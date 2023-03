Otec se synem skončili za mřížemi poté, co za ukradené označili auto, které nabourali na okruhu před 6 hodinami | Petr Prokopec

Vypadalo to jako chytrý nápad a dotyčným i chvíli procházel. Nakonec se ale ukázalo, že šlo o velmi krátkozraký, nepromyšlený čin, který je nyní s největší pravděpodobností bude stát svobodu.

Pojistné podvody nejsou ničím novým či neobvyklým, oficiální statistiky hovoří spíše o pravém opaku. Kupříkladu jen v Česku bylo v roce 2021 vyšetřováno více než 11 400 pojistných událostí, z čehož 44 procent bylo shledáno podvodnými. Meziročně navíc poměrně pravidelně dochází k nárůstu, a to až o 18 procent. Zhruba třetina všech podvodných událostí přitom koresponduje s údajnou krádeží vozidel v hodnotě přesahující 1 miliardu korun.

Češi ale pochopitelně nejsou jedinými, kdo se pokouší obohatit na úkor pojišťoven. Aktuálně se provalil podvod, který zinscenovali dva Španělé, otec a syn. Mladší z nich na sklonku roku 2021 vyrazil na madridský okruh Jarama, který ovšem nezvládl projet bez ztráty květinky. Po průjezdu levotočivou zatáčkou se dostal do smyku a tvrdě narazil do svodidel. Od nich se jím řízený Renault Mégane Coupe odrazil, několikrát otočil okolo své osy a nakonec skončil na střeše.

Řidič i spolujezdec z nehody naštěstí vyvázli bez zranění. Něco takového se ovšem nedá říci o voze, který měl patřit staršímu ze Španělů. Vlastně tak není překvapivé, že Mégane byl rozprodán na součástky. A kdyby tím příběh končil, nejspíše by nebylo o čem psát - maximálně o velmi drahé a smutné zkušenosti ze závodní trati. Jenže dvojice se rozhodla, že celou událost zkusí zvrátit ve svůj prospěch. Na konci ledna 2022 tak policii nahlásili onen Renault jako kradený.

Pojišťovna událost zlikvidovala a majiteli vyplatila 12 tisíc Eur (cca 281 tisíc Kč), strážci zákona si nicméně povšimli několika nesrovnalostí, a proto se jali celý incident dál šetřit. Je pak otázkou, jakým způsobem se jim do rukou dostaly záběry z kamery na zmiňovaném okruhu, nicméně onen záznam měl svého času vyvolat ve Španělsku značný ohlas. Hlásit za takových okolností auto jako ukradené bylo krajně nemoudré.

Oba Španělé tak byli zatčeni a bylo jim sděleno obvinění ze spáchání pojistného podvodu. Za mřížemi už to tedy poznali. A i když budou vyšetřováni na svobodě, dá se čekat, že se tam dříve nebo později vrátí. V Česku by jim za takové jednání hrozilo až 10 let za mřížemi, i když při pohledu na výši plnění se dá předpokládat, že ve hře by byl spíše trest někde u dolní hranice, tedy u dvou let. Pojistné podvody jsou obvykle trestány velmi tvrdě, nejen proto důrazně radíme se do nich nepouštět, zvláště pak ne takto krátkozrakým způsobem.

