Otec Lewise Hamiltona rozprodává svou sbírku aut, zkrátka se v životě opravdu nedržel

Pokud máme věřit příběhu, který život Lewise Hamiltona provází, pak jeho otec Anthony musel pracovat od nevidím do nevidím, aby synovi mohl platit jeho závodní kariéru. Zdá se však, že syn mu to vrátil i s úroky, teď rozprodává jen část aut, která si v pozdějších letech pořídil.

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Otec Lewise Hamiltona rozprodává svou sbírku aut, zkrátka se v životě opravdu nedržel

včera | Petr Prokopec

Otec Lewise Hamiltona rozprodává svou sbírku aut, zkrátka se v životě opravdu nedržel

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Foto: Iconic Auctioneers, tiskové materiály

Pokud máme věřit příběhu, který život Lewise Hamiltona provází, pak jeho otec Anthony musel pracovat od nevidím do nevidím, aby synovi mohl platit jeho závodní kariéru. Zdá se však, že syn mu to vrátil i s úroky, teď rozprodává jen část aut, která si v pozdějších letech pořídil.

Stane se Lewis Hamilton letos poosmé mistrem světa Formule 1? Kdybyste tuto otázku v paddocku položili na počátku roku, dočkali byste se v naprosté většině případů negativní odpovědi. Britský pilot je totiž od loňska součástí Ferrari, přičemž během první sezóny u Scuderie nejenže nezískal jediné vítězství, ale nebyl ani jednou na pódiu - to se stalo vůbec poprvé v celé jeho kariéře v ef-jedničkách. A ještě pár týdnů zpátky se zdálo, že podobné to bude i letos. Jenže postupem času začal znovu ukazovat svou velikost a v posledním závodu v Barceloně dokonce zvítězil. A protože lídr šampionátu Kimi Antonelli nedojel, je to rázem Hamilton, kdo je jeho největším pronásledovatelem v boji o titul.

Jestli má reálnou šanci, nebo jde jen o záblesk naděje, se může ukázat už tento víkend na Red Bull Ringu. My si ale v tuto chvíli posvítíme spíš na počátek Lewisovy kariéry než na její závěr. Tu v nemalé míře podporoval jeho otec Anthony, který mu v osmi letech koupil ojetou motokáru. Následně pak opustil svou práci IT manažera a místo toho pracoval od rána do večera, mnohdy i na podřadných pozicích jako umývač nádobí, jen aby měl dost peněz na živení synovy závodní kariéry. Té byl nakonec sám součástí nejen jako manager a mentor svého syna, ale rovněž i jako jeho mechanik. A o pět let později mu dokázal vyjednat i místo v juniorském programu McLarenu.

Na opravdu dramatický moment nicméně došlo v roce 2006, kdy jeden z vedoucích manažerů McLarenu roztrhal Lewisovu smlouvu kvůli neshodám ohledně jeho posunu ve Formuli 2. Anthonymu se však povedlo zbytek stáje přesvědčit o tom, že jde o kardinální chybu. Kontrakt tak byl obnoven, načež Hamilton nižší úroveň šampionátu vyhrál a následně se přesunul do vrcholné divize. Už v roce 2008 pak byl poprvé korunován mistrem světa. O to překvapivější ovšem bylo, že dvě léta na to se tato dvojice profesionálně rozešla.

Oba to přitom tehdy komentovali tak, že chtějí víc pracovat na vztahu otce a syna než jezdce a manažera. Anthony se následně stal manažerem Paula di Resty, stejně tak ovšem v posledních letech působí i jako poradce mezinárodní automobilové federace FIA. A jistě se s ním i Lewis podělil o část z obrovské sumy, které si za svou kariéru vydělal. Získané peníze pak investoval také do své automobilové sbírky, o které se zase tak moc neví. Občas se ale něco přece jen do když část z vlastněných vozů pošle do světa. V roce 2020 tak prodal 18 aut, nyní posílá do světa dalších 27. Kolik jich asi má celkem...

Z toho, co prodává, je v každém případě zjevné, že Anthony je Brit jako poleno, neboť pouze dva vozy pochází z jiné země. Jde o Mercedesy 190 SL a C63 AMG Edition 507. Oba zdobí bílá barva, oba pak mají najeto přes 50 tisíc kilometrů. Jenže druhý zmíněný kousek to zvládnul za 12 let, zjevně tak byl Anthonyho oblíbeným vozem pro každý den. Na klenoty od britských značek se ale evidentně chodil pouze dívat, třeba Jaguar XJ220 z roku 1994 má najeto jen 5 273 km. Jako jeden z pouhých 69 kusů dostal volant na pravé straně.

Není to jediný Jaguar z Hamiltonovy sbírky, dalším je model XKSS. Nicméně nejde o originál, těch vzniklo pouze 16 kusů, načež máte větší šanci, že vás zasáhne meteorit, než abyste si nějaký pořídili. Nicméně Britové právě tento vůz použili jako součást svého plánu pro oficiální program Continuation. Laik tedy nemá šanci poznat, že jde o kopii, tápat ale budou i experti. Aukční síň přitom předpokládá, že jen za tuto dvojici by noví majitelé mohli dát zhruba milion Eur, tedy necelých 25 milionů korun.

