Padlý král Volkswagenů je dnes vládcem tabulek ztráty hodnoty, tohle auto původně za 2,6 milionu dnes koupíte za 300 tisíc včera | Mirek Mazal

/ Foto: Balik Automobile, publikováno se souhlasem

O své místo na úplném „výsluní” přišel s rozmachem elektrických aut, která na hodnotě ztrácí relativně i nominálně rychleji, mezi vozy, které si dnes po tak razantním sešupu hodnoty může pořídit prakticky kdokoli, ale pořád hraje prim.

Důvodů, proč chtít ojeté auto místo nového, se zejména v posledních letech najde dost i z jiného ranku, hlavní kouzlo ale zůstává stejné - můžete se za peníze, které by vám v případě nového vozu stačily jen na něco velmi obyčejného, zmocnit něčeho citelně lepšího. Ne vždy ale musí jít o vysloveně neobyčejný vůz, však místo nové Octavie třeba za 700 tisíc můžete mít za stejné peníze pár let starý Superb. Ne snad, že byste si nepomohli, obecně vzato ale dostanete něco velmi podobného.

Za opravdu výhodnými obchody musíte do docela jiných sfér. Nejvíc se nabízejí ve třídě luxusních aut, která má svou klientelu, jež pro ojetiny do bazarů nechodí. A předsudek (do jisté míry) v podobě nekonečných provozních a servisních nákladů odrazuje i téměř všechny ostatní. Proto tyto vozy cenově padají k zemi jako zralá hruška, zejména pak v případě modelů, na něž spousta lidí z nějakého důvodu hledí skrz prsty.

To je i případ Volkswagenu Phaeton V6 TDI 4Motion, který po svém třetím faceliftu v roce 2010 stával v jakkoli ambicióznějších verzích miliony korun, byť v základu tehdy přišel asi na 1,6 milionu. Relativně přívětivá cenová politika se pokusila po 8 letech výroby udělat z tohoto nešťastného modelu alespoň trochu dostupný luxus, a tak už ani nebylo možné provětrat účet a nakonfigurovat si vrcholné provedení W12 4Motion za další milion. To ovšem neznamená, že by se cokoli změnilo na schopnosti tohoto modelu klesat na hodnotě rychlostí volného pádu.

Phaeton byl pro lidi pořád jen něco jako zvětšený Passat, třebaže podstatou se jednalo spíš o dostupnější Audi nebo Bentley. Zájemci nebyli ochotni utrácet závratné částky za auto, které nevypadalo dostatečně nóbl mezi stroji značek Audi, BMW či Mercedes-Benz. A nic se na tom nezměnilo dodnes. Jeden z mála zřetelných neúspěchů Ferdinanda Piëcha tak až do 2015 smutně sjížděl z prosklené manufaktury uprostřed Drážďan a čekal na svůj poslední den.

I v posledních letech produkce Phaetonu se našli lidé, kteří si jej koupili jako nový. A z jejich volby můžeme nyní profitovat my. Autobazary dávají na výběr řadu exemplářů z poslední let výroby, například stále zánovně vyhlížející kus plný příplatků na fotkách níže. Je z roku 2010 a dnes stojí pouhých 11 980 Eur (asi 300 tisíc Kč). To je dnes málo peněz na jakékoli auto, především je to ale o závratných 90 000 Eur míň, než kolik musel zaplatit první majitel. V českých korunách to znamená o 2,3 milionu Kč nižší cenu za pořád luxusní vůz bez zjevných nedostatků a s pořád nikoli přemrštěným nájezdem.

Cenový propadák skutečně není zaprášená ojetina, ale spíše výstavní béžový stroj s provozně i servisně bezproblémovým motorem 3,0 TDI, pohonem 4Motion a nájezdem stále akceptovatelných 190 tisíc kilometrů. Vidlicový šestiválec byl celou dobu pod dohledem servisu. Na fotkách hned zaujme nevšední barva laku, v záplavě černých a stříbrných sedanů je to příjemné zpestření. A vkusný přepych prostupuje i vnitřním prostorem vyplněným černou kůží a klasickým dřevěným obložením.

Výbavy je tu hromada, kožené sedačky s pamětí jsou vyhřívané, chlazené i masážní, příjemnému žití za volantem dále slouží například dvojité prosklení vozu, od cesty izoluje vzduchový podvozek, noční krajinu osvětlí bi-xenonové přední světlomety s dynamickým ovládáním. Z dlouhého seznamu výbavy stojí za vyzdvižení panoramatická střecha, čtyřzónová klimatizace, infotainment včetně navigace přes barevný displej nebo vyhřívané trysky ostřikovačů. Balík příplatků je zasazen do stále noblesně působícího obýváku s chromovanými doplňky přesně podle nejvyšších standardů doby vzniku tohoto stroje.

Tento společník na dlouhé potěší racionálně uvažujícího zájemce, který se nebude bát využít někdejšího selhání Volkswagenu. Ten vkládal do Phaetonu velké naděje, proto se na výrobě nešetřilo a zachovalé exempláře budou dělat ještě velikou parádu. Ztracený respekt smetánky už se nevrátí, ale za tyhle peníze nebude vůbec složité přehlížet ohrnuté nosy rozmazlených kritiků často vydělávajících jen na splátky leasingu poslední generace třídy S. Poměr výkonu a ceny je u podobných aut mimořádně vysoký, zvlášť na dnešní dobu.

Dnes už přehlížený koncernový luxus je králem ztráty hodnoty svého druhu. Bude těžké najít jiné auto podobného data zrodu, které by dnes stálo daleko méně než nová Škoda Fabia, a přitom původního majitele přišlo na miliony. Foto: Balik Automobile, publikováno se souhlasem

Zdroj: Balik Automobile@Autoscout24 přes Auto Bild

Mirek Mazal

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.