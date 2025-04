Ovečkin může Gretzkymu sebrat všechno. Po rekordu za počet gólů může získat i vzácný Rolls-Royce, který za tento počin dostal 15.4.2025 | Petr Prokopec

Vznikl jen v 219 kusech, takže je možné jej považovat za velkou raritu. Navíc ho dostala snad největšího hokejová legenda dějin, a to za rekord, který byl právě překonán Alexanderem Ovečkinem. Když bude chtít, může si k rekordu koupit i právě Gretzkyho Rolls-Royce.

Minulý víkend padnul jeden zdánlivě nepřekonatelný rekord. Ne, Lewis Hamilton zatím stále nezískal osmý titul mistra světa Formule 1, čímž by se odpoutal od Michaela Schumachera. Místo toho se ruskému hokejistovi Alexandru Ovečkinovi povedlo dát v NHL už 895. gól. Po dlouhých 31 letech tak byl překonán záěez Wayna Gretzkyho, jakkoli vše záleží na úhlu pohledu. Řeč je o počtu branek vstřelených pouze v základní části soutěže, pokud zahrneme i góly z play off, zůstává legendární Kanaďan stále nepřekonán, neboť na kontě má 1 016 úspěšných střel oproti 967 Ovečkinovým.

Je to jistě pozoruhodná událost, pro nás podstatněji má ale také své automobilové souvislosti. Když totiž Gretzky v roce 1994 dosáhl onoho právě překonaného rekordu, jeho tým mu daroval tehdy nový Rolls-Royce Corniche IV. Tohoto luxusního kabrioletu celkově vzniklo jen 219 kusů, jde tedy o vzácný vůz.

Gretzky si auto nechal docela dlouho, v roce 2016 jej ale koupil kdosi z Indian Wells v Kalifornii. Před dvěma roky se pak znovu měnilo vlastnictví, načež Corniche zamířil do Massachusetts. A loni vůz znovu zvedl kotvy, přičemž se vrátil zpátky na jihozápad, a sice do dílen společnosti O'Gara Coach Company z Beverly Hills, která se pustila do renovace. Ta vyšla na 17 tisíc dolarů, tedy na nějakých 377 tisíc korun.

Důvod návratu kabrioletu do perfektního stavu je prostý, momentálně je na prodej. A společnost RM Sotheby's, která ho má na starosti, si zjevně aukci naplánovala tak, aby korespondovala s oním přepisováním historických tabulek. Ovečkin tak má možnost spolu s Gretzykho rekordem uzmout i jeho vůz, který se s ním pojí. Zda jí využije, nemáme tušení, při ceně vozu odhadované na 500 tisíc dolarů (víc než 11 milionů korun) je to ale věc, kterou si při svém jmění může dovolit.

Aukce je v běhu a na případný příhoz má Ovečkin - anebo vlastně kdokoli - čas ještě necelé čtyři dny. Pokud byste se chtěli přidat mezi zájemce, mohlo by vás zajímat, že o pohon auta se stará klasický 6,75litrový osmiválec spárovaný se čtyřstupňovým automatem. Vůz byl vyroben v roce 1993 a do vínku dostal tónované čelní sklo, chromová zpětná zrcátka či rumělkové proužky kontrastující s černě lakovanou karoserií. Uvnitř je pak možné počítat s černým koženým čalouněním, dřevěnými dekory nebo s koberečky Wilton.

Navzdory více než třicetiletému stáří má tento Corniche najeto jen 14 653 kilometrů, z čehož pár metrů připadá i na led, neboť Gretzkymu byl předán přímo na stadionu před zápasem proti Anaheim (tehdy Mighty) Ducks týden poté, co dosáhl rekordu. Ten v daný moment čítal 802 gólů, přičemž hokejista byl darem natolik překvapen, že uvedl, že se cítí být „poněkud zahanben“, protože si něco takového dle svého názoru ani nezasloužil. Nakonec však dodal, že i když je dar „přehnaný, přijmu ho“. Zbytek už je historie.

