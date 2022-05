Rzí skolená hvězda lidového luxusu je k mání dodnes skoro nová, z léta nechtěného je drahá rarita včera | Petr Miler

Naprostou většinu z nich dávno sežrala rez, téměř 99 procent kdysi hrdých strojů dnes už jednoduše vůbec neexistuje. O to více fascinující je tento exemplář. S minimálním nájezdem za 22 let je jako nový a může být váš.

Z dnešního pohledu to zní skoro neuvěřitelně, ale není to tak dávno, co Opel vyráběl vůz vyšší střední třídy. Byl opravdu velký, prostorný, komfortní, měl pohon zadních kol a pod kapotou hned několik šestiválců. Říkal si Omega a jízda s ním byla vážně příjemná - tak příjemná, že tomu ani žádný ze současných modelů značky s bleskem ve znaku nemůže konkurovat.

Můžete to považovat za idealizovanou vzpomínku automobilového staromilce, jenže zákazníci to svého času vnímali úplně stejně. Ještě více neuvěřitelně než existence samotné Omegy zní informace o její popularitě - jen poslední generace tohoto typu se prodalo 797 011 kusů. Ne 7 tisíc, ne 70 tisíc, ale více jak tři čtvrtě milionu aut. Skoro 800 tisíc velkých a relativně drahých vozů tuctové značky, které chtěly v pozici jakéhosi lidového luxusu konkurovat tehdejším BMW 5, Mercedesům E a dalším podobným vozům a nabízely trochu víc za trochu míň.

Všechno nebylo růžové, auto mělo potíže s trvanlivostí, spolehlivostí a z obojího i z výše zmíněného vyplývající obrovskou ztrátou hodnoty. Jenže jeho „okamžitá atraktivita” byla tak vysoká, že popularita tohoto modelu v průběhu času rostla, alespoň na některých významných trzích. Například ve Velké Británii se nejvíce Opelů Omega (tam si říkajících Vauxhall Omega) prodalo v létech 2002 a 2003, v posledních dvou letech výroby. A další nejúspěšnější roky? 2001, 2000... Tehdy už se dávno vědělo, že se Omega B co do kvality tak úplně nepovedla (vyráběla se od roku 1994), přesto se prodávala výborně.

Dodnes asi nikdo nepochopil, proč Opel tak úspěšný model nenahradil... vlastně ničím. Omega prostě odkráčela ze scény a přišel průšvihový model Signum, monstrózní hatchback s pohonem předních kol, který si zažil přesně opačnou cestu životem - nejdříve oslovil původní majitele Omegy, časem o něj ale zájem být přestal, až byl předčasně vyřazen z nabídky dřív, než se původně plánovalo.

Tohle všechno je dnes historie a Omega je jí o to více, že z hlediska dlouhodobé existence ji její problémy dohnaly relativně brzy. Tohle auto hlavně hodně rezlo a udržet jej při životě při relativně vysoké poruchovosti a nikoli levném servisu nebylo snadné, a tak rychle začalo mizet z povrchu zemského. Opět velmi přesné britské statistiky hovoří o 104 510 registrovaných autech na sklonku roku 2003. Dnes je jich v Británii registrováno pouhých 1 999 - za 19 let jich přes 98 procent prostě zmizelo.

Koupit dnes i s ohledem na výše zmíněné zachovalou Omegu je skoro nemožné. My ale víme o jedné, která je mimořádně zachovalá, je v podstatě dodnes nová. A má docela zajímavou konfiguraci, neboť kombinuje relativně skromný motor 2,2 16V s pohonem zadních kol a manuální převodovkou. Považte, manuální převodovka v luxusním autě na pomezí vyšší střední a vyšší třídy, to je dnes něco jako sen. K tomu přidává i mimořádný prostor a komfort tak typický pro Omegey, ani trochu rzi a minimum viditelného opotřebení. Pochází z roku 2000, jde už tedy o vůz po faceliftu, který tolik nerezne, a od té doby najel pouhých 16 215 km. I 116 215 km by mohlo znamenat dobrý stav, tady je jich ale prostě jen 16 tisíc z rukou jediného majitele.

O pozoruhodném stavu vozu vám můžeme dlouze vyprávět, nejlepší ale bude, když si projdete přiložené fotografie. Je na poměry Omeg prakticky netknutý. Na exteriéru nenajdete šrám, rez a ani v interiéru není vidět žádné poškození. Působí prostě jako skoro nové auto a stejně o něm hovoří i prodávající. Ježdění s ním navíc nemusí být nudné - motor 2,2 16V sice nebyl v nabídce Omegy tím nejsilnějším, ale bylo to relativně lehké auto (1 530 kg) se zmíněnou manuální převodovkou a jeho euronormami či elektronickými pomocníky neuškrcených 106 kW (144 koní) výkonu dokáže s vozem slušně zahýbat, jakkoli informace o akceleraci na stovku za 10,2 sekundy a maximálce 204 km/h vás asi do kolen nepošlou. Ne všechno ale řeknou čísla, tohle auto jsem kdysi osobně poznal a nejezdilo vůbec špatně.

Cena vozu činí 13 890 euro, tedy asi 343 tisíc Kč, což je na poměry Omeg B extrémní suma. Ale tohle je také extrémní kousek, žádný tak hezký jsme neviděli už dlouho. Pro fandy Opelu to může být svatý grál, jde o pozoruhodnou vzpomínku na jednu docela nedávnou éru Opelu, která se snad už zaručeně nikdy nevrátí. Inu, i z tohoto, v bazarech léta nechtěného auta, se v patřičné kondici stává ceněná rarita.

Takto pěknou Omegu B2 s manuálem jsme neviděli ani nepamatujeme. Může být vaše za 343 tisíc Kč u německého dealera, což je opravdu hodně, ale tohle je rarita par excellence. Foto: Remscheider Autoservice, publikováno se souhlasem

