Otec Lewise Hamiltona rozprodává svou sbírku aut, zkrátka se v životě opravdu nedržel
Petr ProkopecPokud máme věřit příběhu, který život Lewise Hamiltona provází, pak jeho otec Anthony musel pracovat od nevidím do nevidím, aby synovi mohl platit jeho závodní kariéru. Zdá se však, že syn mu to vrátil i s úroky, teď rozprodává jen část aut, která si v pozdějších letech pořídil.
Home > Rubriky a sekce > Zajímavosti > Článek
Otec Lewise Hamiltona rozprodává svou sbírku aut, zkrátka se v životě opravdu nedržel
včera | Petr Prokopec
Pokud máme věřit příběhu, který život Lewise Hamiltona provází, pak jeho otec Anthony musel pracovat od nevidím do nevidím, aby synovi mohl platit jeho závodní kariéru. Zdá se však, že syn mu to vrátil i s úroky, teď rozprodává jen část aut, která si v pozdějších letech pořídil.
Stane se Lewis Hamilton letos poosmé mistrem světa Formule 1? Kdybyste tuto otázku v paddocku položili na počátku roku, dočkali byste se v naprosté většině případů negativní odpovědi. Britský pilot je totiž od loňska součástí Ferrari, přičemž během první sezóny u Scuderie nejenže nezískal jediné vítězství, ale nebyl ani jednou na pódiu - to se stalo vůbec poprvé v celé jeho kariéře v ef-jedničkách. A ještě pár týdnů zpátky se zdálo, že podobné to bude i letos. Jenže postupem času začal znovu ukazovat svou velikost a v posledním závodu v Barceloně dokonce zvítězil. A protože lídr šampionátu Kimi Antonelli nedojel, je to rázem Hamilton, kdo je jeho největším pronásledovatelem v boji o titul.
Jestli má reálnou šanci, nebo jde jen o záblesk naděje, se může ukázat už tento víkend na Red Bull Ringu. My si ale v tuto chvíli posvítíme spíš na počátek Lewisovy kariéry než na její závěr. Tu v nemalé míře podporoval jeho otec Anthony, který mu v osmi letech koupil ojetou motokáru. Následně pak opustil svou práci IT manažera a místo toho pracoval od rána do večera, mnohdy i na podřadných pozicích jako umývač nádobí, jen aby měl dost peněz na živení synovy závodní kariéry. Té byl nakonec sám součástí nejen jako manager a mentor svého syna, ale rovněž i jako jeho mechanik. A o pět let později mu dokázal vyjednat i místo v juniorském programu McLarenu.
Na opravdu dramatický moment nicméně došlo v roce 2006, kdy jeden z vedoucích manažerů McLarenu roztrhal Lewisovu smlouvu kvůli neshodám ohledně jeho posunu ve Formuli 2. Anthonymu se však povedlo zbytek stáje přesvědčit o tom, že jde o kardinální chybu. Kontrakt tak byl obnoven, načež Hamilton nižší úroveň šampionátu vyhrál a následně se přesunul do vrcholné divize. Už v roce 2008 pak byl poprvé korunován mistrem světa. O to překvapivější ovšem bylo, že dvě léta na to se tato dvojice profesionálně rozešla.
Oba to přitom tehdy komentovali tak, že chtějí víc pracovat na vztahu otce a syna než jezdce a manažera. Anthony se následně stal manažerem Paula di Resty, stejně tak ovšem v posledních letech působí i jako poradce mezinárodní automobilové federace FIA. A jistě se s ním i Lewis podělil o část z obrovské sumy, které si za svou kariéru vydělal. Získané peníze pak investoval také do své automobilové sbírky, o které se zase tak moc neví. Občas se ale něco přece jen do když část z vlastněných vozů pošle do světa. V roce 2020 tak prodal 18 aut, nyní posílá do světa dalších 27. Kolik jich asi má celkem...
Z toho, co prodává, je v každém případě zjevné, že Anthony je Brit jako poleno, neboť pouze dva vozy pochází z jiné země. Jde o Mercedesy 190 SL a C63 AMG Edition 507. Oba zdobí bílá barva, oba pak mají najeto přes 50 tisíc kilometrů. Jenže druhý zmíněný kousek to zvládnul za 12 let, zjevně tak byl Anthonyho oblíbeným vozem pro každý den. Na klenoty od britských značek se ale evidentně chodil pouze dívat, třeba Jaguar XJ220 z roku 1994 má najeto jen 5 273 km. Jako jeden z pouhých 69 kusů dostal volant na pravé straně.
