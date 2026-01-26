Padlý šampion prodejů vybitý rzí a nespolehlivostí se dá koupit dodnes skoro nový, stojí pakatel

Na silnici už tohle auto skoro nepotkáte, i když neuběhlo zase tolik vody od dob, kdy se prodávalo nové. A prodávalo se po statisících a milionech. Koroze a poruchovost ale vyhnala ze silnic i jiné charaktery a Vectra B to schytala naplno. Tahle ne, protože prakticky nejezdila.

Home > Rubriky a sekce > Zajímavosti > Článek

  1. Autoforum.cz
  2. Rubriky a sekce
  3. Zajímavosti

Padlý šampion prodejů vybitý rzí a nespolehlivostí se dá koupit dodnes skoro nový, stojí pakatel

před 2 hodinami | Petr Miler

Padlý šampion prodejů vybitý rzí a nespolehlivostí se dá koupit dodnes skoro nový, stojí pakatel

/

Foto: HooG Selections, publikováno se souhlasem

Na silnici už tohle auto skoro nepotkáte, i když neuběhlo zase tolik vody od dob, kdy se prodávalo nové. A prodávalo se po statisících a milionech. Koroze a poruchovost ale vyhnala ze silnic i jiné charaktery a Vectra B to schytala naplno. Tahle ne, protože prakticky nejezdila.

Chápeme, že později narození tomu budou mít problém uvěřit, králem evropských prodejů aut byl ale v 90. letech nejčastěji Opel. Svého německého rivala z Wolfsburgu porážel velmi přesvědčivě až do chvíle, kdy z Volkswagenu udělal trochu jinou firmu Ferdinand Piëch. A podobně jako se VW tehdy opíral o několik málo klíčových modelů typu Polo, Golf a Passat, Opel měl zejména Corsu, Astru a Vectru.

I poslední jmenovaný vůz byl mimořádně prodejně úspěšný, jakkoli surreálně to dnešní optikou může působit. Například v roce 1997 si našel jen v Evropě 384 855 kupců - skutečně tolik exemplářů prodal Opel jediného modelu střední třídy na jediném kontinentu za jediný rok. Loni celá automobilka v Evropě prodala jen o málo víc vozů všech typů a Vecter byla přesně 0. I to je bohužel fakt.

Je to fascinující vzpomínka, co ovšem z někdejší německé královny střední třídy zbývá dnes? To není řečnická otázka, odpověď se nabízí sama: Nic. Z většiny Opelů Vectra z konce 90. let a přelomu milénia (tedy druhé generace značené písmenem B) skutečně nezbylo nic, neboť šlo o auta dost náchylná ke korozi. A když se ani zbylá technika neukázala být příliš trvanlivou, skončila většina těchto vozů nevyhnutelně na vrakovištích či rovnou ve šrotu dávno předtím, než si Elon Musk koupil Twitter.

Hledat dnes v prodeji zachovalou Vectru B tak vůbec není jednoduché, taková auta skoro neexistují. Vůz na fotkách níže je ale sympatickou výjimkou, kterou si roce 2001 pro občasné ježdění pořídil první majitel. A nechal si jej donedávna. Jeho využití bylo tak malé, že vůz do dnešních dnů najel pouhých 26 074 km, jezdil tedy jen asi 1 100 kilometrů ročně. Dost lidí toho najede více za týden, taxikáři i za den nebo dva. A protože po zbylý čas auto stálo v garáži, vypadá stále skvěle. Vlastně vypadá tak, jako by nové zrovna vyjelo z fabriky.

Výsledkem je hotový muzejní kus, stroj času svého druhu, jde o skoro dokonale zachovalou Vectru B po faceliftu. Specifikace je navíc velmi zajímavá, motor 2,2i se 150 koňmi byl nejsilnějším čtyřválcem v nabídce, který tehdy sloužil i v Omeze. S 1 393 kg hmotnosti se bavíme o slušně rychlém autě - stovka za 9,5 sekundy a maximálka 218 km/h rozhodně neurazí. Navíc má manuální převodovku a velmi slušnou výbavu včetně kůže, dřeva, vyhřívaných sedadel, automatické klimatizace... S tím půjde žít.

Klíčový je tu ale stav, kterému nelze vyčíst snad vůbec nic, vše viditelné vypadá perfektně, dokonce i zespod. Nakonec i interiér vypadá spíš na 2 600 najetých km, ne 26 000. Pokud byste o něj měli zájem, auto může být vaše a na svou mimořádnost nestojí skoro nic - rovné 4 000 Eur dnes znamenají jen 97 tisíc Kč. Za tohle skoro muzejní auto? Per to do mě, ať je po mně, chce se říci, v případě vůz zájmu stojí v nizozemském Katwijk aan Zee.


