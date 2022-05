Otravný start-stop není ani nový. Tohle auto ho dostalo už dávno a byl to propadák, teď může být vaše včera | Petr Miler

Že systém start-stop není dobrá či zákazníky vyžádaná věc, víme už dávno. Kdyby ale byla aspoň nová... Ani to neplatí, jde o dávný a dávno neosvědčený nápad, tohle auto to vhodně připomíná.

Když přijde řeč na moderní technologie pro snížení spotřeby paliva, člověku se vedle downsizingu a elektrifikace nejsnáze vybaví systém start-stop. Jsme odpradávna jeho kritiky, jedná o velmi nevýhodný obchod měnící týrání nejcennější součásti spalovacího auta za nevýznamné snížení spotřeby, přesto je v moderních autech prakticky samozřejmostí.

Je tomu tak navzdory faktu, že přišel nikým nežádán a motor dříve nebo později zničí. Dnes je jím opravdu standardně vybaveno pomalu každé nové auto včetně Porsche či Ferrari a automobilky z z něj rády dělají moderní vynález, který nevyhnutelně přinese spásu planety. Jenže tahle technologie není vůbec nová - už o mnoho dříve ji mělo třeba VW Lupo 3L, dnes se ale podíváme do ještě o dost dávnější historie.

Start-stop totiž jako první dostalo Audi 80 generace B2. Nebyl k dispozici paušálně, od roku 1981 si jej zákazníci mohli pořídit v rámci příplatkového paketu Formel E. Přidával start-stop a extra dlouhý pátý převod, což mělo spotřebu paliva snížit až o 22 procent. Tušíme, že realita nemohla být až tak dobrá, každopádně šlo tehdy aspoň o technickou zajímavost. Systém totiž nebyl automatický, ale spíše poloautomatický - motor bylo možné s vidinou delšího stání vypnout tlačítkem na páčce stěračů (jak můžete vidět nejlépe na hlavní fotografii), spuštěn byl samočinně přidáním plynu nebo zmáčknutím spojky. Svérázné.

Kdo by čekal, že se vyhlídka více jak pětinového snížení spotřeby postará o masivní zájem publika, mýlil by se. Model 80 jako takový byl žádaný, zájem o paket Formel E byl ale minimální a Audi odmítá - možná to ani samo neví - sdělit, kolik vozů jím vybavených prodalo. Soudě podle jejich raritnosti v jakémkoli pozdějším prodeji ale musel být zájem minimální, o čemž nejlépe svědčí fakt, že v nabídce vydržel jen pár modelových let.

Auto na fotkách níže jej ovšem má. Je z roku 1982 a je to o to větší vzácnost, že Formel E je tu spojen s 86koňový benzinovým motorem 1,6 - když už ho někdo chtěl, pak šlo obvykle o šetřílky volící 63koňový diesel. Jsme v prémiovém benzinovém sedanu střední třídy 80. let, takže udávaná spotřeba 8,5 litru benzinu na 100 km (místo 10,9 litru benzinu ve standardním provedení) při jízdě ve městě mohla platit za tahák, dnes asi nikoho neohromí. Jízdní výkony nebyly valné, první čtyři stupně převodovky byly poskládané normálně a pětku člověk řadil, jen když nepotřeboval zrychlovat. Pak vůz dokázal udržovat rychlost 167 km/h, ani to už neohromí.

Pokud vás tenhle automobil přesto zaujal, můžete si jeden ze tří, který aktuálně vidíme na prodej v Evropě, koupit. Má údajně najeto 118 500 kilometrů, je prý kompletně originální a vypadá na své 40leté stáří velmi zachovale. Cena 9 990 euro (asi 250 tisíc Kč) odpovídá spíš vzácnosti než faktické atraktivitě, ale svým způsobem je to zajímavá nabídka. Svým způsobem...

Tohle Audi je sice 40 let staré a moc nejede, ale má start-stop. Skutečně nejde o nový nápad a tehdy se neosvědčil, zájem byl minimální a paket jej nabízející po pár letech zmizel z nabídky. Přesto se start-stop do aut vrátil, protože o přání zákazníků už se dnes v automobilovém světě zajímá málokdo. Foto: Thorsten, publikováno se souhlasem

