. Nemusíme se nutně pouštět do fantasmagorií toho typu, že jde o milovaný vůz psychopatického mafiána Tonyho, který jej bude chtít za každou cenu zpět jako svou oblíbenou hračku, to nechme filmovým scénářům. Ale pokud skutečně sloužila nějakému většímu zločinu, někdo na ně může mít spadeno. Třeba v nich něco schoval, třeba mohou být důkazem v trestním řízení, jen policie ani při důkladném ohledání nenašla to, co hledala atp.

Běžně se tedy těmto aukcím vyhýbáme, občas se v nich ale objeví něco, co si prostě pozornost zaslouží. Auto na fotkách okolo nedraží české úřady, dostalo se do spárů nizozemského Domeinen Roerende Zaken, volně přeloženo Úřadu pro správu movitého majetku, který pro Nizozemské království zajišťuje prodej aktiv typicky zabavených v rámci trestního řízení. Lidé z Domeinen vám pochopitelně obvykle moc neřeknou k tomu, proč to či ono auto prodávají, takže nějaké riziko tu je, ale upřímně - dost často jde o vozy lidí, kteří podvedli berňák, a tak to nejsou zrovna vysoce postavení mafiáni s armádou věrných kumpánů.

Těmto aukcím se pochopitelně věnujeme hlavně kvůli autům, protože někdy v prodeji skončí celé sbírky pozoruhodných vozů, jindy klidně auta s dírami po kulkách vzniklých při policejním zásahu, někdy falešné ostré modely věhlasných automobilek. Tentokrát tu ale máme něco jiného, vlastně úplný opak posledního zmíněného případu.

Na první pohled jde o naprosto nezajímavé Audi A6 předchozí, dnes už ještě starší generace C7, které působí dojmem tak nanejvýš verze 3,0 TDI v paketu S-line. Jenže zdání klame. Znak RS6 vlevo vzadu není „hec” od pumpy, díváte se na skutečnou RS6, která měla být takto specifikována, aby byla maximálně nenápadná. Ve skutečnosti je ale maximálně rychlá.

Hodně tu vedle černého laku dělají tuctově působící litá kola, která se zdají být neadekvátně malá. Jenže nejsou zase tak skromná, jde o „dvacítky”, musí jít o 20" disky, protože menší nepojmou obří kotouče a třmeny karbon-keramických brzd. Díváte se tedy na verzi Performance s paketem Dynamic a karbon-keramikou, která vytírá zrak supersportům - kdysi jsme ji testovali (přesněji šlo o slabší 560koňovou verzi s paketem Dynamic, tedy bez omezovače rychlosti v 250 km/h) a její akceleraci můžete vidět níže. Teď se podívejte zpátky na auto na fotkách a odpovězte si na otázku, zda byste to do něj řekli.

No asi ne, je to na pohled vážně skoro tuctová A6, kterou si takto majitel měl specifikovat, aby nebudil rozruchu a případně uměl nepozorovaně zmizet. Patrně měl co skrývat, ať už to ale bylo jakkoli, nakonec zjevně neuspěl, jeho vůz se dostal do spárů úřadů, které jej nyní draží, jak je u Domeinen zvykem - obálkovou metodou naslepo, nejvyšší nabídka bere vše bez špetky záruky.

Dost často tahle zabavená auta bývají odjeté vraky, ale toto není ten případ. Vůz má najeto jen 38 tisíc km a vypadá velmi, velmi zachovale, jen pár šrámů na karoserii se najde. Mám zas jednou skoro nutkání se zapojit do dražby, tohle by mohla být levná a opravdu zajímavá koupě. Kdo má rád „sleepery”, spáče, nenápadná auta se spoustou dynamického potenciálu, v tovární podobě těžko koupí líp.

Audi A6 s nálepkou RS6? Omyl, skutečná RS6 v „anonymizované” podobě servěte ony nálepky a dráždit nebudete nikoho, přitom pojedete jako králově. Však si pusťte video níže. Foto: Domeinen Roerende Zaken, CCO Public Domain

Zdroj: Domeinen