Padlý šampion prodejů vybitý rzí a nespolehlivostí se dá koupit dodnes skoro nový, stojí pakatel - 1 - Opel Vectra B 22 16V 2001 nejeta 2026 prodej 01Padlý šampion prodejů vybitý rzí a nespolehlivostí se dá koupit dodnes skoro nový, stojí pakatel - 2 - Opel Vectra B 22 16V 2001 nejeta 2026 prodej 02Padlý šampion prodejů vybitý rzí a nespolehlivostí se dá koupit dodnes skoro nový, stojí pakatel - 3 - Opel Vectra B 22 16V 2001 nejeta 2026 prodej 03Padlý šampion prodejů vybitý rzí a nespolehlivostí se dá koupit dodnes skoro nový, stojí pakatel - 4 - Opel Vectra B 22 16V 2001 nejeta 2026 prodej 04Padlý šampion prodejů vybitý rzí a nespolehlivostí se dá koupit dodnes skoro nový, stojí pakatel - 5 - Opel Vectra B 22 16V 2001 nejeta 2026 prodej 05Padlý šampion prodejů vybitý rzí a nespolehlivostí se dá koupit dodnes skoro nový, stojí pakatel - 6 - Opel Vectra B 22 16V 2001 nejeta 2026 prodej 06Padlý šampion prodejů vybitý rzí a nespolehlivostí se dá koupit dodnes skoro nový, stojí pakatel - 7 - Opel Vectra B 22 16V 2001 nejeta 2026 prodej 07Padlý šampion prodejů vybitý rzí a nespolehlivostí se dá koupit dodnes skoro nový, stojí pakatel - 8 - Opel Vectra B 22 16V 2001 nejeta 2026 prodej 08Padlý šampion prodejů vybitý rzí a nespolehlivostí se dá koupit dodnes skoro nový, stojí pakatel - 9 - Opel Vectra B 22 16V 2001 nejeta 2026 prodej 09Padlý šampion prodejů vybitý rzí a nespolehlivostí se dá koupit dodnes skoro nový, stojí pakatel - 10 - Opel Vectra B 22 16V 2001 nejeta 2026 prodej 10Padlý šampion prodejů vybitý rzí a nespolehlivostí se dá koupit dodnes skoro nový, stojí pakatel - 11 - Opel Vectra B 22 16V 2001 nejeta 2026 prodej 11Padlý šampion prodejů vybitý rzí a nespolehlivostí se dá koupit dodnes skoro nový, stojí pakatel - 12 - Opel Vectra B 22 16V 2001 nejeta 2026 prodej 12Padlý šampion prodejů vybitý rzí a nespolehlivostí se dá koupit dodnes skoro nový, stojí pakatel - 13 - Opel Vectra B 22 16V 2001 nejeta 2026 prodej 13Padlý šampion prodejů vybitý rzí a nespolehlivostí se dá koupit dodnes skoro nový, stojí pakatel - 14 - Opel Vectra B 22 16V 2001 nejeta 2026 prodej 14Padlý šampion prodejů vybitý rzí a nespolehlivostí se dá koupit dodnes skoro nový, stojí pakatel - 15 - Opel Vectra B 22 16V 2001 nejeta 2026 prodej 15Padlý šampion prodejů vybitý rzí a nespolehlivostí se dá koupit dodnes skoro nový, stojí pakatel - 16 - Opel Vectra B 22 16V 2001 nejeta 2026 prodej 16Padlý šampion prodejů vybitý rzí a nespolehlivostí se dá koupit dodnes skoro nový, stojí pakatel - 17 - Opel Vectra B 22 16V 2001 nejeta 2026 prodej 17Padlý šampion prodejů vybitý rzí a nespolehlivostí se dá koupit dodnes skoro nový, stojí pakatel - 18 - Opel Vectra B 22 16V 2001 nejeta 2026 prodej 18Padlý šampion prodejů vybitý rzí a nespolehlivostí se dá koupit dodnes skoro nový, stojí pakatel - 19 - Opel Vectra B 22 16V 2001 nejeta 2026 prodej 19Padlý šampion prodejů vybitý rzí a nespolehlivostí se dá koupit dodnes skoro nový, stojí pakatel - 20 - Opel Vectra B 22 16V 2001 nejeta 2026 prodej 20Padlý šampion prodejů vybitý rzí a nespolehlivostí se dá koupit dodnes skoro nový, stojí pakatel - 21 - Opel Vectra B 22 16V 2001 nejeta 2026 prodej 21Padlý šampion prodejů vybitý rzí a nespolehlivostí se dá koupit dodnes skoro nový, stojí pakatel - 22 - Opel Vectra B 22 16V 2001 nejeta 2026 prodej 22Padlý šampion prodejů vybitý rzí a nespolehlivostí se dá koupit dodnes skoro nový, stojí pakatel - 23 - Opel Vectra B 22 16V 2001 nejeta 2026 prodej 23Padlý šampion prodejů vybitý rzí a nespolehlivostí se dá koupit dodnes skoro nový, stojí pakatel - 24 - Opel Vectra B 22 16V 2001 nejeta 2026 prodej 24Padlý šampion prodejů vybitý rzí a nespolehlivostí se dá koupit dodnes skoro nový, stojí pakatel - 25 - Opel Vectra B 22 16V 2001 nejeta 2026 prodej 25Padlý šampion prodejů vybitý rzí a nespolehlivostí se dá koupit dodnes skoro nový, stojí pakatel - 26 - Opel Vectra B 22 16V 2001 nejeta 2026 prodej 26Padlý šampion prodejů vybitý rzí a nespolehlivostí se dá koupit dodnes skoro nový, stojí pakatel - 27 - Opel Vectra B 22 16V 2001 nejeta 2026 prodej 27
Tento Opel Vectra B měl dodnes jediný majitel, který jej pomalu jen garážoval a servisoval - aspoň do času velmi pravidelně, jak můžete vidět v záznamech. Takové auto je dnes v prodeji velkou raritou, přesto nestojí mnoho. Foto: HooG Selections, publikováno se souhlasem

Zdroj: HooG Selections@Autoscout24.de

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.

Živá témata na fóru

zobrazit vše