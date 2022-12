Ruský otec pilota Formule 1 nechal záhadně zmizet svou jachtu těsně před tím, než mu ji měli sebrat včera | Petr Prokopec

Prsty ruských miliardářů jsou evidentně stále dlouhé a dokáží svůj majetek před zpeněžením „ve prospěch lidu” zachránit i ve chvíli, kdy je měsíce zadržován. Dmitrij Mazepin by o tom mohl vyprávět.

Nikita Mazepin měl letos stejně jako v loňském roce jezdit za americký tým Haas. Nicméně jen pár týdnů před zahájením šampionátu se rozhořel konflikt na Ukrajině. Na to západní svět odpověděl řadou sankcí, které byly v nemalé míře zamířeny i proti sportovcům. FIA byla ještě shovívavá a dovolila závodníkům účastnit se soutěží pod neutrální vlajkou, což Mazepin akceptoval, stejně jako další podmínky. Haas ho nicméně i tak nahradil Kevinem Magnussenem.

Je přitom velmi pravděpodobné, že ruský pilot dojezdil zejména kvůli svému otci resp. sponzorství jeho firmy Uralchem. To by po zavedení sankcí nemohlo dost dobře pokračovat a Haas je ten tým, u kterého jsou peníze vždy až na prvním místě. Bez jisté sponzorské smlouvy za zády se tedy Nikita Mazepin musel z F1 poroučet. A angažovat se začal v off-roadových závodech, kde je úspěšnější než v ef-jedničkách.

Důvodem, proč se k tomuto příběhu vracíme, nicméně není sám Mazepin mladší, ale právě jeho otec. Ten je to totiž majitelem - na ruské poměry - relativně skromné, 22metrové jachty Aldabra, která byla jeho otci kvůli sankcím uvaleným i na jeho osobu již v březnu zadržena italskými úřady na Sardinii spolu s dalším jeho údajným majetkem do konce vyšetřování. Na nic dalšího nedošlo, neboť vyšetřovatelé museli nejprve dokázat, že skutečně patří Mazepinovi. To se prý nakonec podařilo, potřebné důkazy ale byly získány takříkajíc s křížkem po funuse. Když úřady Aldabru chtěly zabavit, zjistily, že jachta již není v přístavu.

Zatímco vyšetřovatelé rozplétali nitky ruský byznysmen již spřádal plán, jak svůj majetek zachránit. Pokud by totiž došlo k zabavení, jachtu by již nedostal zpátky. Proto najmul zahraniční společnost, která se o jachtu měla starat. Skrze ni pak byl najat i místní kapitán. Ten pak dostal za úkol s jachtou odjet neznámo kam. A přesně to se také stalo.

On i firma jej zaměstnávající nyní čelí hrozbě pokuty až 500 tisíc Eur (cca 12,1 mil. Kč) pro každého, hájí se ale tím, že neměli ponětí, že jachta patří sankcionovanému člověku. Což může být snadno pravda, když to v tu chvíli s jistotou nevěděly ani úřady, šlo jen o podezření. Případ tak může být ještě zajímavý.

Ať už se ale v tomto směru vyloupne jakkoli, Aldabra je pryč. Protože se navíc jedná o menší jachtu, není pro ni povinná registrace do mezinárodní databáze. Automatický identifikační systém AIS by pak sice měla mít zapnutý, ovšem asi nikoho nepřekvapí, že při odjezdu ze Sardinie na to nedošlo. Dá se pak předpokládat, že momentálně již kotví někde v Turecku či Spojených arabských emirátech, což jsou lokality, kde zmíněné sankce nepřijali za své.

Celé to zní jako hollywoodský příběh, zvláště když jachta zmizela jen pár hodin předtím, než na její palubu měla vstoupit policie. Rýsovat se zde navíc začíná i šťastný konec, tedy pro Mazepina. Ten je totiž jedním z největších globálních výrobců čpavku, jenž je jedním z nejpoužívanějších hnojiv v zemědělství. Řada zemí tak již začíná tlačit na OSN, aby ruský oligarcha dostal řadu výjimek a mohl znovu danou komoditu vyvážet z Ruska. Co totiž mělo zasáhnout jeho, nakonec vyústilo v problémy pro značnou část světa.

Jachta Aldabra dokázala zmizet z dohledu i proto, že není příliš známá, nedokázali jsme zajistit žádný její dostupný obrázek.