Nabízené Astony Martin V8 Series 3 a Lagonda jsou však již ryzími originály, podobně jako hned dva Jaguary E-Type či řada Triumphů. Celkově by pak Hamilton mohl přijít až na 100 milionů korun. Dá se ale předpokládat, že všechny utržené peníze utratí za nové přírůstky do sbírky, která i po prodání současné sedmadvacítky zůstává početná. Na syna imigrantů z Grenady, který měl kdysi čtyři zaměstnání, aby synovi zaplatil startovné v motokárových závodech, to není špatné.


Otec Lewise Hamiltona rozprodává svou sbírku aut, zkrátka se v životě opravdu nedržel - 1 - Anthony Hamilton Collection 2026 prodej 01Otec Lewise Hamiltona rozprodává svou sbírku aut, zkrátka se v životě opravdu nedržel - 2 - Anthony Hamilton Collection 2026 prodej 02Otec Lewise Hamiltona rozprodává svou sbírku aut, zkrátka se v životě opravdu nedržel - 3 - Anthony Hamilton Collection 2026 prodej 03Otec Lewise Hamiltona rozprodává svou sbírku aut, zkrátka se v životě opravdu nedržel - 4 - Anthony Hamilton Collection 2026 prodej 04Otec Lewise Hamiltona rozprodává svou sbírku aut, zkrátka se v životě opravdu nedržel - 5 - Anthony Hamilton Collection 2026 prodej 05Otec Lewise Hamiltona rozprodává svou sbírku aut, zkrátka se v životě opravdu nedržel - 6 - Anthony Hamilton Collection 2026 prodej 06Otec Lewise Hamiltona rozprodává svou sbírku aut, zkrátka se v životě opravdu nedržel - 7 - Anthony Hamilton Collection 2026 prodej 07Otec Lewise Hamiltona rozprodává svou sbírku aut, zkrátka se v životě opravdu nedržel - 8 - Anthony Hamilton Collection 2026 prodej 08Otec Lewise Hamiltona rozprodává svou sbírku aut, zkrátka se v životě opravdu nedržel - 9 - Anthony Hamilton Collection 2026 prodej 09Otec Lewise Hamiltona rozprodává svou sbírku aut, zkrátka se v životě opravdu nedržel - 10 - Anthony Hamilton Collection 2026 prodej 10Otec Lewise Hamiltona rozprodává svou sbírku aut, zkrátka se v životě opravdu nedržel - 11 - Anthony Hamilton Collection 2026 prodej 11Otec Lewise Hamiltona rozprodává svou sbírku aut, zkrátka se v životě opravdu nedržel - 12 - Anthony Hamilton Collection 2026 prodej 12Otec Lewise Hamiltona rozprodává svou sbírku aut, zkrátka se v životě opravdu nedržel - 13 - Anthony Hamilton Collection 2026 prodej 13Otec Lewise Hamiltona rozprodává svou sbírku aut, zkrátka se v životě opravdu nedržel - 14 - Anthony Hamilton Collection 2026 prodej 14Otec Lewise Hamiltona rozprodává svou sbírku aut, zkrátka se v životě opravdu nedržel - 15 - Anthony Hamilton Collection 2026 prodej 15Otec Lewise Hamiltona rozprodává svou sbírku aut, zkrátka se v životě opravdu nedržel - 16 - Anthony Hamilton Collection 2026 prodej 16Otec Lewise Hamiltona rozprodává svou sbírku aut, zkrátka se v životě opravdu nedržel - 17 - Anthony Hamilton Collection 2026 prodej 17Otec Lewise Hamiltona rozprodává svou sbírku aut, zkrátka se v životě opravdu nedržel - 18 - Anthony Hamilton Collection 2026 prodej 18Otec Lewise Hamiltona rozprodává svou sbírku aut, zkrátka se v životě opravdu nedržel - 19 - Anthony Hamilton Collection 2026 prodej 19Otec Lewise Hamiltona rozprodává svou sbírku aut, zkrátka se v životě opravdu nedržel - 20 - Anthony Hamilton Collection 2026 prodej 20Otec Lewise Hamiltona rozprodává svou sbírku aut, zkrátka se v životě opravdu nedržel - 21 - Anthony Hamilton Collection 2026 prodej 21Otec Lewise Hamiltona rozprodává svou sbírku aut, zkrátka se v životě opravdu nedržel - 22 - Anthony Hamilton Collection 2026 prodej 22Otec Lewise Hamiltona rozprodává svou sbírku aut, zkrátka se v životě opravdu nedržel - 23 - Anthony Hamilton Collection 2026 prodej 23Otec Lewise Hamiltona rozprodává svou sbírku aut, zkrátka se v životě opravdu nedržel - 24 - Anthony Hamilton Collection 2026 prodej 24Otec Lewise Hamiltona rozprodává svou sbírku aut, zkrátka se v životě opravdu nedržel - 25 - Anthony Hamilton Collection 2026 prodej 25Otec Lewise Hamiltona rozprodává svou sbírku aut, zkrátka se v životě opravdu nedržel - 26 - Anthony Hamilton Collection 2026 prodej 26
Anthony Hamilton rozprodává část své sbírky aut. Nešetřil na sobě v žádném směru, ze zájemců si na své přijdou hlavně milovníci britských aut. Foto: Iconic Auctioneers, tiskové materiály

Zdroj: The Iconic Sale at the BRDC Classic 2026 - Collectors' Cars@Iconic Auctioneers

Petr Prokopec

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