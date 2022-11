Ostré kombi navždy: Hranatý švédský rychlík je k mání ve stavu nového auta, vzniklo jich jen 526 před 7 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Oves Garage, publikováno se souhlasem

Volvo je dnes nadšeným řidičům leda pro smích, ne vždy tomu tak ale bylo. Vedle toho, že dělalo auta velmi bezpečná a také skoro nezničitelná, si nebálo zadat si s výkonnými verzemi. Tohle je dnes nejkrásnější kus auta, kterému fandové neřeknou jinak než T-Gul.

Volva měla před několika dekádami reputaci aut, která jsou sice spolehlivá a bezpečná, ale ke sportování se moc nehodí, protože jsou těžká a mají aerodynamiku autobusu. Volvo to chtělo změnit, a tak přišlo s výkonnými verzemi svých pořád krabicovitých modelů, které velmi vtipně propagovalo. Za jejich vrchol mnozí považují model 850 R z 90. let, který byl k mání jako sedan i kombi. Proč? Protože byl rychlý, praktický a stále mimořádně odolný.

Nejsou to pověry, model 850 patří dodnes statisticky na špičku nezničitelných aut posledních dekád a kdysi jsme tu měli kus s 918 tisíci km, který sice vypadal, že si odsloužil své, za jeho život se mu ale porouchal jen tachometr. Chtít tento vůz i dnes je tedy pochopitelná touha, zvláště ve verzi R, jenže sehnat jej v jakkoli zachovalém stavu je skoro nemožné.

Pokud se nějaký pěkný kus ukáže v prodeji, obvykle má na tachometru 300 a více tisíc kilometrů, i 200 tisíc km na tachu je zvláštnost. Ne snad, že by tyto porce nezvládlo, ale je už prostě opotřebované. Dnes tu ovšem máme raritu - Volvo 850 R kombi ve žlutém provedení zvaném T-Gul, které prošlo dva roky trvající renovací do posledního šroubku. A podle prodávajícího je prý díky tomu dnes jako nové.

A asi moc nepřehání. V interiéru je vidět nepatrné opotřebení, není ale podstatné a všechny další viditelné části jsou v mimořádném stavu. Auto je prý nejlepším kusem tohoto stroje, který lze sehnat a minimálně dnes to skutečně platí. Prý je připravené na svůj první milion ostrých kilometrů...

Zda ho skutečně zvládne, budete muset zkusit sami, v každém případě před sebou máme rychlý kombík, který má za sebou sice 27 let existence, ale je opravdu krásný. Pod kapotou je 2,3litrový pětiválec, s jehož vývojem pomáhalo Porsche - podobně jako u Audi RS2, dalšího ostrého kombi - a který na kola pošle 250 koní a 350 Nm. To je na rodinný kombík slušné číslo i dnes, zrychlení na stovku za 6,5 vteřiny bude od starého krabicoidního Volva čekat málokdo.

Ovšem, má to nevýhodu - tohle auto není zadarmo. Cena 59 800 Eur znamená skoro 1,5 milionu korun, za to si lze i v této době koupit zajímavá nová nebo alespoň podstatně novější auta, možná i podobného kalibru. Nicméně jsou příležitosti, které se prostě neopakují. A koupit si v roce 2022 ostré kombi z 90. let prověřené časem i vysokými kilometrážemi, to je vážně jedinečná příležitost. T-Gulů vzniklo s manuálním řazením jen 526 kusů a je velkou otázkou, kolik z nich existuje dodnes. Všech 526 to jistě zdaleka nebude.

Krabicoidní Volvo 850 R se dnes v prodeji v jakkoli pěkném stavu už nevídá, tohle je velká rarita, po renovaci je prý jako nové. Také ale podle toho stojí. Foto: Ove's Garage, publikováno se souhlasem

Zdroj: Mobile.de

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.