Není to jediný Jaguar z Hamiltonovy sbírky, dalším je model XKSS. Nicméně nejde o originál, těch vzniklo pouze 16 kusů, načež máte větší šanci, že vás zasáhne meteorit, než abyste si nějaký pořídili. Nicméně Britové právě tento vůz použili jako součást svého plánu pro oficiální program Continuation. Laik tedy nemá šanci poznat, že jde o kopii, tápat ale budou i experti. Aukční síň přitom předpokládá, že jen za tuto dvojici by noví majitelé mohli dát zhruba milion Eur, tedy necelých 25 milionů korun.
Nabízené Astony Martin V8 Series 3 a Lagonda jsou však již ryzími originály, podobně jako hned dva Jaguary E-Type či řada Triumphů. Celkově by pak Hamilton mohl přijít až na 100 milionů korun. Dá se ale předpokládat, že všechny utržené peníze utratí za nové přírůstky do sbírky, která i po prodání současné sedmadvacítky zůstává početná. Na syna imigrantů z Grenady, který měl kdysi čtyři zaměstnání, aby synovi zaplatil startovné v motokárových závodech, to není špatné.
Anthony Hamilton rozprodává část své sbírky aut. Nešetřil na sobě v žádném směru, ze zájemců si na své přijdou hlavně milovníci britských aut. Foto: Iconic Auctioneers, tiskové materiály
Zdroj: The Iconic Sale at the BRDC Classic 2026 - Collectors' Cars@Iconic Auctioneers
Bleskovky
- Holku z Kelly Family, nebo sexbombu v bikinách? Srovnání BMW M5 s nepřiznanou novou „Alpinou B5” dává jasnou odpověď
25.6.2026
- „Bugatti pro chudé” je novým králem všech pekel. Přepisuje další rekordy akcelerace, okruhů i silnic, pomalé je vedle něj i skutečné Bugatti
23.6.2026
- Brutalitu Aston Martinu natočili při testech na okruhu v Portimao. Vypadá jako Batmobil, zní jako staré F1 a je rychlý jako ty nové
21.6.2026
Nové na MotoForum.cz
- V MotoGP nejrychlejším Bezzecchi včera 16:58
- Salač jako 9. přímo v Assenu do Q2 včera 16:24
- Salač bude i v příštím roce jezdit MS v týmu OnlyFans American Racing 25.6.2026
- Pre Dutch TT: Lídry jsou Bezzecchi, Gonzalez a Quiles 25.6.2026
- MotoGP v Brně pomohlo lidem v nouzi. Nevyužité jídlo zamířilo k potřebným 25.6.2026
Nejnovější články
- Uprchlý šéf Nissanu zareagoval na touhu akcionářů po jeho návratu do vedení. Je to jen projev zdravého rozumu, říká
před 2 hodinami
- Hyundai odhalilo novou Elantru a sál ztichl. Je sotva rozpoznatelná jako Hyundai, uvnitř připomíná Škodu, na zádech si nese svůj kříž
před 3 hodinami
- Nové BMW X5 bude daleko nejtěžší bavorák všech dob, absurdní hmotnost provalila nenápadná zpráva o recyklaci
před 5 hodinami
- Mercedes hasí požár a zaměstnanci jsou první na ráně. Mají pracovat víc, aniž by dostali halíř, prémie jim odloží o rok, za odměnu dostanou leda padáka
před 6 hodinami
- Otec Lewise Hamiltona rozprodává svou sbírku aut, zkrátka se v životě opravdu nedržel
včera
Živá témata na fóru
- BMW Divize 06.27. 11:30 - pavproch
- Řidiči, co to mají v ruce... 06.26. 15:36 - řidičBOB
- Banky, peníze, finance, investice... 06.26. 15:16 - pavproch
- Letní 225(př) + 255(z) 18-19" - které? 06.26. 13:54 - pavproch
- Policejní kontroly a měření 06.26. 13:53 - řidičBOB
- Ceny PHM ref aktuální válka v Iránu 06.26. 11:35 - Brus
- Fiat a vše kolem nich 06.26. 10:56 - pavproch
- e89 el. steering - přeprogramování ??? 06.25. 12:12 - pavproch